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O que sabemos sobre as minas no Estreito de Ormuz após a última ameaça de Trump

CNN , Billy Stockwell
Há 47 min
Contratorpedeiros dos EUA realizam operações de desminagem no Estreito de Ormuz (CNN)

Os EUA acreditam ter todas as capacidades para remover as minas que se encontram atualmente no estreito, mas o processo pode demorar até seis meses, de acordo com o Pentágono. Trump anunciou, entretanto, que os seus "navios detetores de minas" já estão a trabalhar para limpar a passagem estratégica

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O presidente Donald Trump deu ordem à Marinha dos EUA para disparar contra quaisquer embarcações iranianas que estejam a colocar minas no Estreito de Ormuz, o importante ponto de estrangulamento energético, responsável pela circulação de cerca de um quinto de todo o petróleo bruto mundial.

Ainda não é exatamente claro o que motivou o último aviso de Trump, mas crescem os receios de que a presença de minas nesta rota marítima crucial possa desencadear repercussões económicas que ultrapassem a própria guerra.

Quando é que o Irão começou a colocar minas?

No início de março, a CNN noticiou que o Irão tinha começado a colocar minas no Estreito de Ormuz, segundo duas pessoas familiarizadas com informações dos serviçoes de Informação dos EUA sobre o assunto. Na altura, Trump avisou que, se as minas fossem colocadas e não fossem removidas, Teerão enfrentaria consequências “a um nível nunca antes visto”.

As fontes disseram em março que o Irão podia, de forma viável, colocar centenas de minas naquela via. Mas não são necessárias tantas para efetivamente encerrar o estreito, uma vez que capitães comerciais e armadores não querem correr o risco.

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Mais tarde nesse mês, as forças armadas do Irão afirmaram que Teerão “não precisa” de minar o Golfo Pérsico para afirmar o seu poder, sublinhando que utilizaria “todos os meios possíveis para garantir a segurança, conforme necessário”.

Quais são os potenciais impactos?

Para além dos riscos óbvios para os navios na região e para a segurança das tripulações, a presença de minas pode atrasar a reabertura da passagem estratégica.

Responsáveis do Pentágono informaram esta semana legisladores sobre uma avaliação dos serviços de informação que concluiu que poderá demorar até seis meses para livrar completamente o Estreito de Ormuz das minas, após o fim da guerra com o Irão, disse à CNN uma fonte familiarizada com o assunto. Um porta-voz do Pentágono afirmou na quarta-feira que um encerramento de seis meses seria “inaceitável”.

Quão facilmente podem as minas ser removidas?

O comandante do Comando Central dos EUA, almirante Bradley Cooper, disse na semana passada que o número de minas no estreito está “bem dentro da nossa capacidade de remoção”, acrescentando que os EUA já têm realizado operações de desminagem.

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Trump reiterou esta quinta-feira que os “navios detetores de minas” dos EUA estão a limpar o estreito neste momento. “Estou a ordenar que essa atividade continue, mas a um nível triplicado!”

Temas: Guerra Irão EUA Estreito de Ormuz Minas Navios
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