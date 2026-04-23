Trump diz que o regime do Irão está fragmentado. A realidade é mais complicada

Há 2h e 3min

A morte dos principais líderes militares e políticos do Irão obrigaram um grupo de responsáveis, que antes competiam entre si e que pertenciam a todo o espetro político da República Islâmica, a decidir o futuro do país sob a ameaça de uma guerra existencial e na ausência evidente do decisor máximo, Mojtaba Khamenei

“Seriamente fragmentado”. Foi como o presidente Donald Trump descreveu o governo iraniano quando prolongou um cessar-fogo para lhe dar tempo de apresentar uma proposta “unificada”. A ausência do Irão em Islamabad para uma segunda ronda de negociações com o vice-presidente JD Vance mostrou o quão desarticulada a liderança se tinha tornado, argumentou a Casa Branca.

Observadores do Irão veem as coisas de forma diferente. O Irão afirmou que os Estados Unidos devem acabar com o bloqueio aos portos iranianos antes de as conversações poderem ser retomadas, e muitos analistas garantem que a liderança é mais coesa do que estão a fazer parecer.

“Acho que isso é uma leitura errada da liderança iraniana”, disse Mehrat Kamrava, professor de Ciência Política na Universidade de Georgetown, no Catar, à CNN. “A liderança tem sido bastante coesa, e vimos isso na condução da guerra e nas negociações.”

A governação no Irão tornou-se muito mais complexa desde que os Estados Unidos e Israel eliminaram a maioria dos principais líderes militares e políticos do regime, incluindo o antigo líder supremo do Irão, o aiatola Ali Khamenei. Um grupo de responsáveis que antes competiam entre si e que pertenciam a todo o espetro político da República Islâmica está agora a decidir o futuro do país sob a ameaça de uma guerra existencial e na ausência evidente do decisor máximo, Mojtaba Khamenei, que sucedeu ao pai como novo líder supremo.

Estes responsáveis também são obrigados a equilibrar a sua visão para o futuro do Irão com a pressão interna de grupos mais radicais que se recusam a declarar derrota e a admitir a pressão externa da tentativa de Trump de declarar vitória.

No entanto, apesar das diferenças políticas, este grupo de responsáveis parece determinado a projetar publicamente coesão, mesmo que divirjam na forma como gerem a guerra e conduzem a diplomacia com os EUA, segundo especialistas.

“Diferentes fações da liderança iraniana estão mais alinhadas agora do que antes da guerra”, disse Trita Parsi, vice-presidente executivo do Quincy Institute for Responsible Statecraft, à CNN. “Porque este é um círculo muito mais pequeno, este círculo está mais unido quanto à estratégia que usa na guerra” em comparação com as restrições anteriores sob Ali Khamenei.

Pessoas passam por mural anti-EUA num edifício em Teerão. (Majid-Asgaripour/WANA/Reuters)

Demonstrar unidade

Perante intensa especulação sobre se o Irão ia participar em conversações esta semana, Teerão manteve uma posição pública consistente de que os seus negociadores não iam participar. Acusou Washington de violar o cessar-fogo e de não ter “seriedade na procura de uma solução diplomática”.

Mesmo antes da guerra, a República Islâmica sob o poder de Ali Khamenei mantinha uma lista clara de “linhas vermelhas” - incluindo o direito de enriquecer urânio, a continuidade do desenvolvimento de mísseis e o apoio aos seus grupos aliados - exigências que manteve nas negociações atuais com a administração Trump.

A liderança política do Irão tem feito esforços para desmentir relatos de divisões internas e para projetar uma abordagem unificada aos objetivos militares do país e à estratégia de negociação.

“Falar de divisões entre altos responsáveis é uma tática política e de propaganda desgastada pelos adversários do Irão”, escreveu Mehdi Tabatabai, vice-porta-voz do presidente iraniano, na quarta-feira no X. “A unidade e o consenso entre o campo de batalha, o público e os diplomatas neste momento têm sido excecionais e notáveis.”

O regime elevou um responsável para simbolizar essa unidade. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do Parlamento de longa data e antigo comandante da Guarda Revolucionária, liderou a primeira ronda de negociações com os EUA em Islamabad e é agora visto como uma das principais figuras que representa a República Islâmica.

Ainda assim, mesmo quando Ghalibaf aterrou em Islamabad para a primeira ronda de negociações, foi acompanhado por uma equipa sem precedentes de responsáveis iranianos que representavam um amplo espetro político, numa tentativa deliberada de demonstrar coesão.

“Há diferenças? Claro que há”, disse Parsi. Mas concluir que a razão pela qual ambos os lados não conseguem chegar a um acordo não é a mensagem contraditória de Trump, mas sim uma liderança iraniana fragmentada, é um argumento “desligado da realidade”, afirmou.

No fim de semana, os EUA e o Irão pareciam estar a aproximar-se de um acordo para pôr fim à guerra de sete semanas, noticiou a CNN. Trump começou a publicar sobre as negociações nas redes sociais e a falar com vários jornalistas por telefone na manhã de sexta-feira, enquanto intermediários paquistaneses o atualizavam sobre conversações em curso com responsáveis iranianos em Teerão.

Alguns responsáveis de Trump reconheceram em privado à CNN que os comentários públicos do presidente têm sido prejudiciais às negociações, referindo a sensibilidade das conversações e a profunda desconfiança dos iranianos em relação aos EUA.

Pessoas agitam bandeiras nacionais e seguram retratos do novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, enquanto marcham em apoio às forças armadas iranianas no centro de Teerão a 25 de março. (AFP/Getty Images)

Estruturas em tempo de guerra

Perante a ameaça de aniquilação, o regime iraniano desmontou o seu sistema tradicional de centros de poder rivais que competiam há quase cinco décadas. Em vez disso, uma nova estrutura de guerra consolidou negociadores e operadores políticos sob um único comando militar, com o objetivo de conduzir a República Islâmica para fora da crise sem admitir derrota.

Nas ruas, grandes multidões representando as fações mais radicais do país têm-se manifestado diariamente em apoio ao regime e contra qualquer acordo com Washington que coloque o Irão numa posição de derrota.

Estas posições radicais dominam o Parlamento e os meios de comunicação estatais, onde qualquer perceção de vontade de permitir que Trump declare vitória é alvo de forte crítica. Quando o ministro dos Negócios Estrangeiros Abbas Araghchi afirmou na semana passada que o Estreito de Ormuz estava aberto ao comércio marítimo, foi duramente atacado por radicais do regime, obrigando outros responsáveis a emitir esclarecimentos rapidamente.

Esta estrutura de guerra difere significativamente da forma como a República Islâmica foi governada durante 37 anos sob o líder supremo Ali Khamenei.

O seu filho, Mojtaba, foi nomeado para liderar o país, mas permanece escondido. Há relatos de que terá sido ferido e pode estar incapacitado, aumentando a incerteza sobre se está a dar instruções claras aos seus subordinados - ou se estes estão simplesmente a ter de adivinhar o que ele quer sem orientações específicas.

“O sistema está agora a funcionar de uma forma diferente. No passado tínhamos instituições, que deveriam discutir assuntos estratégicos e apresentar notas consultivas ao líder supremo para ele tomar a decisão final”, disse Hamidreza Azizi, investigador no Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança.

“O acesso ao líder supremo não pode ser tão regular como devia ser”, disse. “Isso significa automaticamente que outros responsáveis têm mais margem de manobra para decidir os passos que têm de ser tomados em relação à guerra e à paz.”