Se a guerra acabou, quando é que tudo volta ao normal?

18 abr, 11:58

Os especialistas ouvidos pela CNN alertam para um processo lento de normalização, marcado por desafios logísticos, incerteza política e volatilidade nos mercados energéticos

Num desenvolvimento extremamente promissor para a guerra no Médio Oriente e para a economia global, o Irão concordou em reabrir o Estreito de Ormuz.

Por agora, pelo menos.

Se a guerra estiver realmente a terminar, a pergunta lógica de qualquer pessoa que tenha abastecido o carro no último mês é: quando é que os preços voltam ao que eram antes da guerra?

Não tão cedo. Quase de certeza não este ano. Talvez nunca.

Muita coisa teria de acontecer primeiro, e alcançar uma paz duradoura com um país que os Estados Unidos e Israel passaram semanas a bombardear é apenas o começo.

"Não esperem um regresso aos preços pré-guerra", afirma Joe Brusuelas, economista-chefe da RSM US, à CNN.

O que acontece a seguir?

Assumindo que o estreito foi realmente reaberto, está prestes a desenrolar-se um pesadelo logístico.

Passo um: desobstruir os congestionamentos no estreito. Isso vai demorar muito tempo, já que os petroleiros se movem mais ou menos à velocidade de uma bicicleta.

Primeiro, os cerca de 128 petroleiros presos no estreito precisam de sair, transportando cerca de 160 milhões de barris de petróleo, segundo a Capital Economics. Isso abrirá espaço para petroleiros vazios entrarem no estreito, carregarem e voltarem a sair.

Um regresso à capacidade total de trânsito de petroleiros pode demorar até três meses, segundo Victoria Grabenwöger, analista sénior de petróleo da Kpler.

Passo dois: reduzir os stocks. Os navios vazios vão primeiro retirar petróleo dos armazéns que foram sendo enchidos - porque os produtores não tinham onde o colocar.

A boa notícia: as refinarias foram pragmáticas na gestão dos seus armazenamentos e nunca encheram completamente os stocks. Isso deverá reduzir algum do tempo que, de outra forma, seria necessário para reiniciar o sistema. Ainda assim, inventários acima do normal vão atrasar o regresso da produção de petróleo à capacidade total.

Passo três: retomar a produção. Os poços de petróleo do Médio Oriente foram em grande parte encerrados durante a guerra. Voltar a ligar a produção não é como carregar num interruptor. É um desafio de engenharia complexo que envolve física séria e trabalho durante várias semanas.

A produção terá de ser retomada - lentamente . para garantir que os reservatórios de crude não colapsam, o que exigiria nova perfuração e reparações substanciais. A água e o gás injetados nos poços têm de ser reequilibrados, o que é um processo delicado.

Como os poços na região são grandes e estão próximos uns dos outros, reiniciar a produção exigirá uma coordenação significativa entre empresas e países para garantir que a pressão da água e do gás injetados se mantém consistente em vários poços.

Passo quatro: fazer reparações. Várias refinarias, produtores de gás natural e alguns produtores de petróleo sofreram danos durante a guerra. Algumas reparações em infraestruturas críticas danificadas podem demorar anos a concluir, segundo as empresas do setor.

Há muito petróleo para voltar a colocar online: 12 milhões de barris por dia de produção de crude e 3 milhões de barris de produtos petrolíferos refinados foram interrompidos no Médio Oriente - sobretudo na Arábia Saudita e no Iraque, refere a Kpler. Não é tarefa fácil.

As grandes questões

Tudo isto assume que a guerra acabou e que não haverá novas perturbações no estreito. E todos sabemos o que acontece quando se assume…

As últimas semanas tiveram vários falsos sinais de paz, levando os traders a manter os preços do petróleo elevados. O ceticismo mantém-se: apesar de o petróleo ter caído mais de 8% na sexta-feira, o Brent continua acima dos 90 dólares - cerca de 20 dólares acima do nível antes do início da guerra.

Os traders vão observar como a situação evolui nas próximas semanas e meses para perceber se o Irão está realmente disposto a abdicar do estreito - a carta decisiva que utilizou para maximizar a sua influência económica sobre os Estados Unidos. Se assim for, o Irão deixará de cobrar taxas pela passagem dos navios? A administração continuará a bloquear o petróleo iraniano, ou cederá à exigência do Irão de levantar o bloqueio como condição para a paz?

Além disso, as empresas de transporte marítimo terão de se sentir confortáveis para enviar os seus navios pelo estreito. As seguradoras fizeram disparar os preços dos seguros marítimos em milhares de pontos percentuais e podem não estar dispostas a oferecer cobertura acessível enquanto a situação se mantiver instável. A Lloyd’s de Londres recusou comentar.

O Irão tinha ameaçado minar o estreito e, na sexta-feira, ordenou que os navios seguissem uma rota designada - e apenas com autorização para passar. Os navios podem não querer assumir esse risco.

Os petroleiros poderão começar a "testar as águas", por assim dizer, nas próximas semanas para garantir que as operações podem ser retomadas sem incidentes, explica Grabenwöger. As empresas irão provavelmente pedir escoltas navais e coordenação para garantir segurança.

A Hapag-Lloyd, empresa alemã de transporte marítimo, classificou o anúncio da reabertura como "boas notícias" e disse que "preferiria atravessar o estreito o mais rapidamente possível" assim que as questões de seguro e autorização estejam resolvidas.

Já a gigante do setor Maersk disse que não fez alterações às orientações para os seus navios desde que Trump anunciou a reabertura do estreito, mas admitiu que isso pode mudar à medida que a situação evolui.

"Os detalhes do acordo vão ser determinantes", afirma Helima Croft, responsável global de estratégia de matérias-primas no RBC Capital Market e antiga analista da CIA. "Se o Irão continuar a ter a palavra final sobre a passagem, algumas seguradoras e empresas de transporte podem hesitar em regressar rapidamente."

O que acontece aos preços do petróleo e do gás?

Os traders vão tentar testar um novo piso para o crude - talvez perto dos 80 dólares - mas não muito abaixo disso, segundo refere Dan Pickering, fundador e diretor de investimentos da Pickering Energy Partners.

"Suspeito que haverá contratempos que tornarão este mercado bastante volátil", afirma.

Os traders trabalham no piso da Bolsa de Nova Iorque durante a sessão da manhã de 17 de abril de 2026, em Nova Iorque. (Michael M. Santiago/Getty Images)

O mercado de futuros projeta agora que os preços do Brent estarão em torno dos 77 dólares no final do ano - não regressando aos níveis pré-guerra até 2029. Historicamente, o Brent precisa de estar na casa dos 60 dólares para que a gasolina fique nos 3 dólares por galão, observa Michael Green, estratega-chefe da Simplify Asset Management. O mercado não prevê que isso aconteça antes de 2030.

Quanto mais tempo durar esta paz, e quanto mais provas houver de que a produção está a ser retomada, mais os preços do petróleo poderão descer.

Mas isso são muitos "ses”.

"Sentir-nos-íamos mais confiantes na perspetiva de um acordo de paz se estivéssemos a ouvir sinais positivos de ambos os lados, claro", afirma Thierry Wizman, estratega global de FX e taxas do Macquarie Group. "A confiança na recuperação do mercado, neste momento, exige confiança apenas em Trump."

Mitchell McCluskey, da CNN, contribuiu para este artigo.