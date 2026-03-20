Há países onde até já se trabalha menos por causa da "maior ameaça à segurança energética global na história"

Marta Coropos Carvalho
Há 21 min
Ormuz (Getty Images)

 

 

Crise energética desencadeada pela guerra com o Irão pode vir a redesenhar o mapa energético mundial. O alerta é da Agência Internacional de Energia

A guerra no Médio Oriente está a desencadear o mais grave choque energético de sempre à escala global, com impactos que poderão prolongar-se durante meses, alertou esta sexta-feira o diretor da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol. 

Em entrevista ao Financial Times, o responsável afirmou que o conflito representa "a maior ameaça à segurança energética global na história", sublinhando que a recuperação total da produção poderá demorar pelo menos seis meses - e, em alguns casos, bastante mais. 

Segundo Fatih Birol, a dimensão das perdas já ultrapassa outros momentos críticos da história recente. O volume de gás afetado pela guerra é, diz, cerca do dobro daquele que a Europa deixou de receber da Rússia após a invasão da Ucrânia em 2022. Já no caso do petróleo, as quebras superam as registadas durante as crises energéticas da década de 1970.

No centro da crise está o bloqueio do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte energético do mundo, responsável por uma parte significativa das exportações globais de petróleo e gás natural liquefeito. A interrupção do tráfego marítimo nesta via tem travado o abastecimento internacional e feito disparar os preços. 

Durante esta semana, o barril de petróleo aproximou-se dos 120 dólares, após trocas de ataques entre Israel e Irão que atingiram infraestruturas energéticas estratégicas, incluindo o campo de gás de South Pars e o complexo industrial de Ras Laffan, no Catar.

O diretor da AIE considera, no entanto, que os mercados e os decisores políticos ainda não estão a captar a verdadeira dimensão do problema. "Há consciência de que é um desafio grave, mas não estou certo de que a profundidade e as consequências estejam a ser plenamente compreendidas", afirmou.

Impactos globais já visíveis

Os efeitos da crise começam a fazer-se sentir em várias frentes. Companhias aéreas e de transporte marítimo preparam-se para escassez de combustível, enquanto alguns países já adotam medidas de contenção, como racionamento energético e redução da semana de trabalho - como é o caso do Sri Lanka

A China proibiu exportações de gasóleo e fertilizantes, e governos europeus avançam com medidas para aliviar o impacto nos consumidores. Em Espanha, por exemplo, foi anunciado um corte de impostos sobre combustíveis e energia no valor de cinco mil milhões de euros, enquanto Itália reduziu os impostos sobre combustíveis em cerca de 20%.

Nos Estados Unidos, onde o preço da gasolina se aproxima dos quatro dólares por galão (cerca de 3,46 euros), a administração admite recorrer às reservas estratégicas de crude e pondera até flexibilizar sanções ao petróleo iraniano. 

Para mitigar a escassez, a AIE anunciou a libertação de 400 milhões de barris de petróleo e produtos refinados das reservas estratégicas globais, o que corresponde a cerca de 20% do total disponível. 

Apesar disso, Fatih Birol admite que as medidas são insuficientes para compensar a perda de fornecimento do Médio Oriente. "A ação mais importante é retomar o trânsito no Estreito de Ormuz", sublinhou.

A agência tem também recomendado medidas de redução do consumo, como o aumento do teletrabalho, a limitação de viagens aéreas e a imposição de limites de velocidade - soluções semelhantes às adotadas durante a crise energética dos anos 70.

Transição energética pode acelerar

O responsável acredita que esta crise poderá desencadear mudanças estruturais nas políticas energéticas globais, à semelhança do que aconteceu após os choques petrolíferos de 1973 e 1979.

Entre as tendências esperadas estão um reforço do investimento em energias renováveis, um novo impulso à energia nuclear, o crescimento dos veículos elétricos e, paradoxalmente, um aumento temporário do uso do carvão como alternativa ao gás. 

Ainda assim, Fatih Birol deixa um aviso à Europa: não regressar à dependência do gás russo. Além de questões geopolíticas, argumenta, o preço desse fornecimento está historicamente indexado ao petróleo, tornando-o pouco competitivo nas atuais condições de mercado: "O gás russo custaria aproximadamente o mesmo que o preço atual do gás na Europa."

Temas: Guerra Irão Conflito Médio oriente Transição energética Agência Internacional de Energia Fatih Birol

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