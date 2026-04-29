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"Eles estão a sufocar completamente". Trump diz que não levantará bloqueio enquanto Irão não negociar programa nuclear

CNN Portugal , MCC
Há 1h e 57min
Donald Trump fala aos jornalistas na Casa Branca (AP)

Depois desta declaração, o preço do petróleo subiu para o valor mais elevado desde o início do conflito

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta quarta‑feira que rejeitou a proposta iraniana para levantar o bloqueio norte‑americano e reabrir o Estreito de Ormuz.

Antes disso, Trump exige garantias de que o Irão irá travar o seu programa nuclear. Numa entrevista telefónica ao Axios, afirmou que “eles não podem ter uma arma nuclear”.

“O bloqueio é, de certa forma, mais eficaz do que os bombardeamentos. Estão a sufocar completamente. E vai ficar pior para eles. Não podem ter uma arma nuclear”, acrescentou.

Apesar de elogiar a eficácia do bloqueio, Trump recusou comentar eventuais planos militares durante a entrevista.

“Eles querem chegar a um acordo. Não querem que eu mantenha o bloqueio. Eu não o quero levantar, porque não quero que tenham uma arma nuclear”, concluiu.

Depois das declarações de Donald Trump, o preço do petróleo regista agora o valor mais elevado desde o início do conflito entre os EUA e o Irão: 119,71 dólares. O barril de crude Brent ultrapassou o valor registado a 9 de março, então nos 119,50 dólares. Ao nível atual, o preço sobe mais de 7% face ao valor de abertura nos mercados asiáticos.

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Donald Trump terá reunido com executivos do setor energético na Casa Branca para discutir medidas que poderão levar à extensão do bloqueio aos portos iranianos por vários meses, segundo avança a CNN. 

A reunião terá sido organizada pelo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e contou com a presença do vice‑presidente JD Vance, do enviado especial Steve Witkoff e do genro de Trump, Jared Kushner.

Temas: Guerra Irão Conflito Médio Oriente Donald Trump Estados Unidos Estreito de Ormuz
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