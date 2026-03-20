Como a Ucrânia está a usar a aprendizagem de quatro anos de guerra para ajudar os países do Médio Oriente

Há 1h e 33min

Equipas de Kiev já estão no terreno nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Kuwait e Jordânia. Em troca, Zelensky quer apoio financeiro e partilha de tecnologia

A Ucrânia anunciou esta sexta-feira que enviou unidades militares para cinco países do Médio Oriente com o objetivo de reforçar a defesa contra ataques com drones.

Segundo o secretário ucraniano do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, Rustem Umerov, as equipas já estão no terreno nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Kuwait e Jordânia.

A missão passa por proteger infraestruturas críticas e civis, alvo frequente de drones durante a guerra em curso na região. Segundo Umerov, os especialistas ucranianos operam sob coordenação do Conselho de Segurança e Defesa Nacional e estão também a colaborar com autoridades locais na definição de estratégias de defesa a longo prazo, embora não tenha relevado detalhes concretos sobre esses acordos.

Desde a invasão em larga escala pela Rússia, em 2022, a Ucrânia tem enfrentado ataques maciços com drones, incluindo milhares de dispositivos do tipo Shahed, inicialmente fornecidos pelo Irão a Moscovo. Este contexto levou Kiev a desenvolver capacidades próprias de interceção, incluindo tecnologias mais avançadas e soluções adaptadas a ataques de baixo custo.

Essa experiência está agora a ser aplicada no Médio Oriente, onde vários países enfrentam dificuldades semelhantes. Apesar de disporem de sistemas de defesa aérea sofisticados, muitos de origem norte-americana, os custos elevados dos mísseis intercetores e a escassez de stocks tornam a resposta menos eficiente face a drones baratos.

Kiev quer compensação financeira e tecnológica

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já tinha indicado que a ajuda prestada à região deverá ter contrapartidas, nomeadamente apoio financeiro e partilha de tecnologia, embora os termos ainda não estejam fechados.

Segundo o próprio, mais de 200 especialistas militares ucranianos estão atualmente destacados no Médio Oriente, incluindo numa base militar dos Estados Unidos na Jordânia. Ainda assim, o presidente norte-americano, Donald Trump, rejeitou a necessidade de apoio ucraniano para lidar com drones.

Paralelamente, Zelensky pediu uma avaliação sobre a disponibilidade de países parceiros para integrarem iniciativas internacionais destinadas a garantir a segurança no Estreito de Ormuz, uma via estratégica para o abastecimento energético global.

O líder ucraniano sublinha que o envolvimento internacional de Kiev reforça o reconhecimento da sua capacidade em matéria de segurança e da experiência adquirida num dos conflitos mais intensos da atualidade.