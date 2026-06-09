Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

37 — este é o número de vezes que Trump disse estar perto de um acordo com o Irão

CNN , Análise de Aaron Blake
Há 1h e 34min
O presidente Donald Trump durante o piquenique do Congresso no relvado sul da Casa Branca, em Washington, DC, a 19 de maio. Samuel Corum/Sipa/Bloomberg/Getty Images
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Não há qualquer indicação de que isso seja mais verdade hoje do que era a 7 de abril. Mas Trump continua a dizê-lo, seja porque está iludido, porque tenta acalmar os mercados financeiros ou porque acredita que pode tornar isso realidade à força de o repetir

Já passaram mais de dois meses desde que o presidente Donald Trump anunciou um cessar-fogo com o Irão, dizendo na altura que os dois lados estavam perto de um acordo.

Trump escreveu nas redes sociais, a 7 de abril, que estava “muito avançado”, mas que eram necessárias duas semanas para “o acordo ser finalizado e concluído”. Concluiu dizendo que era “uma honra ter este problema de longa data perto de uma resolução”.

Claro que não houve resolução. Mas Trump passou, ainda assim, os dois meses seguintes a continuar a sugerir que um acordo estava mesmo ao virar da esquina. Muitas vezes.

Incluindo o período anterior ao cessar-fogo, fez isso pelo menos 37 vezes. Este é o número de ocasiões em que afirmou diretamente — em publicações nas redes sociais, aparições públicas e chamadas telefónicas com os meios de comunicação social — que um acordo estava iminente ou que o Irão estava desesperado por conseguir um.

Não há qualquer indicação de que isso seja mais verdade hoje do que era a 7 de abril. Mas Trump continua a dizê-lo, seja porque está iludido, porque tenta acalmar os mercados financeiros ou porque acredita que pode tornar isso realidade à força de o repetir.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mas é claramente uma afirmação que já não deve ser levada a sério.

Tudo começou a 23 de março, menos de um mês após o início da guerra. Trump falava com jornalistas junto ao Air Force One sobre supostas negociações de paz e citou “grandes pontos de concordância — quase todos os pontos de concordância”. (Na realidade, o Irão negou que houvesse negociações.)

No dia seguinte, começou a repetir aquilo que se tornaria um refrão habitual: que o Irão estava desesperado para fechar um acordo.

“Acho que vamos acabar com isto”, acrescentou Trump. “Não posso garantir.”

A 25 de março, passou a dizer que o Irão queria “tanto fazer um acordo”. A 26 de março, numa reunião do gabinete, o Irão estava “a implorar por um acordo”.

(Apesar dessa suposta ansiedade para fechar o acordo, o Irão conseguiu resistir durante mais dois meses e meio.)

A 29 de março, durante uma conversa com jornalistas no Air Force One, perguntaram-lhe se previa concluir um acordo na semana seguinte, ao que respondeu: “Sim, haverá um acordo com o Irão.”

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Donald Trump fala com os jornalistas a bordo do Air Force One. (AP)

As previsões de Trump começaram a tornar-se mais insistentes nesta altura. A 6 de abril, disse que tinham estado “muito perto de um acordo” antes de um revés.

No dia seguinte, anunciou o cessar-fogo, que inicialmente deveria durar duas semanas enquanto os dois lados acertavam um acordo.

Uma semana depois, a 15 de abril, disse à Fox Business: “Acho que está perto do fim, vejo isto como muito perto do fim.”

“Vamos ver o que acontece”, acrescentou. “Acho que eles querem muito fazer um acordo.”

Nos dias seguintes, Trump praticamente garantiu que estava tudo resolvido:

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Apesar de isto não se ter concretizado, o Irão continuava “a morrer por fazer um acordo” a 30 de abril.

“Quando a guerra acabar, o que não deverá demorar muito…”, apostou perante jornalistas a 1 de maio.

Trump moderou as previsões durante algum tempo, antes de anunciar a 18 de maio que estava a adiar ataques militares por “dois ou três dias” a pedido de países do Médio Oriente, “porque eles acham que estão muito perto de chegar a um acordo”.

Nesta altura, até o próprio Trump parecia reconhecer quantas vezes previsões semelhantes tinham falhado.

“Tivemos períodos em que pensámos que estávamos muito perto de chegar a um acordo e isso não resultou”, disse Trump, antes de acrescentar: “Mas desta vez é um pouco diferente.”

Não era diferente. Mas ele manteve-se firme.

“Vamos acabar com esta guerra muito rapidamente”, disse Trump a 19 de maio, num piquenique do Congresso.

A 23 de maio, repetiu o mesmo padrão que tinha seguido a 17 de abril. Disse que a administração estava “muito mais perto” de um acordo. Disse que o acordo estava “largamente negociado, sujeito à finalização”. E afirmou que o acordo seria anunciado “em breve” e que os “aspetos finais” estavam a ser discutidos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A 28 de maio, numa entrevista à sua nora Lara Trump, as coisas estavam “perto de um muito bom acordo”.

E no domingo, garantiu que estavam “muito perto de ter um acordo”, mas que o Irão e Israel estavam a pô-lo em risco ao envolverem-se num conflito paralelo.

“Estamos muito perto de um acordo final com o Irão”, disse à Axios. “Vai ser um bom acordo. Não quero que rebente por causa do que está a acontecer agora.”

Era pelo menos a terceira vez que Trump dizia à Axios que um acordo estava iminente.

Depois, na segunda-feira, durante um comício telefónico para o senador Lindsey Graham, da Carolina do Sul, Trump voltou a prever uma “vitória total” nas duas semanas seguintes.

“Estamos a negociar agora; eles querem fazer um muito bom acordo”, disse Trump.

Depois acrescentou: “Estão dispostos a dar-nos tudo.”

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Guerra Irão Acordo Irão Irão Trump Trump Ormuz Guerra Trump

Relacionados

Israel ignora Trump e retalia em força contra o Irão. Há risco iminente de voltar a guerra total

Exclusivo: como uma rede secreta de locais militares ajudou Israel na guerra contra o Irão

"A sua nova opção nuclear": por que razão a influência do Irão sobre o Estreito de Ormuz veio para ficar

Trump está a perder poderes na guerra contra o Irão – e está a ficar encurralado
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Médio Oriente

GUERRA NO IRÃO • AO MINUTO | Trump diz que acordo com Irão está iminente e que o Estreito de Ormuz pode reabrir "em dois ou três dias"

Há 9 min

37 — este é o número de vezes que Trump disse estar perto de um acordo com o Irão

Há 1h e 34min

É "agora ou nunca" para Israel mas só há uma guerra em que os EUA se vão "empenhar decisivamente" (e não é no Médio Oriente)

Hoje às 07:00
03:37

"Trump terá de conseguir mais do que Obama na questão nuclear iraniana"

Ontem às 22:07
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

opinião
Paulo Portas

"Não para lá de 2027, os modelos de inteligência artificial serão capazes de produzir o próximo modelo sem intervenção humana"

7 jun, 22:29

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

5 jun, 14:56

Rajadas até 80 km/h colocam Lisboa e Leiria sob aviso amarelo

Ontem às 11:29

"Disse-me que não se estava a sentir bem": tia revela última conversa com estudante italiana em Portugal após morte súbita

Ontem às 14:28

"O povo da Arménia votou pela paz". Partido pró-europeu vence eleições em mais um passo para afastamento da Rússia

Ontem às 09:40

Alemanha e França abandonam projeto militar milionário e podem deixar a Europa ainda mais desprotegida

Ontem às 17:27

Elon Musk está prestes a atingir um nível de riqueza estratosférico. Dava para comprar três vezes Portugal

Ontem às 12:46
opinião
Mário Centeno

Centeno alerta para um problema de "12 mil milhões de euros" que Portugal tem em mãos - e uma das soluções pode ser o aumento de impostos

Ontem às 23:12

"Está a ver se mata alguém?": condutor desgovernado provoca o pânico na Marginal de Cascais

Ontem às 19:58

Consultora de ex-secretário de Estado apresentou traficante para negócio de canábis

Ontem às 07:19

SpaceX avaliada em 1,5 biliões de euros na entrada em bolsa. E Elon Musk está muito perto de ser o primeiro bilionário do mundo

4 jun, 12:23

Não conseguia pagar a vida que queria para o filho nos EUA. Mudar-se para a Alemanha mudou o futuro dos dois

6 jun, 11:00