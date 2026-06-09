37 — este é o número de vezes que Trump disse estar perto de um acordo com o Irão

Há 1h e 34min

Não há qualquer indicação de que isso seja mais verdade hoje do que era a 7 de abril. Mas Trump continua a dizê-lo, seja porque está iludido, porque tenta acalmar os mercados financeiros ou porque acredita que pode tornar isso realidade à força de o repetir

Já passaram mais de dois meses desde que o presidente Donald Trump anunciou um cessar-fogo com o Irão, dizendo na altura que os dois lados estavam perto de um acordo.

Trump escreveu nas redes sociais, a 7 de abril, que estava “muito avançado”, mas que eram necessárias duas semanas para “o acordo ser finalizado e concluído”. Concluiu dizendo que era “uma honra ter este problema de longa data perto de uma resolução”.

Claro que não houve resolução. Mas Trump passou, ainda assim, os dois meses seguintes a continuar a sugerir que um acordo estava mesmo ao virar da esquina. Muitas vezes.

Incluindo o período anterior ao cessar-fogo, fez isso pelo menos 37 vezes. Este é o número de ocasiões em que afirmou diretamente — em publicações nas redes sociais, aparições públicas e chamadas telefónicas com os meios de comunicação social — que um acordo estava iminente ou que o Irão estava desesperado por conseguir um.

Não há qualquer indicação de que isso seja mais verdade hoje do que era a 7 de abril. Mas Trump continua a dizê-lo, seja porque está iludido, porque tenta acalmar os mercados financeiros ou porque acredita que pode tornar isso realidade à força de o repetir.

Mas é claramente uma afirmação que já não deve ser levada a sério.

Tudo começou a 23 de março, menos de um mês após o início da guerra. Trump falava com jornalistas junto ao Air Force One sobre supostas negociações de paz e citou “grandes pontos de concordância — quase todos os pontos de concordância”. (Na realidade, o Irão negou que houvesse negociações.)

No dia seguinte, começou a repetir aquilo que se tornaria um refrão habitual: que o Irão estava desesperado para fechar um acordo.

“Acho que vamos acabar com isto”, acrescentou Trump. “Não posso garantir.”

A 25 de março, passou a dizer que o Irão queria “tanto fazer um acordo”. A 26 de março, numa reunião do gabinete, o Irão estava “a implorar por um acordo”.

(Apesar dessa suposta ansiedade para fechar o acordo, o Irão conseguiu resistir durante mais dois meses e meio.)

A 29 de março, durante uma conversa com jornalistas no Air Force One, perguntaram-lhe se previa concluir um acordo na semana seguinte, ao que respondeu: “Sim, haverá um acordo com o Irão.”

Donald Trump fala com os jornalistas a bordo do Air Force One. (AP)

As previsões de Trump começaram a tornar-se mais insistentes nesta altura. A 6 de abril, disse que tinham estado “muito perto de um acordo” antes de um revés.

No dia seguinte, anunciou o cessar-fogo, que inicialmente deveria durar duas semanas enquanto os dois lados acertavam um acordo.

Uma semana depois, a 15 de abril, disse à Fox Business: “Acho que está perto do fim, vejo isto como muito perto do fim.”

“Vamos ver o que acontece”, acrescentou. “Acho que eles querem muito fazer um acordo.”

Nos dias seguintes, Trump praticamente garantiu que estava tudo resolvido:

“Está a parecer muito bem que vamos fazer um acordo com o Irão, e vai ser um bom acordo”, disse a jornalistas a 16 de abril.

A 17 de abril, afirmou em três aparições diferentes que o Irão tinha “concordado com tudo”, que “acho que teremos um acordo no próximo dia ou dois” e que “não existem muitas diferenças significativas”.

E a 20 de abril, numa publicação no Truth Social, previu que “tudo acontecerá relativamente depressa!”

Apesar de isto não se ter concretizado, o Irão continuava “a morrer por fazer um acordo” a 30 de abril.

“Quando a guerra acabar, o que não deverá demorar muito…”, apostou perante jornalistas a 1 de maio.

Trump moderou as previsões durante algum tempo, antes de anunciar a 18 de maio que estava a adiar ataques militares por “dois ou três dias” a pedido de países do Médio Oriente, “porque eles acham que estão muito perto de chegar a um acordo”.

Nesta altura, até o próprio Trump parecia reconhecer quantas vezes previsões semelhantes tinham falhado.

“Tivemos períodos em que pensámos que estávamos muito perto de chegar a um acordo e isso não resultou”, disse Trump, antes de acrescentar: “Mas desta vez é um pouco diferente.”

Não era diferente. Mas ele manteve-se firme.

“Vamos acabar com esta guerra muito rapidamente”, disse Trump a 19 de maio, num piquenique do Congresso.

A 23 de maio, repetiu o mesmo padrão que tinha seguido a 17 de abril. Disse que a administração estava “muito mais perto” de um acordo. Disse que o acordo estava “largamente negociado, sujeito à finalização”. E afirmou que o acordo seria anunciado “em breve” e que os “aspetos finais” estavam a ser discutidos.

A 28 de maio, numa entrevista à sua nora Lara Trump, as coisas estavam “perto de um muito bom acordo”.

E no domingo, garantiu que estavam “muito perto de ter um acordo”, mas que o Irão e Israel estavam a pô-lo em risco ao envolverem-se num conflito paralelo.

“Estamos muito perto de um acordo final com o Irão”, disse à Axios. “Vai ser um bom acordo. Não quero que rebente por causa do que está a acontecer agora.”

Era pelo menos a terceira vez que Trump dizia à Axios que um acordo estava iminente.

Depois, na segunda-feira, durante um comício telefónico para o senador Lindsey Graham, da Carolina do Sul, Trump voltou a prever uma “vitória total” nas duas semanas seguintes.

“Estamos a negociar agora; eles querem fazer um muito bom acordo”, disse Trump.

Depois acrescentou: “Estão dispostos a dar-nos tudo.”