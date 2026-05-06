A China acaba de ter uma vitória na guerra Irão vs. EUA

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ANÁLISE || Mas apesar dessa vitória: mesmo que a sabedoria convencional no Ocidente sugira frequentemente que Pequim fica automaticamente satisfeita sempre que as forças armadas dos EUA estão ocupadas noutro lugar do mundo, há razões tangíveis para a China querer ver o conflito terminar

A China pode ajudar os EUA a reabrir o estreito de Ormuz mas vai querer algo em troca

análise de Simone McCarthy , CNN (Sylvie Zhuang contribuiu para este artigo)

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, à esquerda, é cumprimentado pelo seu homólogo chinês, Wang Yi, em Pequim, a 6 de maio de 2026 foto Cai Yang/Xinhua/AP

A visita a Pequim do principal diplomata iraniano – dias antes de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajar para a capital chinesa – coloca em evidência uma questão fundamental: pode a China assumir o papel de mediador de paz no conflito entre os EUA e o Irão?

Com um cessar-fogo instável e uma diplomacia de pára-arranca que, até agora, não conseguiu pôr um fim duradouro a uma guerra que ameaça arrastar a economia mundial, tanto Teerão como Washington estão à procura de uma saída.

E Pequim, pelo menos no papel, é um candidato óbvio a assumir esse papel.

A China é, desde há muito, um aliado diplomático e económico próximo do Irão – uma fidelidade baseada nos atritos que partilha com os EUA e na sede de petróleo barato. Tem também uma linha aberta para Washington DC – e o ouvido direto de Trump durante a sua reunião com o líder Xi Jinping na próxima semana.

Foi esse momento que provavelmente atraiu o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, a Pequim, onde manifestou grandes esperanças de que Pequim pudesse evitar “violações da paz e da segurança internacionais” - fê-lo numa reunião com o seu homólogo chinês, Wang Yi, de acordo com uma nota de imprensa iraniana.

E é provável que Trump também aborde o conflito com Xi quando fizer a sua esperada viagem – outrora destinada a centrar-se na competição económica entre as duas potências e agora ofuscada pela guerra do Irão.

O secretário de Estado dos EUA Marco Rubio aludiu a isso na terça-feira, quando disse aos jornalistas que esperava que a China pressionasse o Irão a aliviar o seu estrangulamento no Estreito de Ormuz.

Há semanas que os próprios responsáveis chineses apelam ao cessar-fogo e posicionam Pequim como um potencial mediador de paz, tendo Xi apresentado no mês passado uma proposta de quatro pontos para a paz no Médio Oriente.

Wang, o ministro dos Negócios Estrangeiros, reiterou a posição de Pequim na sua reunião com Araghchi, comprometendo-se a continuar a apoiar o lançamento de conversações de paz e a “desempenhar um papel mais importante no restabelecimento da paz e da tranquilidade no Médio Oriente”, de acordo com uma nota de imprensa chinesa.

O facto de, no espaço de uma semana, ter ambas as partes no seu campo é já uma vitória para Xi, que pretende cimentar o papel da China como potência mundial. Negociar com um líder norte-americano cada vez mais impopular, atolado numa guerra dispendiosa e à procura de vitórias fáceis, também não deve ser uma posição indesejável aos olhos de Xi.

Fontes chinesas familiarizadas com o assunto disseram recentemente à CNN que Pequim vê com cautela o conflito de meses do seu adversário com o Irão como tendo potencialmente reforçado a sua posição negocial.

De acordo com essas fontes, a situação pode agora apresentar à China uma oportunidade única para capitalizar o impasse antes das eleições intercalares, que devem ser brutais para Trump, com o presidente a mostrar-se ansioso por apresentar vitórias tangíveis aos eleitores americanos, como as grandes compras chinesas de produtos agrícolas dos EUA e de jatos Boeing.

Mas até que ponto Pequim está disposta a exercer pressão para levar as partes à paz é outra questão – uma vez que Xi procura equilibrar os riscos económicos crescentes da guerra com as ambições a longo prazo da China de se posicionar como uma potência global alternativa aos EUA.

Ato de equilíbrio

Mesmo que a sabedoria convencional no Ocidente sugira frequentemente que Pequim fica automaticamente satisfeita sempre que as forças armadas dos EUA estão ocupadas noutro lugar do mundo, há razões tangíveis para a China querer ver o conflito terminar.

A segunda maior economia do mundo tem estado relativamente isolada da histórica crise mundial do petróleo que atinge os seus vizinhos – incluindo os principais aliados regionais dos EUA – devido às enormes reservas de petróleo da China, ao seu elevado nível de autossuficiência energética e à sua rápida transição para a energia verde.

Mas à medida que a guerra se prolonga, essas reservas vão-se esgotando – juntamente com a segurança energética a que o governo de Xi dá prioridade. E apesar de ainda não haver escassez de abastecimento, a economia chinesa continua sujeita a custos elevados de combustível, alguns dos quais o governo pediu às companhias petrolíferas nacionais para compensarem. Uma recessão económica global devido à guerra também prejudicará a economia chinesa, que depende das exportações.

O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, segundo à direita, fala com o seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi, à esquerda, durante uma reunião bilateral em Pequim, esta quarta-feira foto Cai Yang/Xinhua/AP

Há também preocupações quanto à influência da guerra nos laços entre os EUA e a China, uma relação que Pequim quer manter estável para reduzir a fricção nas suas próprias ambições globais.

Segundo os analistas, a China continuou a comprar petróleo iraniano durante o conflito, tendo ainda importado mais de um milhão de barris por dia no mês passado – retirando as reservas do armazenamento flutuante já na Ásia e não afetado pelo bloqueio naval dos EUA a Ormuz.

Nas últimas semanas, os Estados Unidos aumentaram a pressão económica sobre as compras chinesas, que no ano passado representaram mais de 90% das exportações iranianas e dão a Pequim uma influência económica significativa sobre o Irão.

No mês passado, Washington DC colocou na lista negra uma grande empresa petroquímica chinesa que, alegam os EUA, era uma grande compradora de crude iraniano - foi a maior refinaria chinesa a ser atingida. Numa medida rara, Pequim ordenou às empresas do país que não cumprissem as sanções impostas a essa empresa e a outras quatro refinarias nacionais incluídas na lista negra dos EUA.

A China pode ficar satisfeita por desviar estas fricções e ganhar boa vontade com Trump, mostrando a sua recente diplomacia com o Irão como parte de um esforço de boa-fé para ajudar Washington DC a acabar com a guerra.

Mas os analistas são céticos quanto à possibilidade de Pequim utilizar a sua influência para pressionar demasiado o Irão a ceder às exigências dos EUA, especialmente sem incentivos claros de Washington DC.

Por um lado, Pequim pode ter pouca confiança na sua influência sobre Teerão, apesar da sua lealdade diplomática. E mesmo que a China tenha sido comedida nas suas críticas aos EUA durante este conflito, há muito que defende que a guerra é uma confusão que Washington tem de resolver.

Entretanto, mesmo que a China possa exercer uma influência económica significativa sobre o Irão sob a forma de compras de petróleo, a China continua a precisar desses barris - afinal, estamos em plena crise petrolífera global.