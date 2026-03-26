Para preservar a sua credibilidade, Trump tem de evitar concessões ao Irão que ridicularizem as declarações de vitória dos EUA

Há 1h e 13min

ANÁLISE | O momento também exige outra coisa estranha à filosofia de vida do presidente — proporcionar ao inimigo uma saída para salvar a face, em vez de insistir na rendição total

Se a diplomacia de Trump falhar, a guerra do Irão pode piorar muito

análise de Stephen Collinson , CNN

O Irão não parece ser suscetível à arte do acordo.

O presidente Donald Trump está desesperado para vender a história de que a República Islâmica está pronta para acabar com a guerra.

Mas ainda não há qualquer sinal público de que Teerão esteja disposta a ajudá-lo a fazer recuar uma crise que o próprio Trump desencadeou ao obliterar há quase quatro semanas o seu anterior esforço diplomático.

“Eles querem tanto fazer um acordo, mas têm medo de o dizer porque pensam que vão ser mortos pelo seu próprio povo”, disse Trump aos membros do Congresso, esta quarta-feira à noite. “Também têm medo de serem mortos por nós”, disse, no seu último comentário intrigante sobre o conflito.

A desconexão lança dúvidas sobre as afirmações de Trump, esta semana, de que um avanço podia ser iminente, mesmo quando a dinâmica cresce inexoravelmente em direção a uma perigosa escalada do conflito — com milhares de tropas americanas a caminho da região.

Qualquer decisão de os enviar para a ação representaria um enorme risco para Trump porque podia resultar em baixas americanas significativas. Isso provocaria ondas de choque económico muito piores do que as já causadas pelo encerramento do Estreito de Ormuz pelo Irão. E uma guerra prolongada podia consumir o segundo mandato e o legado do presidente, depois de este ter conquistado o poder com a afirmação de que iria acabar com as guerras e não iniciá-las.

A necessidade de conversações não podia, portanto, ser mais urgente.

Mas as esperanças de diplomacia são obscurecidas por esta questão: será já demasiado tarde, mais de três semanas após o início do confronto, para negociar uma saída?

Trump sempre prosperou ao reformular as perceções públicas da realidade. Mas é necessária uma verdadeira substância para que possa construir uma plataforma de saída que preserve a sua própria credibilidade, evitando concessões ao Irão que possam ridicularizar as suas declarações de vitória. O momento também exige outra coisa estranha à filosofia de vida do Presidente — proporcionar ao inimigo uma saída para salvar a face, em vez de insistir na rendição total às suas exigências.

Trump também não tem muito tempo. As tensões políticas, económicas e geopolíticas da guerra aumentam todos os dias. Está a aproximar-se o momento em que terá de enfrentar o dilema que levou os seus antecessores ao fracasso, desde o Vietname ao Iraque: intensificar ou não uma guerra à procura de uma saída.

O Irão perdeu grande parte da sua liderança e do seu complexo industrial militar, mas, apesar de todo o potencial destrutivo das forças armadas dos EUA, pode acolher com agrado a oportunidade de atrair um presidente dos EUA para uma luta mais sangrenta.

Como a guerra de Trump o levou a escolhas desagradáveis

Esta semana, a abordagem errática de Trump à guerra — fazendo ameaças terríveis de obliterar as centrais elétricas iranianas, depois recuando e proclamando potenciais avanços iminentes — é típica de um método político que opera nos extremos. No entanto, a sua aparente inclinação para a força militar antes da diplomacia reflete também uma realidade sombria: os presságios para um acordo de paz são fracos.

Aaron David Miller, um antigo negociador de paz dos EUA para o Médio Oriente, disse que “os iranianos vão exigir um preço que Donald Trump não está preparado para pagar e isso deixa-o com a realidade de ter de montar uma grande operação, não apenas para abrir os estreitos — mas para os manter abertos”.

Miller disse a Isa Soares, na CNN Internacional, que a guerra é agora uma crise internacional. “Esta guerra de escolha que Trump travou tornou-se agora uma guerra de necessidade.”

Esperar agora destreza negocial da parte da administração seria um exagero: nunca conseguiu encontrar uma justificação sólida para a guerra e também não identificou uma estratégia clara de saída. As negociações pré-guerra do genro de Trump, Jared Kushner, e do enviado especial Steve Witkoff com o Irão fracassaram. E as suas outras iniciativas na Ucrânia e em Gaza não produziram progressos significativos e a longo prazo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, à direita, reúne-se com o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, ao centro, e Jared Kushner, no âmbito das negociações irano-americanas em curso, em Genebra, Suíça, a 26 de fevereiro de 2026 foto Ministério dos Negócios Estrangeiros de Omã / AP

O vice-presidente, JD Vance, está a ser mencionado como possível mandante se as alegadas conversações de paz forem por diante, talvez sob os auspícios do Paquistão ou da Turquia. O seu passado de defesa do não intervencionismo pode ser atrativo para os iranianos, mas colocaria um potencial candidato presidencial de 2028 numa armadilha política. E uma mudança de pessoal não vai aliviar a desconfiança exacerbada por um ataque dos EUA enquanto decorriam as anteriores conversações de paz.

Trump parece mais ansioso do que os iranianos para falar, num reflexo, talvez, da pressão sobre um presidente que não preparou o seu país para a guerra e enfrenta agora sondagens que registam uma ampla desaprovação pública.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, disse quarta-feira que os EUA tinham enviado várias mensagens a Teerão, mas negou a existência de negociações. No entanto, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, salientou a existência de conversações produtivas.

As negociações de paz são muitas vezes precedidas de posturas em que cada uma das partes cultiva o seu argumento político. Mas aqui as diferenças são enormes e genuínas.

Um funcionário iraniano disse à Press TV que Teerão exigiu o fim total das agressões e dos assassínios. Quer compromissos concretos para garantir que a guerra não recomeça e exige o pagamento de reparações de guerra ao Irão. O funcionário apelou ao fim do ataque de Israel ao Hezbollah no Líbano. E, numa exigência maximalista que Trump nunca podia aceitar, afirmou o direito de exercer a soberania sobre o Estreito de Ormuz. Isto daria à República Islâmica um controlo sobre 20% do abastecimento mundial de petróleo e sobre a economia global.

Pensa-se que o plano de 15 pontos dos EUA inclui a proibição de o Irão possuir uma arma nuclear, a entrega das suas reservas de urânio enriquecido, o fim dos grupos regionais por procuração e a reabertura do Estreito de Ormuz. É uma medida de como a guerra escapou ao controlo de Trump que o Estreito — que estava aberto a todo o tráfego de petroleiros quando o conflito começou — se tenha tornado agora uma exigência-chave dos EUA nas negociações.

O Irão já mostrou no passado que está disposto a falar sobre o seu programa nuclear; fez um acordo com o presidente Barack Obama para congelar o programa que Trump rasgou. Mas exigiria, em contrapartida, um enorme alívio das sanções, algo que podia permitir à devastada República Islâmica reconstruir a sua capacidade militar.

Os pormenores das negociações não são o único obstáculo ao progresso. Há uma desconexão mais fundamental: ambos os lados da guerra pensam que estão a ganhar. Leavitt censurou o Irão por não compreender que “foi derrotado militarmente”.

É quase certo que milhares de ataques aéreos americanos e israelitas devastaram as forças armadas e a liderança iranianas e danificaram o estado de segurança repressivo que mantém o regime no poder.

Mas as repetidas declarações de vitória de Trump sugerem um mal-entendido sobre a forma como os seus adversários encaram o conflito. Isto pode, por sua vez, enfraquecer a sua posição negocial nas conversações. Para o regime iraniano, a sobrevivência, sob qualquer forma, representaria uma vitória. Não pode ganhar uma batalha convencional. Mas está a tentar impor tanta dor aos EUA e ao mundo que Trump não tem outra opção senão recuar.

As incessantes declarações de vitória de Trump levam a outra inconsistência na sua mensagem: se os EUA já ganharam, porque continuam a lutar — e a enviar milhares de fuzileiros navais e tropas aéreas para o Médio Oriente?

Porque é que pode haver alguma esperança para o diálogo

Todas as guerras parecem intratáveis antes do início da diplomacia. A arte do compromisso exige que se identifiquem primeiro os espaços mais estreitos onde os inimigos se podem encontrar.

Há talvez algumas semanas em que isso será possível, uma vez que estão a reunir-se as forças terrestres dos EUA que podiam ser utilizadas para eliminar as instalações costeiras iranianas com vista para o Estreito de Ormuz. O relógio também está a acelerar por outra razão — os últimos petroleiros e navios de gás que deixaram o Golfo Pérsico antes do início da guerra chegam em breve aos seus destinos. A partir daí, o estrangulamento do abastecimento agravará a crise energética e as suas repercussões económicas.

Trita Parsi, do Quincy Institute for Responsible Statecraft, acredita que o Irão, tal como Trump, tem um incentivo para acabar com a guerra e que, por isso, a diplomacia tem uma hipótese. “Mas Trump vai ter de dar alguma coisa para acabar com esta guerra e essa é uma posição muito diferente daquela em que começou”, disse.

Parsi salientou que os EUA já tinham feito uma concessão importante — levantar as sanções sobre o petróleo iraniano que já estava no mar, numa tentativa de aliviar a crise energética mundial. Isto teria sido inconcebível antes da guerra, mas é agora um precedente que pode enquadrar futuras conversações de paz.

Não é muito para construir, mas é alguma coisa.

A menos que os responsáveis norte-americanos e iranianos estabeleçam rapidamente uma ligação genuína, a guerra pode ter uma espiral desastrosa. Se já passou o ponto em que a diplomacia pode atuar como travão, as consequências são demasiado horríveis para serem contempladas.