Exército, Marinha e Força Aérea: China destaca toda a gente para "aviso sério" em Taiwan

29 dez 2025, 08:34

O anúncio de um grande acordo de armamento entre Estados Unidos e Taiwan poderá estar na origem dos grandes exercícios militares que se avizinham

As Forças Armadas chinesas anunciaram esta segunda-feira que estavam a mobilizar unidades do Exército, da Marinha, das forças Aérea e Aeroespacial em torno de Taiwan para “grandes exercícios militares” destinados a enviar um “aviso sério” contra qualquer tentativa de independência de Taiwan e de interferência de forças “externas” na ilha.

Os exercícios - denominados “Missão Justiça-2025” - testarão a prontidão de combate e o “bloqueio e controlo dos principais portos e áreas críticas”, afirmou o Comando do Teatro Oriental da China. As atividades de fogo real terão lugar em cinco zonas marítimas e do espaço aéreo que circundam a ilha, de acordo com informações divulgadas pelo comando.

O governo de Taiwan condenou os exercícios, acusando a China de “intimidação militar”, enquanto o seu Ministério da Defesa afirmou que estava “totalmente em guarda” e que iria “tomar medidas concretas para defender os valores da democracia e da liberdade”.

Pequim tem vindo a intensificar a intimidação militar da ilha nos últimos anos, incluindo o lançamento de grandes exercícios em momentos sensíveis para expressar o seu desagrado - um manual que os últimos exercícios parecem seguir.

A China e o Japão têm estado envolvidos numa polémica diplomática que dura há semanas, devido a comentários do primeiro-ministro japonês sobre Taiwan. Washington e Taipé também anunciaram no início deste mês o que poderá vir a ser uma das maiores vendas militares de sempre dos Estados Unidos à ilha.

Entretanto, o presidente de Taiwan está a insistir na aprovação de um orçamento especial histórico para a defesa, o que tem irritado Pequim.

O Partido Comunista Chinês, no poder, reivindica a democracia autónoma de Taiwan como seu próprio território, apesar de nunca a ter controlado, e prometeu assumir o controlo da ilha, pela força, se necessário.

“Este exercício constitui um aviso sério às forças separatistas da ‘independência de Taiwan’ e às forças externas que interferem”, afirmou Shi Yi, porta-voz do Comando do Teatro Oriental, utilizando o que parecia ser uma referência velada aos Estados Unidos e aos seus aliados. “É uma ação legítima e necessária para salvaguardar a soberania nacional e manter a unidade nacional”.

Outras vozes citadas nos media estatais chineses foram mais explícitas. Numa entrevista publicada na rede social CCTV, o analista militar Fu Nan apontou para o acordo de armas entre os EUA e Taiwan quando questionado sobre a razão pela qual os exercícios estavam a ter lugar nesta altura, chamando-lhe uma “escalada” de “ações colusivas”.

Em comunicado, a porta-voz da presidência de Taiwan, Karen Kuo, afirmou que os exercícios “minam descaradamente o status quo de segurança e estabilidade do Estreito de Taiwan e da região do Indo-Pacífico” e “desafiam abertamente as leis e a ordem internacionais”.

O Comando do Teatro Oriental da China divulgou esta segunda-feira um vídeo de um exercício militar intitulado “Fechar o cerco, tomar o controlo e impedir a fuga” (Comando do Teatro Oriental do Exército Popular de Libertação da China)

Acordo de armas com os EUA

O acordo histórico de 11,1 mil milhões de dólares em armas entre os EUA e Taiwan inclui sistemas de mísseis HIMARS, mísseis anti-tanque e anti-armadura, drones de localização, obuses e software militar.

Washington reconhece a República Popular da China como o único governo legítimo da China; reconhece também a posição de Pequim de que Taiwan faz parte da China, mas nunca aceitou a reivindicação de soberania do Partido Comunista Chinês sobre a ilha.

Os EUA mantêm estreitos laços não oficiais com Taiwan, que se reforçaram nos últimos anos. Por lei, são obrigados a fornecer à ilha os meios para se defender e fornecem-lhe armamento de defesa.

O anúncio dos últimos exercícios militares foi acompanhado pela habitual divulgação de propaganda nacionalista dirigida ao público interno da China, incluindo um cartaz que mostra setas ardentes a cair sobre a ilha, com a legenda “Seta da Justiça, Controlo e Negação”.

Não ficou imediatamente claro quanto tempo durarão os exercícios. Shi disse que as forças navais e aéreas iriam efetuar patrulhas de prontidão de combate a partir de 29 de dezembro e o comando divulgou um aviso a anunciar o encerramento das zonas marítimas e do espaço aéreo em torno de Taiwan para exercícios de fogo real durante o dia 30 de dezembro.

A Guarda Costeira da China também anunciou esta segunda-feira que estava a iniciar patrulhas de aplicação da lei em águas próximas de Taiwan e de duas das suas ilhas periféricas.

Relações tensas com o Japão

Os exercícios da China surgem numa altura em que a atenção se centra em Taiwan, tanto no discurso diplomático como no discurso interno de Pequim, em grande parte devido às suas fricções com o Japão.

Pequim lançou a sua ira contra o seu vizinho regional depois de a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, ter sugerido que o seu país poderia responder militarmente se a China tentasse assumir o controlo de Taiwan pela força - comentários que Pequim vê como uma ameaça direta à sua soberania.

Taiwan é também considerada por Pequim como a principal “linha vermelha” nas relações entre os EUA e a China, com os funcionários chineses a condenarem há muito tempo a relação não oficial entre Taipé e Washington.

Pequim criticou o recente acordo de armas anunciado entre os dois países, afirmando que a iniciativa “viola a soberania, a segurança e a integridade territorial da China e mina a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan”.

Taiwan tem vindo a aumentar as aquisições militares nos últimos anos, à medida que se encontra sob crescente pressão de Pequim, com aviões e navios chineses presentes quase diariamente em torno de Taiwan, bem como exercícios regulares em grande escala nas águas circundantes.

Espera-se, no entanto, que partes do último acordo sejam pagas como parte de um orçamento especial de defesa de 40 mil milhões de dólares que o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, propôs no final de novembro e que tem tido dificuldade em obter aprovação na legislatura controlada pela oposição.

Fred He, da CNN, contribuiu para esta reportagem