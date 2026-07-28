Onze meios aéreos e 320 operacionais combatem fogo com três frentes na Guarda

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“O vento vai aumentar nas próximas horas e isso pode dificultar o combate, sobretudo na zona da Rabaça. Mas estamos a contar que a intervenção dos meios aéreos seja decisiva”, afirmou o responsável da Proteção Civil

O incêndio em Rochoso, Guarda, que começou às 13:51 de segunda-feira, tem três frentes ativas esta manhã, que estão a ser combatidas por 320 operacionais, 90 viaturas e 11 meios aéreos, disse a Proteção Civil.

“A frente mais ativa está a evoluir para a localidade de Cabreira, no concelho de Almeida, mas os homens no terreno estão a fazer um trabalho eficaz. O combate também está a decorrer bem na zona da Castanheira, no concelho da Guarda”, adiantou à agência Lusa o segundo-comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

Marco Lucas acrescentou que “mais difícil está a ser o combate na zona da Rabaça, também no concelho da Guarda, onde o fogo progride em zonas de difícil acesso”.

“Esperamos que o reforço de meios aéreos possa ajudar a controlar a situação nesta frente”.

O segundo-comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela disse ainda que não há estimativa da área ardida e que não há habitações ou povoações ameaçadas.

“O vento vai aumentar nas próximas horas e isso pode dificultar o combate, sobretudo na zona da Rabaça. Mas estamos a contar que a intervenção dos meios aéreos seja decisiva”, afirmou.

O fogo deflagrou ao princípio da tarde de segunda-feira na União de Freguesias de Rochoso e Monte Margarida, no limite do concelho da Guarda com os municípios de Almeida e Sabugal.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 13:51, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, cinco bombeiros sofreram ferimentos ligeiros na noite de segunda-feira enquanto combatiam as chamas.