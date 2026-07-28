Onze meios aéreos e 320 operacionais combatem fogo com três frentes na Guarda

Agência Lusa , MJC
Há 44 min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

“O vento vai aumentar nas próximas horas e isso pode dificultar o combate, sobretudo na zona da Rabaça. Mas estamos a contar que a intervenção dos meios aéreos seja decisiva”, afirmou o responsável da Proteção Civil

O incêndio em Rochoso, Guarda, que começou às 13:51 de segunda-feira, tem três frentes ativas esta manhã, que estão a ser combatidas por 320 operacionais, 90 viaturas e 11 meios aéreos, disse a Proteção Civil.

“A frente mais ativa está a evoluir para a localidade de Cabreira, no concelho de Almeida, mas os homens no terreno estão a fazer um trabalho eficaz. O combate também está a decorrer bem na zona da Castanheira, no concelho da Guarda”, adiantou à agência Lusa o segundo-comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

Marco Lucas acrescentou que “mais difícil está a ser o combate na zona da Rabaça, também no concelho da Guarda, onde o fogo progride em zonas de difícil acesso”.

“Esperamos que o reforço de meios aéreos possa ajudar a controlar a situação nesta frente”.

O segundo-comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela disse ainda que não há estimativa da área ardida e que não há habitações ou povoações ameaçadas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“O vento vai aumentar nas próximas horas e isso pode dificultar o combate, sobretudo na zona da Rabaça. Mas estamos a contar que a intervenção dos meios aéreos seja decisiva”, afirmou.

O fogo deflagrou ao princípio da tarde de segunda-feira na União de Freguesias de Rochoso e Monte Margarida, no limite do concelho da Guarda com os municípios de Almeida e Sabugal.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 13:51, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, cinco bombeiros sofreram ferimentos ligeiros na noite de segunda-feira enquanto combatiam as chamas.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Guarda Incêndio Fogo

Relacionados

Em sete meses, a GNR deteve 155 suspeitos atearem incêndios florestais

Fogo em Penafil em resolução, mantém-se ativo o da Guarda
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Nevoeiro dificulta buscas no mar por jovem que desapareceu em Aljezur

Há 25 min

Onze meios aéreos e 320 operacionais combatem fogo com três frentes na Guarda

Há 44 min

Trinta pessoas detidas em operação no Festival Músicas do Mundo

Há 1h e 19min
05:10

Noite sem dormir na Guarda: incêndio lavra com duas frentes

Há 1h e 57min
Mais País

Mais Lidas

"Desfalque" de 76 mil euros. Casa Ermelinda Freitas condenada por "simular" despesas para obter fundos europeus

Ontem às 07:00

Criança de oito anos que desapareceu no Rio Mondego foi retirada da água em estado crítico

Ontem às 17:19

Transportava 300 quilos de cápsulas secas de papoila do ópio. A sua detenção ajudou a desmantelar uma rede de embarcações de alta velocidade no Sado

Ontem às 20:17

Sem água, sem casas de banho e sem restaurantes. Passageiros descrevem situação "caótica" no Aeroporto de Gatwick

26 jul, 17:08
opinião
António José Vilela

E se falássemos da PJ e não só de Luís Neves?

Ontem às 12:57

Influencer morta pelo marido semanas depois de o acusar de pedofilia nas redes sociais

Ontem às 15:37

Chegou a casa, pôs um filme no videogravador e desapareceu. Décadas depois, a polícia ainda não desistiu de procurar Carla

26 jul, 09:00

PSP salva criança de ser usada como moeda para pagar dívidas da família

Ontem às 13:36

Incêndio de Aveiro chegou a Oliveira do Bairro. A1 e Linha do Norte reabertas

Ontem às 17:53

Diretora nacional-adjunta de Luís Neves nunca foi informada sobre atrelado - apesar de gerir os bens apreendidos pela PJ

Ontem às 21:48

"Li 'Os Maias' aos 14 anos. Não morri, estou cá. Gostava de tê-lo como leitura obrigatória daqui a 50 anos"

26 jul, 08:00

Três mulheres feridas em ataque com facas em Paris

Ontem às 12:25