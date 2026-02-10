Dono atirou cão para barragem da Guarda e foi condenado por abandono

Há 51 min

Animal foi salvo pelos bombeiros e o arguido condenado a trabalho comunitário

Um homem de 41 anos foi constituído arguido pela GNR por abandono de animal de companhia na Barragem do Caldeirão, no concelho da Guarda. O caso remonta a dezembro de 2024 e o suspeito foi identificado e constituído arguido pelo Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais (NICCOA) do Comando Territorial da GNR da Guarda.

“No seguimento de uma ocorrência registada em dezembro de 2024, amplamente divulgada e relacionada com o salvamento de um cão à deriva numa jangada improvisada na Barragem do Caldeirão, os elementos do NICCOA da Guarda iniciaram diligências de investigação, uma vez que o local não era compatível com a presença espontânea de um animal de companhia, levantando fundadas suspeitas de abandono”, explicou a GNR em comunicado enviado à agência Lusa.

As investigações permitiram apurar que “o cão havia sido deliberadamente lançado à albufeira pelo seu proprietário, tendo sido deixado em situação de perigo iminente para a vida”.

“Esta circunstância apenas não resultou num desfecho trágico devido à pronta e eficaz intervenção dos Bombeiros Voluntários da Guarda, que procederam ao resgate do animal com sucesso”.

O NICCOA da GNR da Guarda acabou por localizar e identificar o suspeito, que foi constituído arguido no dia 06 de janeiro de 2025.

“Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Guarda, que condenou o homem pela prática do crime de abandono de animal de companhia, aplicando-lhe uma pena de 130 horas de trabalho a favor da comunidade”, adiantou o Comando Territorial da GNR.

A GNR recordou que o abandono de animais é crime punível por lei e reforçou o apelo ao respeito pelos direitos dos animais, reiterando o seu compromisso com a proteção e o bem-estar animal.