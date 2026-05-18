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PJ identifica 33 ligações em Portugal associadas à Guarda Revolucionária do Irão

Agência Lusa , MSM
Há 30 min
Polícia Judiciária

Operação coordenada pela Europol identificou milhares de conteúdos ligados à organização iraniana em vários países europeus

A Polícia Judiciária (PJ) identificou em Portugal 33 ligações no TikTok e no Pinterest associadas à Guarda Revolucionária do Irão, classificada há três meses pela União Europeia como organização terrorista, anunciou esta segunda-feira a força policial.

O reporte das ligações foi realizado no âmbito de uma ação coordenada pela Europol, que, entre 13 de fevereiro e 28 de abril, permitiu identificar no espaço europeu 14.200 publicações em vários idiomas ligadas ao exército ideológico da República Islâmica do Irão.

A operação, com a participação de 22 países, permitiu ainda restringir a principal conta na rede social X da Guarda Revolucionária do Irão, "com mais de 150 mil seguidores no espaço europeu".

"O material variava desde discursos que misturavam narrativas de martírio religioso com mensagens políticas [...] e até vídeos gerados por Inteligência Artificial de glorificação da organização e de apelos à vingança do seu líder religioso", precisou a PJ.

Temas: Guarda Revolucionária Irão Portugal PJ Propaganda Irão TikTok Pinterest
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