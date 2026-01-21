Exclusivo. "12 avisos da História Nazi" - a literatura apreendida nas buscas à casa do militar da Força Área detido pela PJ

Há 44 min

Militantes do Chega, um agente da PSP e um militar da Força Aérea: quem são os arguidos da Operação Irmandade

Um agente da PSP e um militar da Força Aérea estão entre os 37 detidos da operação "Irmandade"

Um agente da PSP da esquadra da Bela Vista, em Setúbal, e um militar da banda da Força Aérea colocado no Paço do Lumiar, em Lisboa, estão entre os 37 detidos na operação “Irmandade”. O militar guardava em casa vários objetos alusivos ao Grupo 1143, além de material pirotécnico e de literatura como “A Mentalidade, 12 avisos da História Nazi”; enquanto o polícia, além de roupa do Grupo 1143, tinha ainda em casa uma soqueira – apreendida pela PJ.

Sérgio G. ,o militar de 40 anos, tinha nove escudos antimotim com o “1143” inscrito”, além de very-lights, latas de bombas de fumo, foguetes e outros engenhos. Ostentava em casa uma tela com o escrito “Quem não é patriota não é português, honra e glória ao Grupo 1143” – e guardava nos armários roupa com inscrições e símbolos neonazis.

Já o polícia, Marco L., de 49 anos, além do crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência pode agora responder por posse ilegal de arma proibida. No caso deste último, a PSP já informou em comunicado que aguarda pelo conhecimento das imputações criminais ao agente para decidir qual o procedimento disciplinar a adotar.