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Queda de grua provoca um morto e um ferido em Coimbra

Daniela Rodrigues
Há 42 min
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Autoridade para as Condições do Trabalho já foi acionada

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Um grave acidente de trabalho ocorreu esta segunda-feira, pelas 14:00, na Rua das Chaves, localidade de Eiras, Coimbra. 

A TVI e CNN Portugal sabem que uma grua caiu atingindo dois trabalhadores no local.

Do incidente resultou uma vítima mortal, tendo o óbito sido declarado no local. O segundo trabalhador ficou ferido e está a receber assistência médica, com intervenção da VMER e dos bombeiros no local. 

Foram acionadas as entidades competentes, incluindo a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e um perito médico-legal. 

As autoridades estão a investigar causas do acidente.

Temas: Grua Eiras Coimbra ACT
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