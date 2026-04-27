Queda de grua provoca um morto e um ferido em Coimbra

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Autoridade para as Condições do Trabalho já foi acionada

Um grave acidente de trabalho ocorreu esta segunda-feira, pelas 14:00, na Rua das Chaves, localidade de Eiras, Coimbra.

A TVI e CNN Portugal sabem que uma grua caiu atingindo dois trabalhadores no local.

Do incidente resultou uma vítima mortal, tendo o óbito sido declarado no local. O segundo trabalhador ficou ferido e está a receber assistência médica, com intervenção da VMER e dos bombeiros no local.

Foram acionadas as entidades competentes, incluindo a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e um perito médico-legal.

As autoridades estão a investigar causas do acidente.