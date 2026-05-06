'Grooming'. Jovem de 22 anos abusou sexualmente de adolescente de 13 que aliciou nas redes sociais

Há 1h e 25min

PJ deteve suspeito em Arouca depois de a menor ter contado a colegas da escola que tinha tido relações sexuais com um jovem maior de idade

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 22 anos, suspeito de ter abusado sexualmente de uma rapariga de 13 anos, em Arouca, no distrito de Aveiro, informou esta quarta-feira o órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito foi detido na terça-feira pela presumível autoria de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de uma menor de 13 anos, praticados no passado mês de janeiro, em Arouca.

Segundo a PJ, a menor terá relatado a colegas de escola ter mantido relações sexuais com um jovem maior de idade, que conhecera através das redes sociais, tendo a situação sido comunicada às autoridades policiais pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens local.

De acordo com a investigação, os contactos pelas redes sociais entre o suspeito e a menor terão começado no início de corrente ano e mantiveram-se durante algumas semanas com uma frequência diária.

"Este processo, estabelecido à distância através das redes sociais, em que o autor pretende ganhar a confiança da vítima e criar uma relação afetiva, conhecido por grooming, levou a que o agressor conseguisse convencer a menor a um encontro pessoal, o que veio a acontecer em finais de janeiro, em Arouca", refere a mesma nota.

Na sequência desse encontro, adianta a PJ, a menor foi conduzida até um parque da localidade, onde ocorreram as práticas sexuais abusivas.

No decurso da investigação, foram efetuadas buscas na residência do suspeito que permitiram apreender equipamentos informáticos e proceder à sua detenção, conclui a mesma nota.

A PJ refere ainda que o detido, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.