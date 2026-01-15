Rússia critica envio de forças de países da NATO para a Gronelândia

Há 2h e 8min

Militares franceses, alemães e nórdicos vão participar numa missão militar europeia na ilha, que está sob soberania dinamarquesa e é cobiçada pelo chefe de Estado norte-americano Donald Trump

A diplomacia russa expressou "séria preocupação" face ao anúncio do envio de tropas adicionais de países da Aliança Atlântica para a Gronelândia, após uma reunião na Casa Branca entre líderes dinamarqueses e norte-americanos.

A embaixada russa em Bruxelas disse, em comunicado, que "em vez de trabalhar construtivamente" no quadro das instituições existentes, a NATO "escolheu o caminho da militarização acelerada do Norte e está a reforçar a sua presença militar na região sob o pretexto fabricado de uma crescente ameaça de Moscovo e Pequim".

O vice-primeiro-ministro da região autónoma dinamarquesa da Gronelândia disse na quarta-feira, após uma reunião em Washington entre líderes dinamarqueses e norte-americanos, que tropas adicionais de países da NATO vão deslocar-se para a região nos próximos dias.

"A presença de soldados da NATO na Gronelândia vai aumentar a partir de hoje (quarta-feira) e vai continuar nos próximos dias. Espera-se um aumento do número de voos e de navios militares", disse Mute Egede numa conferência de imprensa, referindo-se à realização de manobras militares.

Militares franceses, alemães e nórdicos vão participar numa missão militar europeia na ilha, que está sob soberania dinamarquesa e é cobiçada pelo chefe de Estado norte-americano Donald Trump.

A França, Suécia, Alemanha e Noruega anunciaram na quarta-feira o envio de militares para o território ártico para uma missão de reconhecimento que, segundo fonte do Ministério das Forças Armadas de Paris, vai decorrer no quadro do exercício militar dinamarquês "Arctic Endurance".

O Presidente francês afirmou que os primeiros militares franceses "já estão a caminho".

Ministério da Defesa alemão justificou disse que o envio de forças visa reforçar a contribuição militar para apoiar a Dinamarca, sobretudo na vigilância marítima.

Peritos independentes, mandatados pelas Nações Unidas, manifestaram na quarta-feira "grave preocupação" face às aspirações do Presidente norte-americano de controlar a Gronelândia pela força, descrevendo-as como lógica de dominação colonial.

Um alto funcionário dinamarquês afirmou na quarta-feira que persiste um "desacordo fundamental" sobre a Gronelândia com o presidente Donald Trump, após as conversações em Washington com o vice-presidente JD Vance e o secretário de Estado Marco Rubio.

Os dois lados, contudo, concordaram em criar um grupo de trabalho para discutir formas de superar as divergências, enquanto Trump continua a defender a anexação do território autónomo da Dinamarca, membro da NATO, pelos Estados Unidos.