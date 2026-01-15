Rússia critica envio de forças de países da NATO para a Gronelândia

Agência Lusa , AM
Há 2h e 8min
Gronelândia (AP)

Militares franceses, alemães e nórdicos vão participar numa missão militar europeia na ilha, que está sob soberania dinamarquesa e é cobiçada pelo chefe de Estado norte-americano Donald Trump

A diplomacia russa expressou "séria preocupação" face ao anúncio do envio de tropas adicionais de países da Aliança Atlântica para a Gronelândia, após uma reunião na Casa Branca entre líderes dinamarqueses e norte-americanos.

A embaixada russa em Bruxelas disse, em comunicado, que "em vez de trabalhar construtivamente" no quadro das instituições existentes, a NATO "escolheu o caminho da militarização acelerada do Norte e está a reforçar a sua presença militar na região sob o pretexto fabricado de uma crescente ameaça de Moscovo e Pequim".

O vice-primeiro-ministro da região autónoma dinamarquesa da Gronelândia disse na quarta-feira, após uma reunião em Washington entre líderes dinamarqueses e norte-americanos, que tropas adicionais de países da NATO vão deslocar-se para a região nos próximos dias. 

"A presença de soldados da NATO na Gronelândia vai aumentar a partir de hoje (quarta-feira) e vai continuar nos próximos dias. Espera-se um aumento do número de voos e de navios militares", disse Mute Egede numa conferência de imprensa, referindo-se à realização de manobras militares.

Militares franceses, alemães e nórdicos vão participar numa missão militar europeia na ilha, que está sob soberania dinamarquesa e é cobiçada pelo chefe de Estado norte-americano Donald Trump.

A França, Suécia, Alemanha e Noruega anunciaram na quarta-feira o envio de militares para o território ártico para uma missão de reconhecimento que, segundo fonte do Ministério das Forças Armadas de Paris, vai decorrer no quadro do exercício militar dinamarquês "Arctic Endurance".

O Presidente francês afirmou que os primeiros militares franceses "já estão a caminho".

Ministério da Defesa alemão justificou disse que o envio de forças visa reforçar a contribuição militar para apoiar a Dinamarca, sobretudo na vigilância marítima.

Peritos independentes, mandatados pelas Nações Unidas, manifestaram na quarta-feira "grave preocupação" face às aspirações do Presidente norte-americano de controlar a Gronelândia pela força, descrevendo-as como lógica de dominação colonial.

Um alto funcionário dinamarquês afirmou na quarta-feira que persiste um "desacordo fundamental" sobre a Gronelândia com o presidente Donald Trump, após as conversações em Washington com o vice-presidente JD Vance e o secretário de Estado Marco Rubio.

Os dois lados, contudo, concordaram em criar um grupo de trabalho para discutir formas de superar as divergências, enquanto Trump continua a defender a anexação do território autónomo da Dinamarca, membro da NATO, pelos Estados Unidos.

Temas: Gronelândia NATO Tropas

Europa

Médicos retiram tumor de mais de 60 quilos a paciente

Há 1h e 9min

"Operação Resistência Ártica": vários países europeus estão a destacar tropas para a Gronelândia após ameaças de anexação dos EUA

Há 1h e 37min

Ericsson anuncia corte de 1.600 postos de trabalho na Suécia

Há 2h e 0min

Rússia critica envio de forças de países da NATO para a Gronelândia

Há 2h e 8min
Mais Europa

Mais Lidas

Tracking poll, dia 10: Cotrim desliza mas mantém-se no trio liderado por Seguro e Ventura. Gouveia e Mendes de fora

Ontem às 20:35

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

Ontem às 12:30

Funcionários aconselhados a abandonarem a maior base militar dos EUA no Médio Oriente

Ontem às 10:16

Polémica entre FC Porto e fotojornalistas: sindicato pede recusa de imposições para trabalhar no Estádio do Dragão

Ontem às 17:05

Incêndio deflagra em prédio no centro de Lisboa

Ontem às 16:44

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

13 jan, 11:00

Alerta vermelho: Ucrânia não sabe onde estão 200 mil soldados e outros dois milhões fugiram ao serviço militar

Ontem às 17:27

Pentágono comprou dispositivo em operação secreta que estará na origem de problemas de saúde misteriosos entre espiões e militares. Vítimas suspeitam da Rússia

Ontem às 11:32
opinião
Bernardo Mota Veiga

Parlamento aprova estatuto do Idoso mas a idade não explica a velhice (nem a fatura do abandono de 800 euros por dia)

12 jan, 11:54

"Podia ter sido muito pior" mas a Dinamarca volta dos EUA num "profundo desacordo" sobre a Gronelândia

Ontem às 19:31

FC Porto-Benfica (ou como Mourinho foi obrigado a provar o veneno que tantas vezes lançou)

Ontem às 22:48

DIGI acusa Metro de Lisboa de não deixar colocar "duas caixas do tamanho de duas folhas A4 em cada estação"

13 jan, 15:20