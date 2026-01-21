Trump diz que tem um acordo "para sempre", "infinito", sobre a Gronelândia

Há 1h e 38min

O presidente dos Estados Unidos foi questionado pela CNN International sobre se este acordo inclui a posse americana da Gronelândia, como tem insistido ao longo das últimas semanas, mas Trump esclareceu apenas que o mesmo "põe toda a gente numa boa posição"

Foi na Truth Social que Donald Trump anunciou que teve uma reunião "muito produtiva" com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, e revelou que foi criado "o quadro para um futuro acordo relativo à Gronelândia".

"Esta solução, se concretizada, será excelente para os Estados Unidos da América e para todos os países da NATO", escreveu o presidente americano na sua rede social esta quarta-feira, à margem do Fórum Económico de Davos, e depois de um longo discurso divagante sobre a Gronelândia, entre outros temas.

"Com base nesse entendimento, não irei impor as tarifas que estavam previstas para entrar em vigor a 1 de fevereiro. Estão a ser realizadas discussões adicionais sobre o 'Golden Dome' no que diz respeito à Gronelândia", acrescentou, prometendo futuros esclarecimentos "à medida que as negociações ocorram".

“O vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o enviado especial Steve Witkoff e vários outros, conforme necessário, serão responsáveis pelas negociações”, acrescentou Trump.

Mais tarde, já à saída do encontro, Trump foi questionado por Kaitlan Collins, da CNN Internacional, sobre a duração deste alegado acordo.

“Infinito”, atirou. “Não foi estabelecido nenhum prazo, é para sempre. É um acordo que é para sempre.”

A CNN Internacional também questionou Trump sobre se este acordo inclui a posse americana da Gronelândia, como o presidente dos EUA tem insistido ao longo das últimas semanas.

“Ah… é um acordo de longo prazo. É o melhor acordo a longo prazo e põe toda a gente numa boa posição, especialmente no que diz respeito à segurança, aos minerais e a tudo o resto”, disse apenas Trump.

A NATO também reagiu às informações, através da porta-voz Alison Hart, confirmando que a reunião entre os dois líderes “foi muito produtiva” e que ambos "discutiram a importância crítica da segurança na região do Ártico para os aliados”.

Quanto ao "quadro para um acordo" anunciado por Trump, a porta-voz da NATO refere apenas que as discussões entre os aliados vão centrar-se nas "garantias de segurança do Ártico através dos esforços coletivos dos aliados, especialmente os sete aliados do Ártico".

"As negociações entre a Dinamarca, a Gronelândia e os EUA vão prosseguir com o objetivo de garantir que a Rússia e a China nunca ganhem uma posição estratégica - económica ou militar - na Gronelândia", acrescentou a porta-voz da Aliança Atlântica.