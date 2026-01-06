"Ninguém vai lutar militarmente com os EUA pelo futuro da Gronelândia", diz principal conselheiro de Trump

CNN Portugal , JAV
6 jan, 11:26
Stephen Miller Foto Justin Sullivan/Getty Images

Num momento de elevados receios quanto à possibilidade de a administração Trump anexar a região semiautónoma dinamarquesa, Stephen Miller diz à CNN que os EUA podem fazê-lo se quiserem neste "mundo governado pela força e pelo poder"

Stephen Miller, um dos principais conselheiros de Donald Trump, disse na segunda-feira à noite que a Gronelândia pertence por direito aos Estados Unidos e que a administração Trump pode tomar o território semiautónomo dinamarquês - basta querer.

"Ninguém vai lutar militarmente contra os Estados Unidos pelo futuro da Gronelândia", afirmou Miller em entrevista a Jake Tapper, da CNN, após repetidas questões sobre se os EUA descartam o uso da força militar.

Há muito um poderoso assessor nos bastidores da administração Trump, as declarações de Miller surgem num momento de elevados receios sobre a possibilidade de o presidente norte-americano seguir a cartilha usada esta semana para depor Nicolás Maduro na Venezuela para anexar o território rico em minerais e que alberga uma importante base espacial dos EUA.

Logo após a intervenção norte-americana na Venezuela, a mulher de Stephen Miller publicou na rede social X um mapa da Gronelândia coberta pela bandeira dos EUA sob a legenda "brevemente". No mesmo dia, Trump repetiu numa entrevista à revista The Atlantic que os EUA "precisam" da região por questões de segurança nacional.

Na mesma entrevista com Tapper, Miller voltou a reforçar a visão imperialista da administração Trump em relação ao resto do mundo, sob a qual os EUA têm o direito a dominar todo o hemisfério ocidental e a derrubar governos nacionais que considere incómodos, tomando territórios e recursos estrangeiros sob o argumento de defesa dos seus interesses nacionais.

"Vivemos num mundo, no mundo real, Jake, que é governado pela força, que é governado pelo poder", disse o conselheiro de Trump. "Estas são as leis de ferro do mundo desde o início dos tempos."

Temas: Gronelândia EUA Donald Trump Stephen Miller Anexação

Relacionados

Primeiro tomamos a Venezuela, depois... a Gronelândia? "A relutância é compreensível, mas ignorar o problema pode ser contraproducente"

"Basta! Chega de insinuações": Governo da Gronelândia condena declarações de Trump sobre anexação

Trump afirma que EUA precisam da Gronelândia por razões de "segurança nacional"

A Dinamarca ficou "profundamente preocupada" com um anúncio dos EUA sobre a Gronelândia

Europa

UE lamenta abandono da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Clima pelos EUA

Há 52 min

GUERRA AO MINUTO | Mais de um milhão de casas na Ucrânia sem energia e água após ataque russo

Há 1h e 15min

Parece um filme de ação com coprodução dos EUA e do Reino Unido - mas é um acontecimento real: a captura do "enorme e enferrujado" navio Marinera

Ontem às 23:55
02:32

"A minha família já perdeu a esperança de que eu regresse vivo": soldados ucranianos no Donbass desesperam com situação "mais difícil" no terreno

Ontem às 23:14
Mais Europa

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00