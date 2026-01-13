"Não nos podem comprar": primeiro-ministro da Gronelândia afirma que os habitantes optariam pela Dinamarca em vez dos EUA se tivessem de escolher

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 12min
Jens Frederik Nielsen

Jens-Frederik Nielsen defendeu que a Gronelândia é um Estado de direito e “não está à venda”, uma das hipóteses sugeridas por Trump para os Estados Unidos assumirem o controlo da ilha, sendo a outra a tomada pela força

O primeiro-ministro da Gronelândia assegurou esta segunda-feira que o governo da região autónoma dinamarquesa optaria pela Dinamarca em vez dos Estados Unidos se tivesse de escolher, devido às pretensões de controlo de Donald Trump.

“Estamos perante uma crise geopolítica e, se tivermos de escolher entre os Estados Unidos e a Dinamarca neste preciso momento, escolhemos a Dinamarca”, afirmou Jens-Frederik Nielsen em Copenhaga.

Nielsen falava durante uma conferência de imprensa em Copenhaga no âmbito de uma deslocação oficial à capital da Dinamarca, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

“A Gronelândia não quer que ninguém a possua nem que ninguém a controle”, disse Nielsen, também citado pela agência espanhola EFE, na véspera de uma reunião em Washington sobre a ilha do Ártico.

A seu lado, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, considerou que não tem sido fácil resistir ao que qualificou de “pressão totalmente inaceitável” por parte do “aliado mais próximo”, referindo-se aos Estados Unidos.

Nielsen disse que a Gronelândia é um Estado de direito e “não está à venda”, uma das hipóteses sugeridas por Trump para os Estados Unidos assumirem o controlo da ilha, sendo a outra a tomada pela força.

O chefe do governo de Nuuk, a capital da Gronelândia, qualificou a situação atual como “muito, muito grave”, devido à pressão exercida por Trump, que alega a segurança dos Estados Unidos para reclamar o controlo da ilha.

“O limite é que não se pode comprar a Gronelândia. Estamos unidos no reino com a Dinamarca e seremos sempre parte da aliança ocidental”, afirmou Nielsen.

“O futuro da Gronelândia será decidido pelos gronelandeses, tal como consta no Estatuto de Autonomia. É com esta mensagem que viajamos amanhã [quarta-feira] para os Estados Unidos”, acrescentou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, confirmou horas antes que se reunirá na quarta-feira, em Washington, com o homólogo norte-americano, Marco Rubio, para discutir o futuro do território autónomo.

O encontro contará também com a participação da conselheira de Negócios Estrangeiros da Gronelândia, Vivian Motzfeldt.

A reunião terá lugar na Casa Branca e terá como anfitrião o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, explicou Rasmussen.

“A Gronelândia está no olho do furacão. Mas esta é também uma questão sobre a ordem mundial que conhecemos. Se esta cair, a Gronelândia e o resto do mundo enfrentarão desafios difíceis de combater”, alertou Nielsen.

A Gronelândia, que integra o Reino da Dinamarca, pretende emancipar-se da tutela de Copenhaga, mas os dirigentes da ilha ártica avançam com cautela sob o olhar interessado de Donald Trump.

A rota para a independência da Gronelândia está claramente definida pela Lei da Autonomia de 2009.

O artigo 21.º estipula que, se o povo gronelandês decidir avançar, Nuuk e Copenhaga devem negociar um acordo que defina as modalidades da separação.

No centro das discussões estará a contribuição financeira anual de Copenhaga, de aproximadamente 4,5 mil milhões de coroas (cerca de 602 milhões de euros, ao câmbio atual), o que representa mais de um quinto do PIB (Produto Interno Bruto) da ilha.

Qualquer acordo terá de ser aprovado pelos parlamentos de ambos os países e, em última instância, ratificado por referendo na Gronelândia.

Pela parte da Dinamarca, não existe a intenção de manter a ilha, que é autónoma desde 1979, após décadas como colónia e, posteriormente, como departamento do reino.

Mette Frederiksen sublinhou que o desejo de independência é “legítimo e compreensível”, embora a prioridade atual do Governo que chefia seja fortalecer a comunidade do reino, que inclui também as ilhas Faroé.

“O tempo não é para discussões internas. O tempo é de unidade e de continuar a construção da comunidade que conhecemos”, afirmou Nielsen, em sintonia com Copenhaga.

Temas: Gronelândia EUA Jens-Frederik Nielse Donald Trump Anexação

Relacionados

"Mais valia minerar na Lua". O sonho de Trump para a Gronelândia "é ficção científica"

Trump diz que "vai ficar" com a Gronelândia, "de uma forma ou de outra"

NATO pondera reforço da segurança no Ártico após Trump assumir que poderá ter de escolher entre a Gronelândia e a Aliança

Europa

Às escuras e com temperaturas negativas: onda de ataques russos mergulha Kiev no caos

Há 25 min

"Não nos podem comprar": primeiro-ministro da Gronelândia afirma que os habitantes optariam pela Dinamarca em vez dos EUA se tivessem de escolher

Há 1h e 12min
02:30

Marine Le Pen volta a tribunal para se defender da acusação de desvio de fundos europeus e para tentar salvar a sua carreira política

Há 2h e 11min
02:13

NATO e Dinamarca tentam mostrar a Washington que controlam a região do Ártico

Hoje às 14:14
Mais Europa

Mais Lidas

Tracking poll, dia 8: Seguro reforça vantagem, Gouveia e Melo sai da possível liderança

Ontem às 20:27

Este país está a construir o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo

11 jan, 19:00

Este é o plano do exército para preparar Portugal "para a guerra de alta intensidade"

Ontem às 07:00

Defesa: Bruxelas aprova na quarta-feira plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros

11 jan, 18:39

Militares da GNR de folga salvam homem em paragem cardiorrespiratória enquanto esperavam por ambulância no Montijo

Ontem às 10:35

Ucrânia atinge plataformas petrolíferas russas no Mar Cáspio "usadas para abastecer" o exército de Moscovo

11 jan, 17:04

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

Hoje às 11:00

"Há um avô que assa frango num sítio pequeno em Lisboa, tens de ir": a churrasqueira de Alcântara que conquistou a China

11 jan, 08:00
opinião
Bernardo Mota Veiga

Parlamento aprova estatuto do Idoso mas a idade não explica a velhice (nem a fatura do abandono de 800 euros por dia)

Ontem às 11:54

Cotrim de Figueiredo nega acusações de assédio de ex-assessora: "Perguntem às dezenas de mulheres que trabalham comigo"

Ontem às 17:59

"Esperemos que eles nos deem aquecimento": frio intenso do inverno atinge habitantes de Kiev, enquanto a Rússia intensifica ataques

Ontem às 10:35

Jovem vítima de violação em escola de Guimarães 

Hoje às 07:51