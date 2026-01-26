Chefe da NATO acordou com Trump um reforço no Ártico para impedir a presença da Rússia e da China

Agência Lusa , TFR
Há 54 min
Mark Rutte e Donald Trump (Evan Vucci/AP)

Mark Rutte sublinhou ainda que o segundo eixo de trabalho é garantir o diálogo sobre a Gronelândia que se iniciou há duas semanas entre a Dinamarca, a Gronelândia e os Estados Unidos

O secretário-geral da NATO disse esta segunda-feira ter acordado com o presidente dos Estados Unidos, em Davos, um reforço da presença da Aliança no Ártico para impedir que a Rússia e a China ganhem acesso militar e económico à região.

“O que saiu da reunião de quarta-feira [em Davos] são pelo menos duas questões que têm de ser tratadas. A primeira é a Rússia. A segunda é a China. Como impedir que esses dois países ganham acesso ao Ártico, seja em termos militares, seja em termos económicos”, afirmou Mark Rutte numa audição no Parlamento Europeu, a propósito do encontro que manteve com Donald Trump à margem do Fórum Económico Mundial.

Após ter sido questionado várias vezes por eurodeputados sobre a conversa que teve em Davos, na Suíça, com Trump sobre a Gronelândia, que levou o Presidente dos Estados Unidos a retirar a ameaça de impor tarifas a países europeus, Mark Rutte disse que, nesse encontro, se chegou a acordo relativamente a “dois eixos de trabalho” sobre o território autónomo dinamarquês que é cobiçado por Washington.

“O primeiro é que a NATO irá, coletivamente, assumir mais responsabilidades na defesa do Ártico”, disse, recordando que sete dos oito países com presença no Ártico pertencem à Aliança Atlântica: os Estados Unidos, o Canadá, a Dinamarca, a Noruega, a Islândia, a Finlândia e a Suécia.

“O oitavo é a Rússia que, claro, não pertence à NATO. Um dos pontos centrais é ver como é que, coletivamente, podemos impedir que os russos e os chineses tenham mais acesso ao Ártico, incluindo impedir que eles tenham acesso militar e económico à região”, disse.

Rutte salientou que, no que se refere a este eixo de trabalho, a NATO estará “claramente no comando”, frisando que ele próprio estará “diretamente envolvido” e procurará perceber como é que a Aliança pode “defender coletivamente o Ártico”.

O segundo eixo de trabalho, prosseguiu, é garantir que o diálogo sobre a Gronelândia que se iniciou há duas semanas entre a Dinamarca, a Gronelândia e os Estados Unidos, com um encontro entre os chefes da diplomacia na Casa Branca, se mantém.

“Agora cabe aos dinamarqueses, gronelandeses e americanos fazê-lo. Eu não estarei envolvido nesse eixo de trabalho”, disse.

Confrontado pelo eurodeputado dinamarquês Villy Sovndal, ministro dos Negócios Estrangeiros do país entre 2011 e 2013, sobre se considerava ter o direito de negociar em nome da Dinamarca e da Gronelândia, o secretário-geral da NATO disse que não.

“Claro que não fui mandatado para negociar em nome da Dinamarca. Não o fiz e não o farei. Isso cabe à Dinamarca”, disse.

Questionado pelo eurodeputado do PSD Sebastião Bugalho se, durante as negociações sobre a Gronelândia, Donald Trump alguma vez ameaçou pôr em causa garantias de segurança à Ucrânia se não cedessem à sua vontade, Mark Rutte disse que não.

“Nunca tinha ouvido esse rumor. São questões completamente separadas”, assegurou.

Na quarta-feira passada, Trump retirou a ameaça de anexar a Gronelândia à força e de aumentar tarifas aduaneiras sobre alguns países europeus por se oporem à proposta de aquisição do território dinamarquês.

Trump alegou questões de segurança nacional perante ameaças russa e chinesa para querer a ilha do Ártico, que também possui grandes reservas de hidrocarbonetos e de minérios.

Temas: Gronelândia EUA NATO Ártico Rutte

Relacionados

Gronelândia: Trump diz que Estados Unidos terão soberania dos terrenos da base militar: "Teremos tudo o que quisermos"

Tirem as mãos dos nossos minerais, diz Gronelândia após encontro de Trump com Rutte

E.U.A.

Acidente com jato privado faz sete mortos nos EUA

Há 54 min

Baralhar e voltar a dar: aliados ocidentais preparam-se para mais uma montanha-russa com Trump

Hoje às 10:05

Como Gregory Bovino se tornou o rosto da repressão de Trump aos imigrantes

Hoje às 09:45

Avião particular com oito pessoas a bordo cai em aeroporto do nordeste dos EUA

Hoje às 06:20
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

Há 2h e 36min

Ela mudou-se da Califórnia para a Suécia em busca de uma nova aventura — e já visitou Portugal. Mas não estava preparada para tanto sossego

Ontem às 16:00

Principal general chinês acusado de vender segredos nucleares aos EUA

Ontem às 17:54

A tragédia que matou uma portuguesa na Passagem de Ano está provocar uma crise diplomática no meio da Europa

Ontem às 08:30

Manifestantes feridos postos em sacos para cadáveres, doentes executados em hospitais no Irão

Ontem às 14:15
opinião
Bernardo Mota Veiga

A bitcoin morreu e ainda ninguém a avisou?

Ontem às 15:03

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Mulheres chinesas forçadas a trabalhar sem descanso em rede de exploração sexual nas Baleares

24 jan, 14:15

Força Aérea recebeu um "brinquedo" novo que lhe permite fazer algo que não conseguia fazer antes

24 jan, 17:59

Porque passei uma semana numa ilha do Pacífico com o marido da minha melhor amiga

Ontem às 11:00

A Rússia decidiu lançar o seu maior ataque do ano durante as inéditas negociações com Ucrânia e EUA

24 jan, 15:23

Depois da Ingrid, é a vez da tempestade Joseph trazer chuva, neve, vento e ondas gigantes a Portugal

Hoje às 08:59