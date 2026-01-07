Trump está a estudar "uma série de opções" para "adquirir" a Gronelândia e admite recorrer à força militar

Ontem às 00:03

Depois da invasão da Venezuela, a administração Trump renovou o interesse na Gronelândia, território autónomo da Dinamarca que já pediu por diversas vezes ao presidente norte-americano que termine com "as pressões" e "as fantasias de anexação"

A administração Trump está a discutir "uma série de opções" para "adquirir" a Gronelândia, admitindo mesmo recorrer às Forças Armadas para o efeito, revela a Casa Branca em comunicado.

No comunicado, citado pela agência Reuters, a Casa Branca assinala que o presidente norte-americano entende que a aquisição da Gronelândia é uma prioridade para a segurança nacional dos EUA, desde logo para "travar os adversários na região do Ártico".

"O presidente e a sua equipa estão a discutir uma série de opções para prosseguir este importante objetivo de política externa e, claro, utilizar as forças armadas dos EUA é sempre uma opção à disposição do comandante-em-chefe", declara a Casa Branca, no comunicado.

Um alto funcionário norte-americano, que falou com a agência Reuters sob a condição de anonimato, adiantou que os planos que estão em cima da mesa incluem a aquisição da Gronelândia, quer através de uma compra direta quer através da formação de um Pacto de Livre Associação com o território, pertencente à Dinamarca.

"A diplomacia é sempre a primeira opção do presidente em qualquer assunto - e negociar também. Ele adora negócios. Por isso, se um bom acordo puder ser fechado para adquirir a Gronelândia, esse seria definitivamente o seu primeiro instinto", disse o responsável, que não adiantou um possível preço de compra daquele território.