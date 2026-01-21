Ártico: a corrida em que os EUA entraram a meio e que a Rússia tem estado a ganhar

Há 1h e 45min

E não é só a Rússia nem são só os Estados Unidos. A China também está de olhos postos na remota região

O debate em torno do Ártico está a tornar-se mais acalorado do que nunca, com o presidente dos EUA, Donald Trump, a continuar a insistir que a Gronelândia se torne parte dos Estados Unidos. Mas, embora as exigências de Trump de que os EUA assumam o controlo de um território pertencente a um dos seus aliados mais próximos e fiáveis tenham intrigado o mundo, a corrida pelo Ártico já dura há décadas.

E, durante muito tempo, a Rússia tem estado a ganhá-la.

Não há dúvida de que Moscovo tem tido uma presença dominante na região do Ártico.

O país de Vladimir Putin controla cerca de metade do território e metade da zona económica exclusiva marítima ao norte do Círculo Polar Ártico. Dois terços dos residentes da região do Ártico vivem na Rússia.

E embora o Ártico represente apenas uma pequena fração da economia global - cerca de 0,4%, de acordo com o Conselho do Ártico, o fórum que representa os Estados árticos -, a Rússia controla dois terços do PIB da região.

O poderio militar da Rússia no Ártico

A Rússia vem expandindo a sua presença militar no Ártico há décadas, investindo em instalações novas e existentes na região.

Existem 66 bases militares e centenas de outras instalações de defesa e postos avançados na região do Ártico, de acordo com a Simons Foundation, uma organização sem fins lucrativos canadiana que monitoriza a segurança e o desarmamento nuclear no Ártico.

O Ártico abriga mais de 60 importantes instalações militares, com centenas de outras instalações de defesa na região mais ampla, de acordo com a Simons Foundation, uma organização sem fins lucrativos canadiana com foco na segurança do Ártico. A Rússia tem pelo menos 30 instalações militares no Ártico e investiu pesadamente na sua frota de submarinos nucleares, a espinha dorsal do seu poder militar no Ártico.

Nota: O mapa mostra apenas as principais instalações militares e pode estar incompleto.

Fontes: Fundação Simons, Instituto Real dos Serviços Unidos

Gráfico: Lou Robinson, CNN

De acordo com dados disponíveis publicamente e com a investigação da Fundação Simons, 30 estão na Rússia e 36 em países da NATO com território ártico: 15 na Noruega - incluindo uma base britânica -, oito nos Estados Unidos, nove no Canadá, três na Gronelândia e uma na Islândia.

E embora nem todas as bases sejam iguais - os especialistas afirmam que a Rússia não consegue atualmente igualar as capacidades militares da NATO -, a escala da presença militar da Rússia e o ritmo a que Moscovo a tem expandido nos últimos anos são motivo de grande preocupação.

O Royal United Services Institute (RUSI), um grupo de reflexão sobre defesa sediado no Reino Unido, afirma que a Rússia investiu nos últimos anos uma quantia significativa de dinheiro e esforços na modernização da sua frota de submarinos nucleares, que constitui a espinha dorsal do seu poder militar no Ártico. À medida que continua a travar a guerra na Ucrânia, a Rússia também melhorou as capacidades em termos de radares, drones e mísseis.

O quadro nem sempre foi tão perigoso. Durante anos após o fim da Guerra Fria, o Ártico foi uma das áreas onde parecia que a Rússia e os países ocidentais poderiam realmente fazer negócios juntos.

O Conselho do Ártico, fundado em 1996, tentou aproximar a Rússia dos outros sete países árticos e permitir uma cooperação mais estreita em questões como biodiversidade, clima e proteção dos direitos dos povos indígenas.

Durante algum tempo, houve até uma tentativa de trabalhar em conjunto em matéria de segurança, com a Rússia a participar em duas reuniões de alto nível do Fórum dos Chefes de Defesa do Ártico antes de ser expulsa devido à sua anexação ilegal da Crimeia em 2014.

A maioria das formas de cooperação foi suspensa desde então, com as relações entre o Ocidente e Moscovo a atingirem um novo mínimo pós-Guerra Fria, depois de a Rússia ter lançado a sua invasão em grande escala da Ucrânia em 2022.

A adesão da Finlândia e da Suécia à NATO em 2023 e 2024 dividiu efetivamente a região do Ártico em duas metades aproximadamente iguais: uma controlada pela Rússia e outra pela NATO.

Trump tem afirmado repetidamente que os EUA “precisam” da Gronelândia por razões de segurança nacional, apontando para as ambições russas e chinesas no Ártico. O presidente dos EUA argumentou que a Dinamarca, que detém a soberania sobre a maior ilha do mundo, não é suficientemente forte para a defender contra as ameaças dos dois países.

O derretimento do gelo marinho torna as rotas marítimas do Ártico transitáveis

As rotas marítimas que anteriormente estariam geladas durante grande parte do ano estão agora abertas devido ao aumento das temperaturas. A Rota do Mar do Norte encurta o tempo de navegação entre a Ásia e a Europa para cerca de duas semanas, aproximadamente metade do tempo necessário através da rota tradicional do Canal do Suez.

Fontes: Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo, Agência Nacional de Informações Geoespaciais

Gráfico: Lou Robinson, CNN

Embora não seja um país ártico, a China não tem escondido o seu interesse na região. O país declarou-se um “Estado quase ártico” em 2018 e delineou uma iniciativa de “rota da seda polar” para o transporte marítimo no Ártico.

Em 2024, a China e a Rússia lançaram uma patrulha conjunta no Ártico, parte de uma colaboração mais ampla entre os dois países.

Mas a segurança não é a única razão pela qual o interesse no Ártico está a crescer. A região está a transformar-se mais rapidamente do que qualquer outra área do mundo à medida que a crise climática se agrava, aquecendo cerca de quatro vezes mais depressa do que a média global.

O gelo marinho está a diminuir a um ritmo acelerado. Mas, embora os cientistas alertem para o facto de esta situação poder ter consequências incrivelmente prejudiciais para o mundo natural e para a subsistência das pessoas que dele dependem, há muitos que defendem que o degelo do mar pode também abrir uma enorme oportunidade económica em termos de exploração mineira e navegação.

Duas rotas marítimas que eram praticamente inviáveis há apenas duas décadas estão agora a abrir-se devido ao derretimento dramático do gelo - embora os investigadores e os defensores do ambiente tenham alertado para o facto de o envio de frotas de navios através deste ambiente intocado, remoto e perigoso ser um desastre ecológico e humano à espera de acontecer.

A Rota do Mar do Norte, que corre ao longo da costa norte da Rússia, e a Passagem do Noroeste, que abraça a costa norte da América do Norte, têm estado praticamente sem gelo durante o pico do verão desde o final da década de 2000.

A Rota do Mar do Norte encurta o tempo de navegação entre a Ásia e a Europa para cerca de duas semanas, aproximadamente metade do tempo que demora a rota tradicional do Canal do Suez.

Embora algumas partes da rota tenham sido utilizadas pela Rússia durante o período soviético para alcançar e abastecer locais remotos, os desafios que apresentava fizeram com que fosse largamente ignorada como opção para a navegação internacional.

A situação mudou no início da década de 2010, quando a passagem se tornou mais acessível e, desde então, o número de viagens através dela aumentou de uma mão-cheia por ano para cerca de 100.

A Rússia intensificou a sua utilização da rota desde 2022, utilizando-a para transportar petróleo e gás para a China, depois de as sanções a terem afastado dos seus anteriores clientes europeus.

Do mesmo modo, a Passagem do Noroeste também se tornou mais viável, com o número de travessias a aumentar de um par por ano no início da década de 2000 para 41 em 2023.

Uma terceira rota, central, que levaria os navios diretamente através do Pólo Norte, poderia também tornar-se possível no futuro, embora o nível de derretimento do gelo que seria necessário para tal trouxesse consequências alarmantes, acelerando o aquecimento do planeta, aumentando os extremos climáticos e dizimando os preciosos ecossistemas da região.

A riqueza mineral inexplorada da Gronelândia

A Gronelândia tem mais de 1.100 sítios minerais identificados, mas existem apenas duas minas activas e apenas oito licenças activas para exploração mineira. Mais de 600 sítios contêm minerais designados pelos EUA como essenciais para a sua economia e segurança nacional.

Última atualização: 7 de janeiro de 2025.

Nota: a ocorrência de minerais não indica a viabilidade económica da extração. Existem 60 “minerais críticos” definidos pelo governo dos EUA, 15 dos quais são elementos de terras raras. Os dados mostram apenas o recurso primário em cada local.

Fontes: National Geological Surveys for Denmark and Greenland, Greenland's Mineral Licence and Safety Authority, The US Department of Energy, US Geological Survey, Greenland Business Association

Gráfico: Soph Warnes, CNN

No que diz respeito à exploração mineira, existe a possibilidade de o degelo expor terrenos que anteriormente eram impossíveis de explorar. De acordo com o Serviço Geológico da Dinamarca e da Gronelândia, a Gronelândia, em particular, poderia ser um ponto importante para o carvão, o cobre, o ouro, os elementos de terras raras e o zinco.

No entanto, os investigadores afirmam que seria extremamente difícil e dispendioso extrair os minerais da Gronelândia porque muitos dos depósitos minerais da ilha se encontram em zonas remotas acima do Círculo Polar Ártico, onde existe um manto de gelo polar com quilómetros de espessura e onde a escuridão reina durante grande parte do ano.

A ideia de que estes recursos poderiam ser facilmente extraídos em benefício dos EUA foi descrita à CNN como “completamente louca” por Malte Humpert, fundador e membro sénior do The Arctic Institute.

Embora Trump se tenha concentrado recentemente nos aspectos de segurança da Gronelândia, o seu antigo conselheiro de segurança nacional Mike Waltz disse à Fox News em 2024 que o foco da administração na Gronelândia era “sobre minerais críticos” e “recursos naturais”.

Lou Robinson, Nick Paton Walsh, Natalie Wright, Matt Egan e Laura Paddison da CNN contribuíram para esta reportagem