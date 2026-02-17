Costa oeste da Gronelândia teve janeiro mais quente já registado

Agência Lusa , MJC
Há 52 min
Gronelândia (AP)

No dia mais quente de janeiro em Nuuk, os termómetros atingiram os 11,3°C

Nuuk, capital da Gronelândia, registou o janeiro mais quente da sua história, batendo um recorde de 109 anos, com temperaturas elevadas em toda a costa oeste da ilha ártica, revelou na segunda-feira o Instituto Meteorológico Dinamarquês (DMI).

Enquanto a Europa e a América do Norte enfrentavam uma vaga de frio em janeiro, Nuuk registou uma temperatura média mensal de 0,1°C, 7,8°C acima da média de janeiro das últimas três décadas.

Isto representa um aumento de 1,4 graus em relação ao recorde anterior de Nuuk, estabelecido em 1917.

No dia mais quente de janeiro em Nuuk, os termómetros atingiram os 11,3°C.

Do extremo sul da Gronelândia até à costa oeste, uma distância de mais de 2.000 quilómetros, as temperaturas de janeiro bateram recordes mensais, observou o DMI.

Em Ilulissat, na baía de Disko, a temperatura média de janeiro foi de -1,6°C, 1,3 graus acima do recorde anterior, estabelecido em 1929, e 11 graus acima da média de janeiro, segundo o instituto dinamarquês.

O ar mais quente varre por vezes a Gronelândia, trazendo temperaturas mais amenas durante um ou dois dias, mas um período tão prolongado de calor numa área tão vasta é "um claro indício de que algo está a mudar", alertou Martin Olesen, cientista climático do DMI.

"Sabemos e podemos ver claramente que o aquecimento global está em curso, o que, como previsto, está a conduzir a mais recordes na parte mais quente da escala de temperatura e progressivamente menos recordes na parte mais fria", frisou.

A região do Ártico está na linha da frente do aquecimento global, aquecendo quatro vezes mais rápido do que o resto do planeta desde 1979, de acordo com um estudo publicado em 2022 na revista científica Nature.

Temas: Gronelandia Aquecimento global Alterações climáticas

Relacionados

Tirem as mãos dos nossos minerais, diz Gronelândia após encontro de Trump com Rutte

Gronelândia: Trump diz que Estados Unidos terão soberania dos terrenos da base militar: "Teremos tudo o que quisermos"

Clima

Costa oeste da Gronelândia teve janeiro mais quente já registado

Há 52 min

Se La Niña transitar para El Niño no verão, Portugal "está longe" dos efeitos

Ontem às 23:37

O cientista climático acidental que descobriu uma força inesperada do aquecimento global

8 fev, 09:00

As mudanças mais estranhas no nível do mar estão a acontecer num sítio muito específico. Eis porquê

7 fev, 18:00
Mais Clima

Mais Lidas

Rússia está a construir novas instalações militares ao longo da fronteira com a Finlândia, "tal como durante a Guerra Fria"

Ontem às 15:57

"Destruíram a minha vida": operador de drones de unidade de elite russa deserta para a Ucrânia e promete lutar contra a Rússia

Ontem às 12:23

"Não foi bonito, mas não esteve a segundos de uma catástrofe": "jamming" é uma de "três hipóteses" para avião da TAP ter "violado altitude de segurança"

Ontem às 21:17

Se La Niña transitar para El Niño no verão, Portugal "está longe" dos efeitos

Ontem às 23:37

Avião da TAP esteve "a segundos" de ter um acidente a alta velocidade em pleno voo

Ontem às 15:01

Venâncio e Fátima saíram de casa na terça-feira para ir a uma consulta em Coimbra. Desde então, nunca mais foram vistos

15 fev, 14:51

Governo paga 20 mil euros para ter Sport TV na residência oficial do primeiro-ministro

Ontem às 10:35

Sanções a resultar? Rússia começa a sentir efeitos sérios da pressão de EUA e Europa

Ontem às 17:03

Pedro e Sofia conheceram-se num check-in nos Açores. Sete anos depois deu-se um "clique" numa viagem de metro no Porto

15 fev, 08:00

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Avião com destino a Lisboa aborta descolagem quando já iniciava subida. "Foi um terror"

Ontem às 16:56

Se a Somália é perigosa, a que se deve o aumento do turismo no país?

15 fev, 16:00