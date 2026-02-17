Costa oeste da Gronelândia teve janeiro mais quente já registado

Há 52 min

No dia mais quente de janeiro em Nuuk, os termómetros atingiram os 11,3°C

Nuuk, capital da Gronelândia, registou o janeiro mais quente da sua história, batendo um recorde de 109 anos, com temperaturas elevadas em toda a costa oeste da ilha ártica, revelou na segunda-feira o Instituto Meteorológico Dinamarquês (DMI).

Enquanto a Europa e a América do Norte enfrentavam uma vaga de frio em janeiro, Nuuk registou uma temperatura média mensal de 0,1°C, 7,8°C acima da média de janeiro das últimas três décadas.

Isto representa um aumento de 1,4 graus em relação ao recorde anterior de Nuuk, estabelecido em 1917.

Do extremo sul da Gronelândia até à costa oeste, uma distância de mais de 2.000 quilómetros, as temperaturas de janeiro bateram recordes mensais, observou o DMI.

Em Ilulissat, na baía de Disko, a temperatura média de janeiro foi de -1,6°C, 1,3 graus acima do recorde anterior, estabelecido em 1929, e 11 graus acima da média de janeiro, segundo o instituto dinamarquês.

O ar mais quente varre por vezes a Gronelândia, trazendo temperaturas mais amenas durante um ou dois dias, mas um período tão prolongado de calor numa área tão vasta é "um claro indício de que algo está a mudar", alertou Martin Olesen, cientista climático do DMI.

"Sabemos e podemos ver claramente que o aquecimento global está em curso, o que, como previsto, está a conduzir a mais recordes na parte mais quente da escala de temperatura e progressivamente menos recordes na parte mais fria", frisou.

A região do Ártico está na linha da frente do aquecimento global, aquecendo quatro vezes mais rápido do que o resto do planeta desde 1979, de acordo com um estudo publicado em 2022 na revista científica Nature.