Bruxelas anuncia investigação ao Grok por imagens sexualmente explícitas manipuladas

Agência Lusa , CM
Há 26 min
Grok (Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images)

O executivo comunitário vai, nesta investigação de caráter prioritário, analisar "mais aprofundadamente se o X cumpre, com o Grok, as suas obrigações" ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais, nomeadamente se evita a disseminação de conteúdos ilegais, os efeitos negativos relacionados com a violência baseada no género e as consequências negativas graves e ainda se comunica a Bruxelas as devidas "avaliações de riscos"

A Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira uma investigação ao Grok, a ferramenta de inteligência artificial da rede social X, por disseminação de imagens sexualmente explícitas manipuladas na União Europeia (UE), incluindo conteúdos que possam constituir abuso sexual de menores.

Em comunicado divulgado em Bruxelas, o executivo comunitário dá conta de uma nova investigação formal contra o X, ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais, para “avaliar se a empresa avaliou e mitigou adequadamente os riscos associados à implementação das funcionalidades do Grok […] na UE”.

“Estes riscos incluem a disseminação de conteúdos ilegais na UE, como imagens sexualmente explícitas manipuladas, incluindo conteúdos que possam constituir material de abuso sexual de menores”, revela a instituição, acusando o X de “expor os cidadãos da União a danos graves”.

O executivo comunitário vai, nesta investigação de caráter prioritário, analisar “mais aprofundadamente se o X cumpre, com o Grok, as suas obrigações” ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais, nomeadamente se evita a disseminação de conteúdos ilegais, os efeitos negativos relacionados com a violência baseada no género e as consequências negativas graves e ainda se comunica a Bruxelas as devidas “avaliações de riscos”.

Também hoje a Comissão Europeia alargou uma outra investigação em curso, iniciada em dezembro de 2023, sobre o cumprimento, por parte do X, das suas obrigações de gestão de riscos associadas aos seus sistemas de recomendação.

Bruxelas quer verificar “o impacto da recente mudança anunciada para um sistema de recomendação baseado no Grok”.

Caso todas estas acusações sejam comprovadas nas investigações, podem estar em causa várias infrações da lei comunitária, que podem resultar em pesadas multas.

A Comissão Europeia adianta que vai continuar a recolher provas, nomeadamente através do envio de pedidos adicionais de informação, da realização de entrevistas ou inspeções, podendo ainda impor medidas provisórias caso não sejam efetuados ajustamentos significativos ao serviço X.

O Grok é uma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida desde 2024 pelo X, a rede social do empresário norte-americano Elon Musk, que permite aos utilizadores gerir texto e imagens e fornecer informação contextual às publicações dos utilizadores.

Temas: Grok X Elon Musk Lei dos Serviços Digitais Imagens sexualmente explícitas

Relacionados

X anuncia medidas para impedir que Grok dispa “pessoas reais”

Justiça da Califórnia investiga ferramenta de IA Grok por sexualizar imagens

Indonésia e Malásia bloqueiam Grok de Musk devido a imagens sexuais

Musk parece querer que o Grok seja engraçado, rebelde, solto. O Grok acabou a elogiar Hitler

Europa

00:22

Um soldado sozinho no meio da neve: Rússia divulga imagens dos mais recentes ataques

Há 24 min

Bruxelas anuncia investigação ao Grok por imagens sexualmente explícitas manipuladas

Há 26 min

GUERRA AO MINUTO | Zelensky diz que acordo de garantias de segurança está "100% pronto". Kremlin enaltece "espírito construtivo" durante as conversações

Hoje às 07:23

"É uma regra clara". Macron quer acelerar proibição das redes sociais para menores de 15 anos

Ontem às 17:07
Mais Europa

Mais Lidas

A Rússia decidiu lançar o seu maior ataque do ano durante as inéditas negociações com Ucrânia e EUA

24 jan, 15:23

A tragédia que matou uma portuguesa na Passagem de Ano está provocar uma crise diplomática no meio da Europa

Ontem às 08:30

Ela mudou-se da Califórnia para a Suécia em busca de uma nova aventura — e já visitou Portugal. Mas não estava preparada para tanto sossego

Ontem às 16:00

Principal general chinês acusado de vender segredos nucleares aos EUA

Ontem às 17:54

Manifestantes feridos postos em sacos para cadáveres, doentes executados em hospitais no Irão

Ontem às 14:15

Força Aérea recebeu um "brinquedo" novo que lhe permite fazer algo que não conseguia fazer antes

24 jan, 17:59

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55
opinião
Bernardo Mota Veiga

A bitcoin morreu e ainda ninguém a avisou?

Ontem às 15:03

Cansaço, frio e palpitações: os sinais da tiroide que não deve ignorar

Ontem às 11:02

Mulheres chinesas forçadas a trabalhar sem descanso em rede de exploração sexual nas Baleares

24 jan, 14:15

Porque passei uma semana numa ilha do Pacífico com o marido da minha melhor amiga

Ontem às 11:00

Português detido em França por matar jovem de 23 anos com dez tiros à queima-roupa. Bebé sobreviveu

Ontem às 15:16