Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Saab pode abrir linha de montagem em Portugal do caça "feito à medida" para combater a Rússia

João Guerreiro Rodrigues
Há 1h e 31min

A decisão sobre o sucessor dos F-16 em Portugal está longe de ser apenas uma escolha técnica. Em Linköping, na Suécia, a Saab mostra as cartas da soberania digital e da "geração velocidade" para convencer o governo português de que o Gripen E é a única resposta real à ameaça russa e à dependência americana

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A fabricante sueca Saab admitiu a possibilidade de instalar uma linha de montagem final em Portugal do Gripen E caso Portugal escolha este caça para a substituição da frota de F-16 da Força Aérea Portuguesa. A empresa revelou ainda, esta quinta-feira, que várias tecnológicas e industriais portuguesas já estão integradas na cadeia de produção global do caça "feito à medida" para combater a Rússia.

Questionada sobre se a dimensão da encomenda, seja uma esquadra inteira ou uma frota mista com outros aviões, alteraria o nível de compromisso industrial, a Saab confirmou à CNN Portugal que a proposta é flexível.

"Esse tipo de parceria poderia desenvolver-se de diferentes formas, seja com uma frota mista ou não", explicou Johan Segertoft, diretor da unidade de negócio Gripen da Saab, admitindo que o modelo pode evoluir para uma linha de montagem final em território nacional. 

O gigante industrial sueco encontra-se numa acesa corrida pela venda do substituto do F-16 em Portugal, apesar da preferência da Força Aérea Portuguesa pelo F-35 da Lockheed Martin. Ainda assim, os executivos da Saab garantem que a parceria com a indústria da defesa não está dependente da compra.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Existem já três empresas nacionais a contribuir para a cadeia de fornecimento de peças para o Gripen E: a Vangest, que fabrica moldes e plásticos, a Kristaltek, de mecânica de precisão, e a ThyssenKrupp Ibéria são as três empresas em solo nacional que já estão a colaborar no fabrico da aeronave.

Caso o Governo português avance para a compra, a Saab admite não só manter estes contratos, mas escalar a operação para que as OGMA assumam a submontagem de partes da fuselagem, aproximando o país do modelo industrial que a empresa já opera com a Embraer no Brasil. Esta integração já se faz sentir na área tecnológica, onde a Saab revelou uma cooperação estreita com a Critical Software.

De acordo com Daniel Boestad, vice-presidente da unidade Gripen, a relação com a tecnológica nacional é uma autêntica "história de amor" entre engenheiros, sendo que a empresa já desenvolve atualmente o simulador de treino para os pilotos do caça.

O domínio deste "cérebro" digital é, para a Saab, o fator que permitiria ao Gripen ser "feito à medida" para enfrentar o cenário de ameaça russa, permitindo atualizações de software em semanas para responder a novas táticas do adversário, uma agilidade que os suecos consideram impossível nos sistemas fechados americanos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Para Jussi Halmetoja, piloto de testes e conselheiro operacional da Saab, esta flexibilidade é o que garante a sobrevivência num conflito de alta intensidade. "O F-35 não foi desenhado para gerar a massa de combate que o Gripen entrega. Portugal quer ter diferentes níveis de capacidade para proteger o território de ataques aéreos e de mísseis", explica o piloto à CNN Portugal, sublinhando que o Gripen foi desenhado para aterrar em estradas e voltar ao céu em dez minutos.

"O Gripen nasceu e foi criado a partir desse cenário de ameaça [de um ataque russo]. Estamos muito próximos dessa ameaça. (...) Toda a gente sabe quem é esse inimigo, é a Federação Russa. Não é segredo. É a ameaça para a qual desenhámos todos os nossos produtos de defesa para combater ao longo de décadas", assume o piloto.

Nota: a CNN Portugal viajou até Linköping a convite da empresa sueca Saab

Temas: Gripen E Saab Gripen Substituto F-16 F-35 F-16
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Economia

Saab pode abrir linha de montagem em Portugal do caça "feito à medida" para combater a Rússia

Há 1h e 31min

As imagens do caça sueco que foi desenvolvido a pensar num ataque russo

Há 1h e 32min

Banco de Portugal regista prejuízo de 1,4 mil milhões em 2025

Hoje às 15:33

Reservas de ouro do Banco de Portugal valorizam-se quase 50%

Hoje às 15:28
Mais Economia

Mais Lidas

Aeroportos: Comissão Europeia considera que Portugal representa um risco para os outros Estados-Membros

21 abr, 16:51

Português detido em Singapura com mais de 36 kg de canábis. Pode ser condenado à pena de morte

Ontem às 16:24

Há mães solteiras a perder o abono de família por irem morar para casa dos pais. "Se ficasse na rua mantinha o apoio"

Hoje às 07:00

Ataque de cão na Amadora obriga PSP a disparar para travar agressão. Vítima em estado grave

Hoje às 12:30

Durante anos, Trump alimentou teorias da conspiração. Agora, as teorias da conspiração estão a virar-se contra ele

Ontem às 19:58

Secretário da Marinha dos EUA deixa abruptamente o cargo enquanto o bloqueio naval ao Irão continua

Ontem às 23:11

343 dias consecutivos na linha da frente: a longa missão de um oficial ucraniano - que mostra as diferenças para a Rússia

21 abr, 11:54

Coimbra: PJ detém técnico de sangue suspeito de contaminar produtos e cometer peculato

Hoje às 09:26

Portugal "adotou de imediato medidas corretivas" após notificação da Comissão Europeia sobre "graves deficiências" nos aeroportos

Ontem às 18:02

Zelensky diz que "a Ucrânia já se encontra numa tragédia tão grande" que não pode esperar até que a guerra no Irão termine

Ontem às 16:39

Afastados do combate e detidos 30 dias: Israel castiga soldados que danificaram estátua de Jesus Cristo

21 abr, 17:42

Seguro pergunta a jovem se "há mesmo uma diferença substancial" de salários entre Portugal e Espanha. A resposta: "Muito significativa"

19 abr, 18:48