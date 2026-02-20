UE vai investir 225 milhões em vacinas de nova geração contra a gripe

Vacinação contra a covid-19

Vacinas deverão ainda permitir uma adaptação rápida caso surja uma estirpe pandémica

A União Europeia (UE) vai investir 225 milhões de euros para acelerar o desenvolvimento de vacinas de nova geração contra a gripe que protejam contra maior número de variantes de vírus.

De acordo com um comunicado, estas vacinas deverão ainda permitir uma adaptação rápida caso surja uma estirpe pandémica.

Esta é a primeira vez que a Comissão Europeia utiliza o modelo de contratação pública pré-comercial para avançar com produtos através de ensaios clínicos, garantindo que estes cumprem critérios rigorosos de segurança, qualidade e eficácia, ao mesmo tempo que apoia inovações que poderiam estagnar sem intervenção pública, acrescenta o comunicado.

O financiamento irá apoiar vacinas concebidas para serem mais fáceis de administrar — através do nariz, boca ou pensos cutâneos — e que permitam um aumento rápido da produção em situações de emergência.

A UE aposta na aceleração do desenvolvimento de vacinas e reforço da capacidade de resposta da Europa em escala, permitindo que novas soluções cheguem aos programas nacionais de vacinação mais rapidamente.

Os contratos assinados terão uma duração de 98 meses (pouco mais de quatro anos), abrangendo desde o desenvolvimento clínico até à autorização de introdução no mercado.

