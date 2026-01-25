Tem dúvidas sobre se deve levar a vacina da gripe? Eis o que diz a ciência

Há 3h e 5min

A gripe está a causar sofrimento às pessoas de costa a costa, em grande parte devido a uma nova estirpe chamada subtipo K.

É por isso que especialistas em doenças infecciosas estão a recomendar às pessoas para correrem, e não caminharem, para tomarem a vacina contra a gripe desta temporada, caso ainda não o tenham feito.

Pode estar a perguntar-se se tomar a vacina contra a gripe ainda ajudará ou mesmo se tomar a vacina pode ser mais arriscado do que ficar doente. Pode ajudar, e a gripe é muito mais arriscada — mas a desinformação sobre vacinas está quase tão disseminada quanto os germes contra os quais elas nos protegem, e pode ser difícil saber no que acreditar.

Aqui estão alguns dos mitos mais comuns sobre as vacinas contra a gripe e o que a ciência mostra.

Mito: a vacina da gripe não funciona

A realidade é que as pessoas que tomam a vacina da gripe têm menos probabilidade de ficar muito doentes, de serem hospitalizadas ou de morrer.

Numa publicação nas redes sociais este mês, Jim O’Neill, diretor interino dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, afirmou que uma revisão feita pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA “não encontrou nenhum ensaio clínico randomizado que demonstrasse redução da transmissão comunitária, hospitalizações ou mortalidade em crianças devido à vacina pediátrica [contra a gripe]”.

Ele está certo, diz Mark Loeb, médico investigador de gripe da Universidade McMaster, em Ontário – mas isso ocorre porque os ensaios clínicos randomizados não são a ferramenta adequada para medir os desfechos graves da gripe.

“A maioria dos ensaios clínicos randomizados não tem poder estatístico suficiente para detectar desfechos como hospitalizações ou mortes”, sublinha Loeb, o que significa que não incluem participantes suficientes para detetar com precisão as diferenças nesses desfechos, que são menos comuns do que as infeções.

Loeb publicou uma meta-análise, ou estudo de estudos, em outubro, no jornal periódico Clinical Microbiology and Infection, que incluiu 165 estudos observacionais com "desenhos de teste negativo", que analisam todas as pessoas que são tratadas pelo mesmo conjunto de sintomas num pronto-socorro ou clínica e, em seguida, comparam o estatuto de vacinação daqueles que testaram positivo para a gripe com o daqueles que testaram negativo.

Se uma vacina for eficaz, haverá menos pessoas vacinadas no grupo que testa positivo para gripe em comparação com aquelas com os mesmos sintomas que testaram negativo.

Os estudos de teste negativo são importantes porque eliminam um tipo importante de viés em estudos observacionais: o de que as pessoas que vão ao médico podem estar geralmente mais preocupadas com sua saúde e mais propensas a vacinar-se do que aquelas que não vão ao médico.

Juntos, os estudos incluíram mais de 600.000 participantes. Através deles foi descoberto que as vacinas fornecem proteção contra complicações graves da gripe em qualquer idade e independentemente de quão bem as vacinas correspondam às estirpes da gripe em circulação.

A análise constatou que, em média, as vacinas contra a gripe reduzem o risco de hospitalização ou internação em Unidades de Cuidados Intensivos em crianças em cerca de metade e o risco de pneumonia em 70%. Para adultos com até 65 anos de idade, a vacinação reduziu as chances de hospitalização ou pneumonia em 40%. As pessoas com mais de 65 anos apresentaram uma redução de aproximadamente 30% no risco de hospitalização, uma redução de 45% no risco de pneumonia e uma queda de 53% na probabilidade de precisarem de cuidados intensivos.

"Acho que este ano é particularmente importante para as pessoas tomarem a vacina contra a gripe, dada a maior gravidade do [vírus] que está a circular, e o nosso estudo fornece boas evidências disso", refere Loeb.

Mito: Não adianta tomar a vacina contra a gripe, já que ela não é compatível com a nova estirpe, subtipo K

A realidade é que a vacina atual ainda garante proteção importante.

É verdade que há um novo vírus da gripe a circular e que ele não está incluído nas vacinas deste ano. Mas isso não parece estar a afetar a eficácia das vacinas tanto quanto os cientistas temiam inicialmente.

O subtipo K é uma estirpe da gripe do tipo A, especificamente um vírus H3N2.

As estirpes H3N2 mudam rapidamente e frequentemente atrapalham os melhores esforços dos cientistas para escolher as estirpes a serem incluídas nas vacinas de cada ano.

Isso aconteceu este ano. Depois de as três estirpes para as vacinas deste ano terem sido escolhidas, o H3N2 começou a circular no Hemisfério Sul, causando uma temporada de gripe recorde na Austrália.

Uma grande questão tem sido o quão bem as vacinas contra a gripe desta temporada protegem contra essa nova estirpe. Anos em que um vírus H3N2 é o principal causador das infeções tendem a ter doenças mais graves, tornando as respostas sobre a eficácia da vacina ainda mais urgentes.

Há evidências contraditórias sobre este ponto. Em setembro, cientistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) relataram que o sangue de furões vacinados com as doses da temporada atual não neutralizou os vírus do subtipo K de forma muito eficaz.

Em novembro, porém, a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido analisou quase 8.000 visitas a salas de emergência e hospitalizações e determinou que as vacinas contra a gripe deste ano ainda eram surpreendentemente eficazes, apesar da incompatibilidade do subtipo K. As vacinas reduziram o risco de as crianças precisarem de ir ao pronto-socorro ou serem hospitalizadas em cerca de 75%. E reduziram os mesmos riscos para adultos entre 30% e 40%.

Agora, cientistas da Escola de Medicina Perelman da Universidade da Pensilvânia pronunciaram-se. Para um estudo preliminar, publicado antes da revisão por pares, a equipa de investigação recolheu amostras de sangue de 76 adultos cerca de um mês depois de terem recebido a vacina contra a gripe deste ano. Eles testaram o soro, ou a parte transparente do sangue, contra várias estirpes da gripe para ver se os anticorpos nele contidos conseguiam reconhecer e ligar-se aos vírus de forma eficaz.

“Ficamos surpreendidos ao descobrir que muitos indivíduos vacinados com a vacina deste ano produziram quantidades substanciais de anticorpos que conseguiram ligar-se aos vírus e neutralizar efetivamente a estirpe subtipo K”, sublinha o autor do estudo, Scott Hensley. O seu laboratório faz parte dos Centros de Excelência em Investigação e Resposta à Influenza, uma rede de investigadores da gripe apoiada pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH), que realiza trabalhos rápidos para obter respostas a questões urgentes sobre a gripe. Hensley diz que a sua equipa trabalhou durante o feriado do Dia de Ação de Graças para concluir as experiências.

Antes da vacinação, apenas oito dos 76 participantes do estudo, ou 11%, tinham anticorpos neutralizantes contra os vírus do subtipo K. Após a vacinação, 30 das 76 pessoas, ou 39%, passaram a ter.

“A mensagem aqui é muito clara”, ressalta Hensley. “Em anos em que há incompatibilidades antigénicas, como é o caso deste ano, a vacina ainda pode fornecer proteção.”

O facto de uma pessoa ter ou não entrado no grupo que desenvolveu anticorpos contra o subtipo K provavelmente depende dos vírus aos quais ela foi exposta no passado, indica Hensley. Portanto, não há como saber se estaria ou não nesse grupo.

"Isto não é perfeito, mas se puder diminuir em quatro vezes a hipótese de apanhar gripe este ano, então esta é uma vacina que eu quero", adianta Hensley.

Mito: A vacina da gripe pode pôr-te doente

A realidade é que as pessoas podem sentir-se mal pouco depois de tomarem a vacina, mas não de forma severa e não é gripe.

Os efeitos colaterais da vacina contra a gripe às vezes podem ser semelhantes aos da gripe, mas não são a mesma coisa. foto Tetra Images/Getty Images/Arquivo

Muitas pessoas – cerca de 1 em cada 3, de acordo com alguns estudos – sentem-se mal por um ou dois dias após tomarem a vacina contra a gripe. Os sintomas mais comuns incluem dores de cabeça, dores musculares, fadiga e febre, que podem ser muito semelhantes aos da própria gripe. Mas não é gripe.

“É biologicamente impossível”, diz William Schaffner, médico especialista em doenças infecciosas da Universidade Vanderbilt. Como as vacinas contra a gripe contêm apenas fragmentos do vírus influenza, não há como estes causarem uma infecção.

“Sim, podemos ter uma dor no braço que fica um pouco inchado, e algumas pessoas podem ter um pouco de febre e dor de cabeça após receberem a vacina contra a gripe, mas isso não é gripe. É apenas o seu sistema imunológico a responder à vacina no período imediatamente posterior à vacinação.”

As vacinas podem usar tecnologias ligeiramente diferentes, mas todas funcionam de acordo com o mesmo princípio básico: elas mostram ao sistema imunológico um fragmento de um vírus ou bactéria para que ele reconheça e responda ao vírus real mais rapidamente. Imagine o seu adorável filho em idade pré-escolar a espirrar no seu rosto enquanto o põe na cama, ou o estranho no metro que tosse, espalhando uma nuvem de germes na sua direção. Uma vacina prepara o seu sistema imunológico para entrar em ação rapidamente após a exposição.

No processo de desenvolvimento dessa imunidade, as vacinas podem desencadear inflamação. Um pequeno estudo que acompanhou os sintomas em 56 mulheres nos dias seguintes à vacinação contra a gripe descobriu que a maioria relatou dor no braço. Essa dor era geralmente leve e desaparecia em um ou dois dias.

Dez mulheres relataram sintomas generalizados, como fadiga, dor de cabeça ou dor de garganta. Seis mulheres disseram que os seus sintomas desapareceram após um dia. Duas apresentaram sintomas no segundo dia após a vacinação e uma ainda apresentava sintomas ao terceiro dia. A maioria descreveu s seus sintomas como leves. As mulheres que relataram sintomas após a vacinação contra a gripe também apresentaram um aumento em certas proteínas no sangue que são marcadores de inflamação, levando os investigadores a concluir que a inflamação pode estar a causar os seus sintomas.

A boa notícia é que todas as participantes do estudo desenvolveram anticorpos protetores contra a gripe, independentemente de terem apresentado sintomas ou não.

Mito: Levei a vacina, logo não vou apanhar gripe

A realidade é que ainda pode apanhar o vírus da gripe após a vacinação; a vacina protege de doença grave ou morte.

Vacinas contra a gripe em spray nasal estão disponíveis para pessoas que não gostam de agulhas. foto Greg Wohlford/Erie Times-News/USA Today Network/Imagn Images

Estudos mostram que as vacinas contra a gripe previnem que algumas pessoas contraiam a gripe, mas, em geral, as vacinas não são muito eficazes na prevenção de infecções respiratórias, e esse não é realmente o seu principal benefício. O que elas fazem de melhor é prevenir as piores consequências das infecções por gripe: hospitalizações, pneumonia, ataques cardíacos e morte.

Eis o porquê: as vacinas criam imunidade em todo o corpo através de agentes de limpeza em forma de Y chamados anticorpos neutralizantes. Essas proteínas têm dois braços estendidos que reconhecem locais específicos nos vírus da gripe e se ligam a eles para bloqueá-los, impedindo-os de infetar as células. Esses anticorpos vivem no sangue, no fluido transparente que envolve as células, chamado fluido linfático, e nos tecidos do corpo.

Os vírus da gripe geralmente entram no corpo através dos tecidos húmidos – a mucosa – que revestem o nariz e a garganta. É aí que a infeção começa. Para impedir completamente uma infeção, as vacinas teriam de criar mais de um tipo diferente de anticorpo, chamado anticorpo IgA, que vive nesses tecidos mucosos e que poderia impedir que os vírus se instalassem ali.

Algumas vacinas — geralmente sprays nasais como o FluMist — são projetadas especificamente para criar imunidade mucosa. O FluMist é uma opção de vacinação e uma boa opção para pessoas que não gostam de agulhas, mas, em geral, as vacinas injetáveis ​​demonstraram fornecer proteção mais consistente, especialmente para adultos.

As infeções por gripe geralmente são leves no início. Esses sintomas iniciais podem ser desagradáveis, mas não são tão graves quanto o que acontece dias ou semanas depois, se a infeção atingir os pulmões e se transformar em pneumonia ou causar inflamação generalizada, o que aumenta o risco de eventos cardiovasculares, como ataques cardíacos e derrames. Um estudo descobriu que o risco de ataque cardíaco aumenta seis vezes na semana seguinte a uma infeção por gripe confirmada. A vacinação, por outro lado, reduz o risco de complicações cardíacas em 34% a 45%.

Os médicos também têm observado com mais frequência uma complicação rara, mas grave, chamada encefalopatia necrosante aguda, que causa danos cerebrais após a gripe. Essas complicações são muito mais comuns em pessoas que não foram vacinadas antes de adoecerem.

Uma revisão atualizada de evidências sobre a eficácia das vacinas contra a Covid-19, o VSR e a gripe, publicada em outubro no New England Journal of Medicine, descobriu que, para crianças, a vacinação contra a gripe reduz o risco de precisarem de consultar um médico em cerca de 55% e o risco de hospitalização em 67%.

“Portanto, a vacinação basicamente eliminou cerca de dois terços das hospitalizações que teriam ocorrido sem ela”, refere o autor principal do estudo, Jake Scott, médico especialista em doenças infecciosas da Universidade de Stanford.

Para adultos com até 64 anos, as vacinas contra a gripe reduzem o risco de precisarem de consultar um médico ou serem hospitalizados com gripe em 49% e 48%, respetivamente.

Os idosos, com 65 anos ou mais, tiveram uma redução de 41% e 42% no risco de precisarem de consultar um médico ou serem hospitalizados com gripe, respetivamente.

“Não podemos esperar que uma injeção que tomamos no braço crie um escudo mágico que impeça a entrada desses vírus respiratórios pelo nariz, mas elas previnem complicações”, ressalta Scott.

Mito: As crianças não devem mais tomar a vacina contra a gripe

A realidade é que os pediatras ainda recomendam fortemente que a maioria das crianças receba a vacina da gripe todos os anos.

Durante a última temporada de gripe, 280 crianças morreram nos EUA devido a complicações da doença, um recorde para um ano sem pandemia. foto Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images/Arquivo

Esta semana, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) reduziu o número de vacinas rotineiramente recomendadas para crianças americanas, afirmando que a decisão de tomar a vacina contra a gripe deve ser tomada somente após consulta com um profissional de saúde. As vacinas contra o rotavírus, Covid-19, hepatite A e B e meningite também estão agora nessa categoria "converse com o seu médico". O HHS afirma que essas vacinas ainda serão cobertas pelo seguro de saúde, caso as famílias desejem tomá-las.

Pediatras e especialistas em doenças infecciosas responderam, dizendo que colocar as vacinas nessa categoria apenas aumenta as barreiras à vacinação e pode impedir que as crianças obtenham a proteção necessária contra germes perigosos. Eles afirmam que já discutem há muito tempo com os pacientes os benefícios e riscos das vacinas antes de oferecê-las, portanto, isso não muda realmente o que fazem na sua prática. Em vez disso, dizem, a mudança sugere que existem problemas de segurança que não estão a ser discutidos antes de as famílias vacinarem as crianças. Isso lança dúvidas sobre a segurança das vacinas, apesar de não haver novas evidências de aumento de riscos que justifiquem uma discussão mais aprofundada.

Alguns estados e associações profissionais, como a Academia Americana de Pediatria, afirmam estar a seguir a ciência e continuam a recomendar a vacinação anual contra a gripe para crianças a partir dos 6 meses de idade.

Durante a última temporada da gripe, 280 crianças morreram de complicações associadas à gripe, um recorde para um ano fora da pandemia, de acordo com o CDC. Das crianças cujo estatuto de vacinação era conhecido, quase 90% das que morreram não tinham recebido todas as vacinas. Quase metade das crianças que morreram não apresentavam problemas de saúde pré-existentes antes de adoecerem.

Mito: toda a gente precisa da vacina da gripe

A realidade é que a vacina contra a gripe que deve tomar depende da sua idade e das suas preferências.

A partir de 2022, o Comité Consultivo de Práticas de Imunização do CDC recomendou que pessoas com 65 anos ou mais recebam vacinas contra a gripe mais fortes: aquelas feitas com uma dose maior de ingredientes ativos ou aquelas que têm um ingrediente adicional, chamado adjuvante, que aumenta a resposta imunológica. Essas são as marcas Fluad, Flublok ou Fluzone de alta dose.

"Essas três funcionam melhor para adultos mais velhos", diz Schaffner. "Todas oferecem cerca de 25% mais proteção para pessoas com 65 anos mais anos de idade.”

"Assim como nos tornamos fisicamente menos robustos à medida que envelhecemos, como quando tínhamos 22 anos e conseguíamos correr os 100 metros muito, muito rápido, a maioria de nós não consegue fazer isso quando envelhece, então o nosso sistema imunológico não funciona com o mesmo vigor, e essas três vacinas dão um reforço extra, por assim dizer, ao nosso sistema imunológico", explica Schaffner.

Para pessoas que preferem evitar agulhas, especialmente crianças pequenas e adultos não grávidos dos 18 aos 49 anos, o spray nasal chamado FluMist também oferece boa proteção.

Como o FluMist contém uma forma viva, porém atenuada, do vírus, não é recomendado para crianças menores de 2 anos, para adultos com 50 anos ou mais, para mulheres grávidas ou para pessoas com imunidade gravemente comprometida por doenças ou medicamentos imunossupressores.