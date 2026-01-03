Portugal registou 1.265 casos de gripe na semana do Natal e excesso de mortalidade nos idosos

uanto às consequências da infecção, sejam a curto, médio ou longo prazo, estas tendem a ser mais comuns grupos de risco - pessoas com doenças crónicas e idosos -, que ficam sempre mais à mercê da ação do vírus. (Pexels)

INSA indica que a taxa de incidência de infeções respiratórias aguda grave apresentou uma tendência estável na semana de 22 a 28 dezembro

Portugal registou 1.265 casos de gripe na semana do Natal, elevando para 9.620 o total de infeções desde o início da época, e excesso de mortalidade por todas as causas nos maiores de 65 anos, revelam dados do INSA.

O boletim de vigilância epidemiológica da gripe e outros vírus respiratórios do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Dr. Ricardo Jorge (INSA) indica que a taxa de incidência de infeções respiratórias aguda grave (SARI) apresentou uma tendência estável na semana de 22 a 28 dezembro.

No entanto, permanece mais elevada nos grupos etários dos zero aos quatro anos e nas pessoas como 65 ou mais anos.

No mesmo período, foram admitidos 27 casos de infeção respiratória aguda grave na Unidade Local de Saúde (ULS) que reportou dados para a vigilância SARI, correspondendo a uma taxa de incidência de 7,9 casos por 100.000 habitantes.

Foram também reportados 16 casos de gripe pelas 13 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) que enviaram informação, tendo sido identificado o vírus influenza A(H3) em um caso e A não subtipado em 15 casos.

“Nesta semana, a proporção da gripe em UCI foi de 14,8%, tendo aumentado face à semana anterior (7,5%)”, salienta o relatório a que agência Lusa teve acesso.

De acordo com os dados, sete doentes tinham 65 ou mais anos, cinco tinham entre 55 e 64 anos, três tinham entre 45 e 54 anos e um pertencia ao grupo etário 18-24 anos.

Do total de casos, 16 tinham doença crónica subjacente e todos tinham recomendação para vacinação contra a gripe sazonal, sendo que 13 não estavam vacinados.

Na época 2025/2026, iniciada na semana 40/2025 (29 de setembro a 05 de outubro), os laboratórios da Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe e Outros Vírus Respiratórios (Hospitais) notificaram 51.993 casos de infeção respiratória e foram identificados 9.620 casos de gripe.

Desde o início desta época, foram identificados outros agentes respiratórios em 3.893 casos, sendo que na semana em análise foram identificados outros agentes respiratórios em 360 casos, sendo o Vírus Sincicial Respiratório (RSV) e os Rinovirus/Enterovirus os mais frequentemente detetados.

Segundo o boletim, a mortalidade por todas causas esteve com valores acima do esperado em Portugal na semana do Natal, tendo sido identificados excessos de mortalidade nas regiões Norte, Centro, Alentejo e Lisboa e Vale do Tejo, e nos grupos etários acima dos 65 anos.

Desde a semana 40/2024, foram reportados 67 internamentos por infeção por RSV em crianças com menos de 24 meses. Entre os casos registados, 16,4% tinham até três meses de idade, 16,7% eram prematuros e 6% necessitaram de cuidados intensivos ou ventilação.

