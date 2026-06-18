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Gripe A detetada em doentes e profissionais de saúde em hospital do Funchal

Agência Lusa , TFR
Há 22 min
Médico (Pixabay)
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Os casos detetados estão a ser acompanhados de “forma contínua pelas equipas competentes, com vigilância permanente da evolução da situação”

O Serviço Regional de Saúde da Madeira anunciou esta quinta-feira a identificação de casos de infeção por vírus Influenza (Gripe A) em doentes e profissionais de saúde do serviço de Medicina Interna do Hospital dos Marmeleiros, nos arredores do Funchal.

Na informação divulgada, o Serviço Regional de Saúde da Madeira (Sesaram), sem especificar quantos casos foram detetados, adiantou que “foram de imediato ativadas as medidas de Prevenção e Controlo de Infeção”.

“Foram identificados casos entre doentes e profissionais de saúde, tendo sido de imediato ativados todos os procedimentos e protocolos previstos para este tipo de ocorrências”, acrescentou.

Segundo o Sesaram, as equipas já implementaram as medidas de prevenção e controlo adequadas, como isolamento dos casos, reforço das condições de segurança e monitorização clínica, bem como a “restrição e monitorização de visitas como medida preventiva”.

Os casos detetados estão a ser acompanhados de “forma contínua pelas equipas competentes, com vigilância permanente da evolução da situação”, assegurou o Sesaram.

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Este serviço salientou, ainda, que “a adesão rigorosa às medidas de Prevenção e Controlo de Infeção é determinante para limitar a transmissão do vírus Influenza em meio hospitalar, proteger os doentes e os profissionais de saúde e assegurar a continuidade e segurança dos cuidados prestados”.

“Até ao momento, o funcionamento dos serviços mantém-se regular, não se verificando impacto na resposta assistencial prestada aos utentes”, garantiu.

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Temas: Gripe A Profissionais de saúde Funchal Serviço Regional de Saúde da Madeira Madeira
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