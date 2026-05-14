Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Governo alarga serviços mínimos a setores de cuidados de doentes, crianças e seniores

Agência Lusa , MJC
Há 37 min
A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho (Lusa/ António Pedro Santos)

Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei de revisão da legislação laboral, que agora será enviada ao parlamento

O Governo vai alargar os serviços mínimos em caso de greve ao setor de cuidado de pessoas doentes, crianças institucionalizadas, pessoas com deficiência e seniores, afirmou hoje a ministra do Trabalho.

Deste modo, o Governo acolhe a medida prevista nas versões mais recentes que estiveram a ser discutidas com os parceiros sociais, deixando cair a intenção manifestada em julho de integrar também os setores do abastecimento alimentar e os serviços de segurança privada de bens ou equipamentos essenciais.

Em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros que aprovou a proposta de lei de revisão da legislação laboral, que agora será enviada ao parlamento, Rosário Palma Ramalho salientou que não estava previsto que estes setores fossem sujeitos a serviços mínimos.

“Passam a ser, e também passa a ser assegurado que quando uma greve ocorra em setor social ou vital, haverá sempre lugar a serviços mínimos”, acrescentou.

Nestes casos, detalhou, caberá à entidade competente – que pode ser o Ministério do Trabalho ou o Tribunal Arbitral – a “determinar qual é a medida desses serviços mínimos”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No que diz respeito às horas de formação obrigatórias dadas pelas microempresas, "as exigências de formação serão reduzidas de 40 horas ao ano para 30 horas por ano", indicou a ministra do Trabalho, referindo que se trata de uma "solução intermédia" face ao anteprojeto apresentado em julho, que previa cortar para metade as horas de formação aplicadas nestes casos.

"Temos que adequar os regimes à especificidade das empresas, entre os quais à especificidade relativa à dimensão das empresas", justificou.

Por outro lado, a proposta de lei que seguirá para o parlamento prevê ainda uma modulação da isenção do horário de trabalho e "é flexibilizado em certas circunstâncias o regime do trabalho suplementar", explicou Rosário Palma Ramalho.

Neste âmbito, e seguindo uma proposta da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), regra geral mantém-se o limite de 200 horas anuais, mas pode subir "para as 300 horas [anuais], mas apenas por contratação coletiva", detalhou, referindo que esta é "uma das áreas" sobre as quais a negociação coletiva passa a "ter mais intervenção" face ao previsto na lei atual.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Questionada se o “reforço do direito de férias em dois dias”, que estava incluído no ‘powerpoint’ que apresentou, pode ser uma aproximação ao Chega – que pede a reposição dos 25 dias de férias -, a ministra clarificou que se trata de uma proposta já contida no anteprojeto inicial do Governo.

“Trata-se de permitir alargar a ausência associada às férias, embora estes dois dias contem como falta justificada e não como férias. É isso que está e não é a majoração de três dias de férias. Não é essa a proposta do Governo”, afirmou.

Ou seja, o trabalhador poderá pedir até dois dias de férias adicionais, com perda remuneratória, mas sem a perda de outros benefícios, como o subsídio de refeição ou os subsídios de férias ou Natal.

A proposta de lei do Governo aprovada hoje em Conselho de Ministros contempla "mais de 50 alterações" ao anteprojeto inicial, das quais 12 provenientes da UGT, disse hoje a ministra do Trabalho, sem detalhar quais.

Temas: Greve Serviços mínimos Lei do trabalho Lei laboral
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

Governo alarga serviços mínimos a setores de cuidados de doentes, crianças e seniores

Há 37 min

Seis meses de licença parental pagos a 100% e extensão de contratos a termo. Eis como o Governo espera resolver problemas com a reforma laboral

Há 43 min

Governo aprova reforma laboral com "mais de 50 alterações" (incluindo 12 da UGT)

Há 1h e 25min
08:38

Reforma laboral aprovada com "mais de 50 alterações" dos parceiros sociais - 12 são responsabilidade da UGT

Há 2h e 18min
Mais Governo

Mais Lidas

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

Hoje às 07:30

Mais de 20 alunos e professores atingidos por intoxicação alimentar na Faculdade de Medicina do Porto

Ontem às 20:13

Um terço dos candidatos à GNR chumbou nos testes psicológicos. Na Guarda "não há lugar para comportamentos contra direitos humanos"

Ontem às 06:48

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

Chris e Emily saíram da América para viver em Portugal. Como ainda não têm visto, usam uma lacuna na lei para circular

12 mai, 18:07

"Decadência é tão grande que chega a ser difícil esconder". Agora Putin tem mesmo de jogar mas "todas as opções são más"

Hoje às 08:00

Dua Lipa quer uma indemnização de 15 milhões da Samsung

12 mai, 16:23

Compensa mesmo tirar um curso superior? Há mestrados que dão um acréscimo salarial de quase 50%

Hoje às 00:01

Escreveu um livro para ajudar os filhos a superar a morte do pai. Quatro anos depois, é condenada a prisão perpétua pelo seu envenenamento

Ontem às 22:24

"Olho por olho": Arábia Saudita lançou vários ataques secretos contra o Irão

Ontem às 13:11

"Vários disparos" em pleno tribunal: arguido detido por tentativa de homicídio consegue fugir antes de audiência em Ponte de Sor

Ontem às 17:45

Xi acenou com uma metáfora militar para dizer que é melhor que China e EUA sejam amigos. Trump está deliciado com as crianças

Hoje às 04:30