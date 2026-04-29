Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Paralisação nacional na saúde: greve convocada para 4 e 5 de maio abrange "todos os trabalhadores" do setor

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 59min
Coronavírus

Sindicato exige “reposição dos pontos retirados aos trabalhadores”, “contratação urgente” de pessoal, que permita terminar com o "uso e abuso dos turnos suplementares e cargas horárias de 14 e 16 horas de serviço contínuo". Reivindica ainda a reposição das “horas não pagas e não gozadas”

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os trabalhadores da saúde vão estar em greve a 4 e 5 de maio para reivindicar melhores salários e condições dignas de trabalho, anunciou o sindicato que convocou a paralisação nacional.

“A greve abrangerá todos os trabalhadores do setor da saúde, independentemente do vínculo, carreira ou filiação sindical, e decorrerá entre as 00:00 e as 24:00 dos dias 4 e 5 de maio”, refere o pré-aviso do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos (STTS) consultado pela Lusa esta quarta-feira.

Com esta paralisação, o sindicato exige do Governo e das entidades empregadoras, entre outras medidas, a “reposição dos pontos retirados aos trabalhadores” no âmbito do sistema de avaliação, a “contratação urgente” de pessoal, que permita terminar com o "uso e abuso dos turnos suplementares e cargas horárias de 14 e 16 horas de serviço contínuo", e a reposição das “horas não pagas e não gozadas”.

A estrutura sindical justifica ainda os dois dias de greve com a necessidade de os trabalhadores do setor se manifestarem contra o pacote laboral apresentado pelo Governo, estando agendada para a manhã de 5 de maio uma manifestação junto ao Hospital Santa Maria, em Lisboa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os profissionais que trabalham na saúde estão em “exaustão prolongada”, alertou o sindicato, que pretende dialogar com o Governo sobre estas matérias, alegando que o “silêncio e a indiferença já não são opções”.

“O STTS não aceita mais que quem cuida dos outros seja tratado com desprezo. Exigimos o que é nosso por direito, valorização, salários justos e condições de trabalho dignas”, salientou o sindicato, que garante o cumprimento dos serviços mínimos decretados para esta greve pelo tribunal arbitral.

De acordo com a decisão, os meios humanos necessários para assegurar os serviços mínimos serão os que, em cada unidade de saúde, forem disponibilizados, em cada turno, para garantir o seu funcionamento aos domingos e feriados, não podendo ultrapassar-se o número de trabalhadores de um dia útil em cada serviço.

Para 12 de maio já foi convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) uma outra greve nacional, que vai abranger os setores público, privado e social para exigir ao Governo que “resolva vários problemas” para permitir dignificar a profissão.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo o SEP, para 12 de maio, coincidindo com o Dia Internacional do Enfermeiro, está prevista também uma manifestação em Lisboa, que vai partir do Campo Pequeno, terminando junto ao Ministério da Saúde.

É uma greve e uma manifestação pela “dignidade dos enfermeiros e pela dignificação da enfermagem”, salientou o presidente do SEP, José Carlos Martins, para quem, apesar de estarem a decorrer negociações com o Governo sobre o Acordo Coletivo de Trabalho, “importa resolver problemas” que estão a afetar esses profissionais de saúde há vários anos.

Temas: Greve Paralisação Saúde Trabalhadores Profissionais de saúde
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Saúde

Direção do SNS acusa enfermeiros de "porem em causa" projeto de acompanhamento da gravidez de baixo risco

Há 1h e 5min

Paralisação nacional na saúde: greve convocada para 4 e 5 de maio abrange "todos os trabalhadores" do setor

Há 1h e 59min

Diretor executivo rejeita relação entre falta de recursos e mais cesarianas no SNS

Hoje às 12:36

DGS critica falta de dados sobre cesarianas no SNS e denuncia "recolha manual"

Hoje às 11:13
Mais Saúde

Mais Lidas

Operação Influencer: impressões digitais junto aos 75 mil euros de Vitor Escária são de quatro agentes da PSP sem luvas

Ontem às 20:20

"Houve necessidade de ultrapassar a barreira do som": estrondo semelhante a explosão na Figueira da Foz foi um caça da Força Aérea

Ontem às 14:29

Como funciona a rede secreta que mantém o petróleo iraniano a fluir para a China

27 abr, 21:23

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00

Adolescente francês arrisca dois anos de prisão em Singapura por lamber uma palhinha

Ontem às 12:15

Emigraram para trabalhar, regressaram para investir: Jorge e Pedro fizeram carreira lá fora e apostam agora no seu país

Hoje às 08:00

Euromilhões: veja se acertou na chave desta terça-feira

Ontem às 20:27

"As unidades retiraram-se". Como Vladimir Putin está a perder o controlo do Mali

Ontem às 17:37

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

22 abr, 19:00

Dupla assalta ourivesaria em Almada à mão armada. Mulher ficou ferida 

Ontem às 18:26

Choque no Médio Oriente: Emirados Árabes Unidos anunciam saída da OPEP

Ontem às 13:48

"Uma dinâmica extraordinária em Sines": a escuta com o amigo que apanha António Costa em falso 

Ontem às 11:06