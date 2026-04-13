Desconvocada greve do Metropolitano de Lisboa prevista para terça-feira

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Sindicato garante que estão "reunidas condições" para suspensar a paralisação

A greve de 24 horas dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa prevista para terça-feira foi desconvocada esta segunda-feira, disse à Lusa fonte sindical.

A mesma fonte avançou que foi alcançado um acordo com a empresa que garante algumas das condições que haviam levado ao pré-aviso de greve.

Depois de, na quinta-feira, a greve no metro de Lisboa ter tido uma adesão da totalidade dos trabalhadores das categorias profissionais abrangidas pelo pré-aviso, o que provocou o encerramento do serviço, depois de reunir com o Conselho de Administração da empresa esta segunda-feira, o sindicato disse estarem “reunidas condições para a suspensão” da paralisação.

Em declarações à Lusa, Sara Gligó, dirigente da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), explicou que a empresa "acabou por aceitar" na negociação forma de travar a greve das chefias dos departamentos operacionais, nomeadamente trabalhadores do Posto de Comando Central, Sala de Comando Central e Comando de Energia e da Tração.