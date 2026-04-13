Desconvocada greve do Metropolitano de Lisboa prevista para terça-feira

Agência Lusa , MFP
Há 9 min
Metro de Lisboa (Getty Images)

Sindicato garante que estão "reunidas condições" para suspensar a paralisação

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A greve de 24 horas dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa prevista para terça-feira foi desconvocada esta segunda-feira, disse à Lusa fonte sindical.

A mesma fonte avançou que foi alcançado um acordo com a empresa que garante algumas das condições que haviam levado ao pré-aviso de greve.

Depois de, na quinta-feira, a greve no metro de Lisboa ter tido uma adesão da totalidade dos trabalhadores das categorias profissionais abrangidas pelo pré-aviso, o que provocou o encerramento do serviço, depois de reunir com o Conselho de Administração da empresa esta segunda-feira, o sindicato disse estarem “reunidas condições para a suspensão” da paralisação.

Em declarações à Lusa, Sara Gligó, dirigente da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), explicou que a empresa "acabou por aceitar" na negociação forma de travar a greve das chefias dos departamentos operacionais, nomeadamente trabalhadores do Posto de Comando Central, Sala de Comando Central e Comando de Energia e da Tração.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Greve Metro de Lisboa Metropolitano de Lisboa Paralisação

País

Trânsito condicionado no IC19 durante dois dias

Agora

Desconvocada greve do Metropolitano de Lisboa prevista para terça-feira

Há 9 min

Patrões falham reunião desta segunda-feira com Governo e UGT sobre alterações à lei laboral

Há 13 min

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos pede esclarecimentos ao Estado português sobre julgamento de Sócrates: prazo, fugas de informação

Há 1h e 41min
Mais País

Mais Lidas

Bibliotecas, bordéis e mais: por dentro de uma das cidades mais bem preservadas do Império Romano

Ontem às 09:00

"É uma facada nas costas": jovem ucraniano recrutado pela Rússia para atacar o próprio país em troca de mil euros

Ontem às 11:32

Novas experiências mostram que o núcleo da Terra pode guardar vastos "oceanos" de um elemento essencial para a vida

Ontem às 12:00

"Deitada em posição fetal, nua, e sobre um monte de lixo": Criança de 9 anos foi trancada pelo pai numa carrinha, em França. Estava ali desde 2024

Ontem às 10:44

"Ordenei o BLOQUEIO de todos os navios que tentem entrar ou sair do Estreito de Ormuz": Trump reage ao fracasso das negociações com o Irão e deixa uma garantia

Ontem às 14:37

É o fim de uma era. Orbán admite derrota perante "resultado doloroso, mas claro"

Ontem às 19:38

O Psicólogo Responde: porque é que às vezes ficamos tristes depois das férias ou de um evento feliz?

Ontem às 10:00

Britney Spears internada em clínica de reabilitação semanas depois de detenção nos EUA

Hoje às 06:05

Testemunhou o poder do Sol "como ninguém antes ou depois". Agora, o seu primeiro retrato foi descoberto

Ontem às 15:00

Esta enorme megaestrutura foi construída para a eternidade e ainda está de pé 1700 anos depois

Ontem às 11:00

A gravação secreta que ele fez da ex-mulher e outros acontecimentos da ascensão de Magyar - que não é "um bode" mas "um príncipe"

Hoje às 10:00

Quem é Péter Magyar, o ex-aliado que tirou o poder a Orbán?

Ontem às 21:49