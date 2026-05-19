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Greve geral: enfermeiros do SNS e privados aderem à paralisação

Agência Lusa , MSM
Há 2h e 9min
Hospital Santa Maria (Lusa/Tiago Petinga)

Profissionais de saúde contestam as alterações à lei laboral aprovadas pelo Governo

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) anunciou esta terça-feira uma paralisação de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde e nas instituições privadas de saúde inserida na greve geral de 03 de junho contra a reforma laboral.

De acordo com o pré-aviso de greve publicado esta terça-feira na imprensa, a paralisação de enfermeiros vai realizar-se entre as 00:00 e as 24:00 de 03 de junho, podendo ter efeitos no dia anterior devido ao início do turno da noite, sendo assegurados os serviços mínimos.

Os enfermeiros rejeitam as “propostas inseridas no pacote laboral apresentadas pelo Governo e pedem a revogação das ‘normas gravosas’ do código do trabalho”.

A CGTP entregou um pré-aviso de greve geral para 03 de junho contra as alterações à lei laboral, após as negociações com o Governo terem terminado sem acordo.

O Governo aprovou na semana passada em Conselho de Ministros a proposta de lei de revisão da lei laboral, que será discutida no parlamento.

O anúncio foi feito pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, em conferência de imprensa, uma semana depois de o Governo ter dado por terminadas as negociações sobre as alterações à legislação laboral sem acordo na Concertação Social.

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Temas: Greve Lei laboral SNS Enfermeiros CGTP

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