MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Grupo A
  • República Checa
  • África do Sul
  • 18 Jun 17:00
Mais sobre o Mundial 2026

Greve nas escolas encerra alguns estabelecimentos mas não afeta exames nacionais

Agência Lusa , TFR
Há 24 min
Manifestação Stop - 25 de fevereiro de 2023 (Horacio Villalobos/ Corbis via Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A paralisação contesta o agendamento para esta quinta-feira, poucos dias após uma greve geral de trabalhadores, da discussão parlamentar do novo pacote laboral do Governo

A greve nacional da educação encerrou esta quinta-feira algumas escolas, em especial no norte do país, segundo um primeiro balanço do sindicato que convocou a paralisação de protesto contra a reforma laboral do Governo.

“Neste momento sabemos que a norte há bastantes escolas a fechar, mas ainda não temos dados completos. Mas mais do que escolas fechadas, achamos que a greve marca uma posição de contestação ao Governo”, disse à Lusa Daniel Martins, do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.TO.P.).

Daniel Martins sublinhou que a greve convocada pelo S.TO.P. “garante que não serão afetados os exames nacionais”, ou seja, o pré-aviso de greve não abrange o exame nacional do ensino secundário de Biologia e Geologia, que se realiza hoje.

A paralisação contesta o agendamento para esta quinta-feira, poucos dias após uma greve geral de trabalhadores, da discussão parlamentar do novo pacote laboral do Governo que Daniel Martins assegurou que irá agravar as condições de trabalho e, consequentemente, piorar a escola pública.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O novo pacote laboral, contestado por sindicatos, motivou duas greves gerais: em 11 de dezembro, que uniu CGTP-IN e UGT, e em 3 de junho, convocada apenas pela CGTP.

Entre as alterações legislativas mais contestadas estão o alargamento dos contratos a prazo, as novas regras de acesso à dispensa para amamentação, a reintrodução do banco de horas individual e a não reintegração de trabalhadores despedidos de forma ilícita.

Sem acordo na concertação social, o diploma do Governo seguiu para o parlamento, onde esta quinta-feira vai ser debatido.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Greve Escolas Exames nacionais Sindicatos S.TO.P.
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Educação

Greve nas escolas encerra alguns estabelecimentos mas não afeta exames nacionais

Há 24 min

Carlos Ceia ataca excesso de facilidade dos exames nacionais: “Tem sido um descalabro de ano para ano”

Ontem às 17:48

Há uma pergunta do exame de Português que está a gerar polémica e a levar a pedidos de "responsabilização política"

Ontem às 15:56
06:12

"Este processo pode abrir caminho a fraudes": alerta sobre a correção digital dos exames

Ontem às 09:58
Mais Educação

Mais Lidas

Cristiano Ronaldo "não devia ser titular indiscutível da Seleção" mas Portugal "não se preparou" para jogar de outra forma

Ontem às 08:00

Há uma pergunta do exame de Português que está a gerar polémica e a levar a pedidos de "responsabilização política"

Ontem às 15:56

Estados Unidos dizem que estão a tentar ajudar a mãe de Vozinha a viajar para o país

Ontem às 09:12

Colômbia e Uzbequistão juntaram-se para mostrar a Portugal que este grupo está cheio de rasteiras

Hoje às 05:02

Bastaram 20 minutos com Zelensky para Trump mudar de posição e deixar de ver a Ucrânia como "perdedora"

Ontem às 12:07

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

15 jun, 19:08

Pernas, rostos, seios ou coxas: grupo de condutores de elétricos de Itália partilhava imagens de mulheres pelo Whatsapp

Ontem às 22:31

Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

16 jun, 13:37

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Este é o acordo de 14 pontos entre EUA e Irão: ponto por ponto, na íntegra

Ontem às 12:37

UE confirma episódio "muito forte" de El Niño "praticamente certo" para breve

15 jun, 20:24

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

15 jun, 07:58