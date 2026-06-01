Trabalhadores da AIMA em greve durante quatro dias

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Protesto estende-se durante toda a semana

Os trabalhadores da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) iniciam esta segunda-feira uma greve de quatro dias, contra a “persistência de problemas estruturais que afetam gravemente os trabalhadores e o funcionamento dos serviços”.

Convocada pelo Sindicato dos Técnicos de Migração (STM), a greve terá lugar nos dias 1, 2, 3 e 5 de junho como reação ao que o sindicato considera a “crescente degradação das condições de trabalho e o aumento da pressão sobre os trabalhadores, sem o correspondente reforço de meios humanos e técnicos”.

“A incapacidade de resposta célere aos processos de regularização, com impacto direto quer nos trabalhadores quer nos cidadãos estrangeiros” e a “preocupação com o recurso ao 'outsourcing' em funções de elevada complexidade técnica, colocando em causa a qualidade do serviço público” são outras das preocupações do sindicato, que lamenta a “a deterioração da imagem institucional da AIMA, com reflexos negativos na valorização e reconhecimento dos profissionais”.

Segundo o sindicato, o Governo não tem tomado “medidas eficazes que garantam dignidade, estabilidade e valorização das funções dos técnicos de migração”, lamentando o “incumprimento de compromissos assumidos".