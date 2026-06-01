Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Trabalhadores da AIMA em greve durante quatro dias

Agência Lusa , MM
Há 55 min
AIMA (Horacio Villalobos/Corbis via Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Protesto estende-se durante toda a semana

Os trabalhadores da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) iniciam esta segunda-feira uma greve de quatro dias, contra a “persistência de problemas estruturais que afetam gravemente os trabalhadores e o funcionamento dos serviços”.

Convocada pelo Sindicato dos Técnicos de Migração (STM), a greve terá lugar nos dias 1, 2, 3 e 5 de junho como reação ao que o sindicato considera a “crescente degradação das condições de trabalho e o aumento da pressão sobre os trabalhadores, sem o correspondente reforço de meios humanos e técnicos”.

“A incapacidade de resposta célere aos processos de regularização, com impacto direto quer nos trabalhadores quer nos cidadãos estrangeiros” e a “preocupação com o recurso ao 'outsourcing' em funções de elevada complexidade técnica, colocando em causa a qualidade do serviço público” são outras das preocupações do sindicato, que lamenta a “a deterioração da imagem institucional da AIMA, com reflexos negativos na valorização e reconhecimento dos profissionais”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo o sindicato, o Governo não tem tomado “medidas eficazes que garantam dignidade, estabilidade e valorização das funções dos técnicos de migração”, lamentando o “incumprimento de compromissos assumidos".

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Greve AIMA Migrações Imigrantes
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Crianças portuguesas passam em média 38 horas por semana na escola

Há 48 min

Calor coloca distrito de Faro sob alerta amarelo, com quatro concelhos em perigo máximo de incêndio

Há 52 min

Trabalhadores da AIMA em greve durante quatro dias

Há 55 min

Dispositivo de combate aos fogos reforçado passa a ter no terreno mais de 13.000 operacionais e 78 meios aéreos

Há 58 min
Mais País

Mais Lidas

O que é a Prestação Social Única, como funciona, quem vai ser beneficiado: isto é o que precisa de saber

29 mai, 19:08

Rússia apanhada a instalar sistemas Pantsir nos telhados de Moscovo após intensificação de ataques ucranianos

29 mai, 11:57

Drones ucranianos destroem dois aviões navais Tu-142 e um dos mais importantes sistemas de mísseis russos a mais de 1.000 km de Kiev

30 mai, 21:00

Os adolescentes têm mesmo de parar com o "doomscrolling" à noite

30 mai, 22:00

“São apenas tratores”. Enquanto EUA e Israel gastam milhões a destruir locais de mísseis, Irão recupera com “baixíssima tecnologia”

Ontem às 12:02

Cenas de horror no hospital: diretor de recursos humanos prende funcionária à cadeira com fita-cola

30 mai, 20:44

Morreu o filósofo francês Edgar Morin, pensador marcante do século XX que defendeu "uma revolta das consciências". Tinha 104 anos

30 mai, 08:47
opinião
Sandra Felgueiras

É só mais uma "coincidência"

Ontem às 11:21

Nove em cada dez famílias na China têm casa própria. Mas estará o sonho imobiliário a ser posto à prova?

30 mai, 19:00

Rússia obrigada a encerrar uma das suas principais autoestradas de acesso à Crimeia: a culpa é do novo plano da Ucrânia

27 mai, 11:11

Gasóleo desce, gasolina desce: o preço dos combustíveis na próxima semana

29 mai, 10:39

"Obriy": como uma inovação desenvolvida na Ucrânia está a destruir os drones russos - e também a gerar preocupação

29 mai, 13:22