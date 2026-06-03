PSP detém seis manifestantes e identifica "vários" após confrontos com a polícia junto à AR

Detidos respondem por resistência à ação policial, desobediência e incêndio de mobiliário urbano
A PSP deteve seis manifestantes e identificou "vários" outros esta tarde, junto à Assembleia da República, em Lisboa, após confrontos com a polícia no final da manifestação da CGTP em dia de greve geral.
A CNN Portugal testemunhou a detenção de pelo menos cinco manifestantes, que vão responder por resistência à ação policial, desobediência e incêndio de mobiliário urbano.
Segundo a PSP, a manifestação da CGTP terminou por volta das 16:15 e a polícia, cerca das 18:00, pretendia abrir ao trânsito a rua em frente à Assembleia da República, mas “um conjunto de manifestantes” colocou grades para bloquear a estrada, o que levou à intervenção das Equipas de Intervenção Rápida da PSP.
Alguns dos manifestantes atiraram garrafas de vidro à polícia e lançaram petardos e focos de fumo.
A polícia fez vários avisos aos manifestantes para dispersarem, o que não aconteceu e obrigou à intervenção do Corpo de Intervenção.
Na sequência da intervenção policial, os manifestantes dispersaram por várias ruas junto ao Parlamento, incendiaram caixotes de lixo e lançaram very-lights.