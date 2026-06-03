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PSP detém seis manifestantes e identifica "vários" após confrontos com a polícia junto à AR

CNN Portugal , CM
Há 33 min

 

 

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Detidos respondem por resistência à ação policial, desobediência e incêndio de mobiliário urbano

A PSP deteve seis manifestantes e identificou "vários" outros esta tarde, junto à Assembleia da República, em Lisboa, após confrontos com a polícia no final da manifestação da CGTP em dia de greve geral.

A CNN Portugal testemunhou a detenção de pelo menos cinco manifestantes, que vão responder por resistência à ação policial, desobediência e incêndio de mobiliário urbano.

Segundo a PSP, a manifestação da CGTP terminou por volta das 16:15 e a polícia, cerca das 18:00, pretendia abrir ao trânsito a rua em frente à Assembleia da República, mas “um conjunto de manifestantes” colocou grades para bloquear a estrada, o que levou à intervenção das Equipas de Intervenção Rápida da PSP.

Alguns dos manifestantes atiraram garrafas de vidro à polícia e lançaram petardos e focos de fumo.

A polícia fez vários avisos aos manifestantes para dispersarem, o que não aconteceu e obrigou à intervenção do Corpo de Intervenção.

Na sequência da intervenção policial, os manifestantes dispersaram por várias ruas junto ao Parlamento, incendiaram caixotes de lixo e lançaram very-lights.

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Temas: Greve geral Manifestação Assembleia da República Confrontos Detidos
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