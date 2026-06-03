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Lojas do Cidadão, dezenas de escolas e até a Torre de Belém: eis o novo balanço dos impactos da greve geral

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 1min
Greve geral de 11 de dezembro (Getty Images)
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A paralisação estende-se ainda a outros serviços públicos e autárquicos. Entre os exemplos divulgados constam o Tribunal de Arraiolos, a Junta de Freguesia de Carvalhal, em Grândola, e o serviço de atendimento da Junta de Freguesia de Vialonga

A greve geral desta quarta-feira está a provocar o encerramento de vários locais públicos e serviços de atendimento ao cidadão em diferentes regiões do país, segundo a mais recente atualização divulgada pela CGTP.

Em Lisboa, encontram-se encerradas as Lojas do Cidadão das Laranjeiras e do Saldanha, afetando serviços do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) e do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT). O próprio IMT surge também na lista de serviços encerrados devido à paralisação.

A adesão à greve fez igualmente fechar algumas das mais conhecidas referências culturais da capital. O Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém e o Museu Nacional dos Coches não abriram portas ao público durante esta quarta-feira.

No setor da educação, várias escolas registaram encerramento total. Entre os estabelecimentos afetados estão a Escola Secundária Vergílio Ferreira, em Lisboa, a Escola Básica Professor Lindley Cintra - Escola Secundária do Lumiar, a Escola EB 1 de Santiago, em Viseu, e a Escola EB 2,3 de Cinfães. Também o Jardim de Infância de Cinfães foi encerrado.

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A paralisação estende-se ainda a outros serviços públicos e autárquicos. Entre os exemplos divulgados constam o Tribunal de Arraiolos, a Junta de Freguesia de Carvalhal, em Grândola, e o serviço de atendimento da Junta de Freguesia de Vialonga, em Vila Franca de Xira, que permaneceram encerrados devido à adesão dos trabalhadores à greve geral.

Abaixo pode consultar a mais recente lista divulgada pela CGTP.

Efeitos da greve geral às 13:00

A estas instituições juntam-se várias empresas que já se encontravam em greve na manhã desta quarta-feira. Entre as unidades industriais com atividade totalmente paralisada encontram-se a Exide Technologies, em Castanheira do Ribatejo, a Mecachrome, na Maia, a AAPICO Maia e a APTIV (Noite), em Braga e Vila Real, todas com produção interrompida. Também a Aumovio Advanced Antenna, na Lousã, ou a Euroresinas, na Maia, registam paragem total.

Em Lisboa, a Knorr também registou produção parada, tal como a Bimbo, a Prysmian Celcat, em Sintra, e a SMP Automotive, Teijin e Teijin Automotive Technologies Portugal, em Palmela.

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No setor da gestão de resíduos e administração local, várias câmaras municipais e serviços municipalizados também encerraram ou ficaram inoperacionais. Entre os casos identificados estão estruturas em Bragança, Amadora, Moita, Alcácer do Sal, Almada, Coimbra, Loures, Palmela, Santiago do Cacém, Sesimbra, Barreiro, Seixal, Setúbal e Silves, sobretudo em áreas ligadas à recolha de resíduos urbanos e serviços operacionais.

A paralisação estende-se ainda a outros setores, como comércio, logística, saúde e transportes, com várias empresas e instituições a funcionarem apenas com serviços mínimos ou totalmente encerradas. Entre esses casos estão o hospital de São João, no Porto, o hospital de Setúbal ou a Carris.

De recordar que também a CP está com vários constrangimentos, tendo definido um mapa de serviços mínimos para assegurar os transportes.

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Temas: Greve Geral Paralisação Mosteiro dos Jerónimos Torre de Belém Escolas

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