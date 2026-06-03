Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Metro fechado, voos cancelados e comboios suprimidos: greve geral já provoca constrangimentos em todo o país

CNN Portugal , TFR
Há 2h e 4min
Manifestantes protestam contra o pacote laboral numa ação convocada pela CGTP-IN, entre o Largo Camões e a Assembleia da República, em Lisboa, 13 de janeiro de 2026. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Nos aeroportos, o dia deverá ser particularmente complicado para os passageiros. Foram cancelados 65% dos voos programados, o que corresponde a 329 dos 508 voos previstos

A greve geral convocada contra a reforma do pacote laboral está esta quarta-feira a provocar constrangimentos em vários setores, naquela que é a segunda paralisação nacional em apenas seis meses.

Os impactos começaram a sentir-se ainda durante a noite. Em Lisboa, o Metro encerrou às 23:00 de terça-feira e mantém-se sem circulação. No Porto, apenas estão a funcionar a Linha Amarela e o troço entre a Senhora da Hora e o Estádio do Dragão.

Também na ferrovia a greve está a afetar a operação. Na CP, não circularam 67 das 188 composições previstas. A recolha de resíduos está igualmente a sofrer perturbações em algumas cidades, devido à adesão dos trabalhadores à paralisação.

Nos aeroportos, o dia deverá ser particularmente complicado para os passageiros. Foram cancelados 65% dos voos programados, o que corresponde a 329 dos 508 voos previstos. Já nas ligações fluviais entre as duas margens do Tejo, a situação é agravada pela ausência de serviços mínimos na Soflusa, condicionando a travessia de milhares de passageiros.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Greve geral Metro fechado Voos Comboios Transportes
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

AO MINUTO | Segunda greve geral em seis meses, segunda greve geral em 13 anos. Siga tudo aqui

Há 12 min
02:11

"As pessoas precisam de ir e não colocam os serviços mínimos nos transportes": linha de Sintra sem comboios em circulação

Há 39 min

Isabel é dona de uma empresa e Hugo é gestor de uma oficina. Como dois chefes vivem um dia de greve

Há 1h e 16min

Metro fechado, voos cancelados e comboios suprimidos: greve geral já provoca constrangimentos em todo o país

Há 2h e 4min
Mais País

Mais Lidas

Ordem dos Psicólogos lança campanha comovente: “Tu esqueces o que disseste, mas as tuas palavras ficam dentro de mim"

1 jun, 11:01

Estudante italiana a fazer Erasmus em Portugal morre repentinamente durante chamada telefónica com a família

Ontem às 20:00

Quem recusar trabalho social ou formação profissional vai ficar sem acesso à Prestação Social Única durante dois anos

Ontem às 07:55

Chega quer reforma aos 40 anos de descontos e teto de 4.500 euros nas pensões mais altas

Ontem às 13:08
opinião
Luís Miguel Cardoso

Hipoparatiroidismo: uma doença rara, uma hormona em falta e um tratamento complexo

1 jun, 10:00

Madrugada de pânico na Ucrânia termina com vários mortos após grande ataque da Rússia

Ontem às 03:51

O que é a Prestação Social Única, como funciona, quem vai ser beneficiado: isto é o que precisa de saber

29 mai, 19:08

Um "ato de desespero" levou Putin a tomar uma decisão que também serve de aviso para a Europa

Ontem às 18:00

São 15 horas de "atividade de solidariedade social" que, na verdade, se podem transformar em 20: o que têm de fazer os desempregados para receberem a PSU?

Ontem às 12:23

Assalto à mão armada a carrinha de valores em plena luz do dia em Lisboa rende 50 mil euros

Ontem às 14:28

Euromilhões: esta é a chave do jackpot desta terça-feira

Ontem às 20:29

"Da próxima vez mandem 100 polícias para o Porto para irem atrás dos traficantes": Pedro Duarte lança alerta após megaoperação em Lisboa

1 jun, 09:02