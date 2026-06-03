Metro fechado, voos cancelados e comboios suprimidos: greve geral já provoca constrangimentos em todo o país

Há 2h e 4min

Nos aeroportos, o dia deverá ser particularmente complicado para os passageiros. Foram cancelados 65% dos voos programados, o que corresponde a 329 dos 508 voos previstos

A greve geral convocada contra a reforma do pacote laboral está esta quarta-feira a provocar constrangimentos em vários setores, naquela que é a segunda paralisação nacional em apenas seis meses.

Os impactos começaram a sentir-se ainda durante a noite. Em Lisboa, o Metro encerrou às 23:00 de terça-feira e mantém-se sem circulação. No Porto, apenas estão a funcionar a Linha Amarela e o troço entre a Senhora da Hora e o Estádio do Dragão.

Também na ferrovia a greve está a afetar a operação. Na CP, não circularam 67 das 188 composições previstas. A recolha de resíduos está igualmente a sofrer perturbações em algumas cidades, devido à adesão dos trabalhadores à paralisação.

Nos aeroportos, o dia deverá ser particularmente complicado para os passageiros. Foram cancelados 65% dos voos programados, o que corresponde a 329 dos 508 voos previstos. Já nas ligações fluviais entre as duas margens do Tejo, a situação é agravada pela ausência de serviços mínimos na Soflusa, condicionando a travessia de milhares de passageiros.