Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"Esmagadora maioria dos portugueses está a trabalhar": Governo garante fraca adesão à greve geral, "sobretudo no setor privado"

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 43min
Maria do Rosário Ramalho (Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Ao longo da conferência que durou pouco mais de 10 minutos, a governante recordou ainda que o “Governo tem naturalmente um respeito total pelo direito de greve, mas também tem respeito pelo direito a trabalhar”

A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Ramalho, considerou esta quarta-feira que a greve geral está a registar uma adesão reduzida, sobretudo no setor privado, que entende ser o principal alvo da alteração à legislação laboral que motivou a contestação. Apesar de reconhecer a relevância da paralisação, a governante destacou que os dados recolhidos até ao momento apontam para uma participação limitada dos trabalhadores.

“A greve geral é grave em si mesma. Em todo o caso, relativamente aos resultados que estamos a ter, a greve parece ter significativamente pouca adesão, sobretudo no setor privado, o setor ao qual se vai aplicar primordialmente esta legislação”, afirmou, acrescentando que “retiraremos [o Governo] daí as conclusões que há a retirar”.

Numa conferência de imprensa feita a partir do Ministério do Trabalho, Maria do Rosário Ramalho sublinhou ainda que “a esmagadora maioria dos portugueses está a trabalhar”, referindo que alguns trabalhadores optaram por desempenhar funções em regime de teletrabalho, até porque se verificam constrangimentos nos transportes. Com base em dados provisórios recolhidos até às 11:30, indicou que a adesão no setor industrial "é nula", já que “todas as fábricas estão a funcionar”. De resto, os dados de que a ministra dispõe apontam mesmo para uma adesão "residual" ou "nula" em todo o setor privado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Dos dados que recolhemos neste momento e que nos foram transmitidos pelas confederações dos vários setores de atividade privada e também de entidades públicas e diretamente por grandes empresas, conclui-se que a esmagadora maioria dos trabalhadores portugueses está a trabalhar nos seus locais de trabalho", referiu.

Ao longo da conferência que durou pouco mais de 10 minutos, a governante recordou ainda que o “Governo tem naturalmente um respeito total pelo direito de greve, mas também tem respeito pelo direito a trabalhar”.

Noutros setores, como o da Educação, a ministra lamentou que “cerca de 40% dos alunos” não tenham conseguido realizar as provas ModA de Português, previstas para esta quarta-feira, já que muitos docentes e funcionários optaram por aderir à paralisação em todo o país. Já nos transportes, reconheceu uma adesão mais expressiva à paralisação.

“Vários transportes tiveram supressões”, mas “foram assegurados serviços mínimos” que, em alguns casos, “estão para além desses serviços”, afirmou, acrescentando que, “em comparação com a última greve de dezembro, a adesão foi menor”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Greve geral Governo Ministra do trabalho Paralisação Maria do Rosário Ramalho
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

12:29

Ministra do Trabalho garante que a "esmagadora maioria" dos portugueses está a trabalhar em dia de greve geral

Há 1h e 41min

"Esmagadora maioria dos portugueses está a trabalhar": Governo garante fraca adesão à greve geral, "sobretudo no setor privado"

Há 1h e 43min

Parlamento aprova pedido do Governo para discutir Prestação Social Única em dez dias

Ontem às 18:23

Greve geral. "Esmagadora maioria dos portugueses vai trabalhar", acredita Montenegro

Ontem às 15:58
Mais Governo

Mais Lidas

Estudante italiana a fazer Erasmus em Portugal morre repentinamente durante chamada telefónica com a família

Ontem às 20:00

Ordem dos Psicólogos lança campanha comovente: “Tu esqueces o que disseste, mas as tuas palavras ficam dentro de mim"

1 jun, 11:01

Chega quer reforma aos 40 anos de descontos e teto de 4.500 euros nas pensões mais altas

Ontem às 13:08
opinião
Luís Miguel Cardoso

Hipoparatiroidismo: uma doença rara, uma hormona em falta e um tratamento complexo

1 jun, 10:00

Quem recusar trabalho social ou formação profissional vai ficar sem acesso à Prestação Social Única durante dois anos

Ontem às 07:55

Um "ato de desespero" levou Putin a tomar uma decisão que também serve de aviso para a Europa

Ontem às 18:00

O que é a Prestação Social Única, como funciona, quem vai ser beneficiado: isto é o que precisa de saber

29 mai, 19:08

Euromilhões: esta é a chave do jackpot desta terça-feira

Ontem às 20:29

São 15 horas de "atividade de solidariedade social" que, na verdade, se podem transformar em 20: o que têm de fazer os desempregados para receberem a PSU?

Ontem às 12:23

Assalto à mão armada a carrinha de valores em plena luz do dia em Lisboa rende 50 mil euros

Ontem às 14:28

Concessionários do Algarve dizem que chapéus de sol em frente às concessões de praia são um "perigo"

Ontem às 20:59

Homem saiu do banco com 25 mil euros e minutos depois foi assaltado no metro de Lisboa

Ontem às 14:46