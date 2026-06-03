Knorr e Bimbo sem trabalhar, câmaras com serviços paralisados: os primeiros impactos da greve

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No setor da gestão de resíduos e administração local, várias câmaras municipais e serviços municipalizados também encerraram ou ficaram inoperacionais

A greve geral desta quarta-feira está a provocar o encerramento total de várias empresas e unidades industriais de norte a sul do país, afetando também serviços públicos essenciais e operações logísticas em diferentes setores da economia.

Entre as unidades industriais com atividade totalmente paralisada encontram-se a Exide Technologies, em Castanheira do Ribatejo, a Mecachrome, na Maia, a AAPICO Maia e a APTIV (Noite), em Braga e Vila Real, todas com produção interrompida. Também a Aumovio Advanced Antenna, na Lousã, ou a Euroresinas, na Maia, registam paragem total.

Em Lisboa, a Knorr também registou produção parada, tal como a Bimbo, a Prysmian Celcat, em Sintra, e a SMP Automotive, Teijin e Teijin Automotive Technologies Portugal, em Palmela.

No setor da gestão de resíduos e administração local, várias câmaras municipais e serviços municipalizados também encerraram ou ficaram inoperacionais. Entre os casos identificados estão estruturas em Bragança, Amadora, Moita, Alcácer do Sal, Almada, Coimbra, Loures, Palmela, Santiago do Cacém, Sesimbra, Barreiro, Seixal, Setúbal e Silves, sobretudo em áreas ligadas à recolha de resíduos urbanos e serviços operacionais.

A paralisação estende-se ainda a outros setores, como comércio, logística, saúde e transportes, com várias empresas e instituições a funcionarem apenas com serviços mínimos ou totalmente encerradas. Entre esses casos estão o hospital de São João, no Porto, o hospital de Setúbal ou a Carris.

De recordar que também a CP está com vários constrangimentos, tendo definido um mapa de serviços mínimos para assegurar os transportes.