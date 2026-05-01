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CGTP convoca greve geral para 3 de junho

Agência Lusa
Há 1h e 21min
Isabel Camarinha junta-se ao protesto da Fenprof (Lusa/TIAGO PETINGA)

O líder da CGTP apela à luta contra o pacote laboral que o Governo pretende apresentar ao parlamento

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 A CGTP, através do seu secretário-geral, Tiago Oliveira, convoca uma greve geral para 3 de junho.

“A CGTP vai convocar hoje, no [estádio] 1.º de Maio, todos os trabalhadores para aderirem a uma grande greve geral no próximo dia 3 de junho”, declarou Tiago Oliveira em entrevista à RTP Notícias.

“Vamos realizar uma grande greve geral. Vamos continuar a trilhar este caminho de denúncia, mas também de luta por uma vida melhor. Vamos continuar a trilhar este caminho de exigência da retirada do pacote laboral”, declarou ainda o secretário-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses.

O líder da CGTP estava a referir-se ao pacote laboral que o Governo pretende apresentar ao parlamento para introduzir mudanças na Lei do Trabalho.

“Aquilo que a CGTP esteve a discutir no seu conselho nacional é que perante a dimensão do ataque, maior terá de ser a resposta. A CGTP vai colocar diante dos trabalhadores este objetivo de continuar a luta”, tinha explicado o secretário-geral à Lusa.

No passado 11 de dezembro as duas sindicais, CGTP e UGT, concovaram uma greve geral, contra a revisão da legislação laboral - uma paralisação convergente pela primeira vez desde 2013. Foi a 11.ª greve geral realizada em Portugal em 51 anos de democracia, a quinta a juntar CGTP e UGT, o que não acontecia desde a paralisação conjunta de 27 de junho de 2013.

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Entretanto, o Governo vai agendar uma reunião com a comissão permanente da Concertação Social para o dia 7 de maio, na sequência das negociações, que decorrem há mais de nove meses.

 

Temas: Greve Geral CGTP Trabalhadores Pacote Laboral

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