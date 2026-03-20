Há greve na segunda-feira e Função Pública espera uma "forte" adesão

Agência Lusa , MCC
Há 2h e 9min
Frente Comum (Manuel de Almeida/Lusa)

Paralisação vai abranger a administração central, regional e local

O secretário-geral da Fesinap disse esta sexta-feira esperar uma "forte" adesão à greve da função pública convocada para a próxima de segunda-feira e antecipa que os setores da saúde e da educação serão os mais afetados.

A greve, convocada pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesinap), começa pelas 00:00 de segunda-feira e prolonga-se até às 23:59, abrangendo a administração central, regional e local.

Em declarações à agência Lusa, o secretário-geral da Fesinap diz esperar uma adesão "forte" à greve, com os setores da saúde e da educação a serem os mais afetados.

Não obstante, Mário Rui realça que "a adesão também vai ser muito forte" noutros organismos do Estado, nomeadamente no Instituto dos Registos e do Notariado, na Direção-Geral da Administração da Justiça, na Agência para a Integração Migrações e Asilo, bem como no Instituto da Segurança Social.

Segundo o secretário-geral Fesinap, que representa “perto de 9 mil trabalhadores”, entre os motivos que levaram à convocação desta greve estão os atrasos na avaliação de desempenho dos trabalhadores da Administração Pública, bem como a criação da carreira de técnico auxiliar de ação educativa e um reforço das contratações para o setor da saúde.

No que diz respeito à avaliação de desempenho, a Fesinap defende a revisão do Sistema integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), considerando que o atual sistema é "injusto" e pedindo nomeadamente que sejam eliminadas as quotas, "à semelhança daquilo que já acontece nos Açores", explica.

A revisão do SIADAP é um dos pontos que consta do novo acordo plurianual para a valorização dos trabalhadores da Administração Pública assinado em janeiro entre o Governo, a Fesap e o STE, estando o início das negociações previsto para o segundo semestre deste ano.

Segundo Mário Rui, a Fesinap quer ainda ser recebida pelo Governo para apresentar as suas propostas e integrar as negociações habituais que existem entre o executivo e os representantes da Administração Pública.

Temas: Greve Função pública Fesinap Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos Instituto da Segurança Social

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