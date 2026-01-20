Greenvolt obtém financiamento de 58,9 milhões para maior projeto de baterias na Hungria

Há 1h e 44min

Integrada no portefólio da KKR, a Greenvolt é um grupo de energia 100% renovável com operações em 20 países da Europa, América do Norte e Ásia

A Greenvolt garantiu um financiamento de 58,9 milhões de euros junto do Unicredit para desenvolver o maior projeto de armazenamento em baterias na Hungria, com conclusão prevista até março, anunciou hoje o grupo de energias renováveis.

Em comunicado, a Greenvolt avança que a Greenvolt Power, promotora global de projetos de energia eólica, solar e de armazenamento de energia em baterias à escala industrial, assinou contratos de financiamento de projeto no valor de 58,9 milhões de euros com o UniCredit Bank Hungary para apoiar a construção, exploração e manutenção do projeto Buj, um sistema autónomo de armazenamento de energia em baterias (BESS) com 99 megawatts (MW)/288 megawatts/hora (MWh).

Localizado no nordeste da Hungria, o projeto encontra-se atualmente em fase de construção, tendo conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2026.

Uma vez concluído, o Buj será “o maior ativo de armazenamento de energia em baterias do país, desempenhando um papel fundamental no reforço da flexibilidade da rede elétrica e na integração das energias renováveis no sistema elétrico nacional”, destaca a Greenvolt.

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) do grupo Greenvolt afirma que “o armazenamento de energia em baterias é já um pilar essencial dos sistemas energéticos modernos, ao proporcionar a flexibilidade e a resiliência necessárias para apoiar a crescente incorporação de energias renováveis”.

“Este financiamento reforça a estratégia da Greenvolt de acelerar o desenvolvimento de ativos de armazenamento nos principais mercados europeus e consolida a nossa posição num segmento cada vez mais central para a transição energética”, destaca João Manso Neto.

Para o responsável pela área de ‘corporate’ do UniCredit Bank Hungary, Balázs Toldi, “a força da Europa reside em fontes de energia sustentáveis e previsíveis”, enquanto o diretor de ‘Structured Finance’ da instituição, László Lakos, considera que “o financiamento do emblemático Projeto Buj da Greenvolt demonstra o compromisso do UniCredit Bank com o apoio à transição energética da Hungria e com a promoção da inovação no financiamento sustentável”.

O grupo Greenvolt dispõe atualmente de um ‘pipeline’ ponderado pela probabilidade de 14,1 gigawatts (GW )na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, abrangendo projetos de energia solar, eólica e de armazenamento em baterias (BESS), dos quais cerca de 1,7 GW se encontram em construção.

No segmento de armazenamento de energia em baterias, a empresa diz posicionar-se “entre os principais promotores europeus”, com um ‘pipeline’ total de 4,7 GW, atuando igualmente nas áreas de biomassa sustentável e de geração distribuída.

Integrada no portefólio da KKR, a Greenvolt é um grupo de energia 100% renovável com operações em 20 países da Europa, América do Norte e Ásia.

A Greenvolt Power reclama a liderança global em energia 100% renovável e atua no segmento ‘utility-scale’, sendo especializada em energia eólica ‘onshore’, solar e armazenamento de energia.