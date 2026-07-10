Avião da Ryanair aterra de emergência após passageiro ser parcialmente sugado para fora da janela

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Companhia aérea irlandesa emitiu comunicado a confirmar o incidente e que uma pessoa teve de receber assistência médica, sem adiantar mais detalhes sobre a causa

Um avião da Ryaniar foi forçado a aterrar de emergência esta sexta-feira no aeroporto de Salónica, na Grécia, logo após a descolagem, depois de uma janela se ter desprendido.

A informação foi avançada pela companhia em comunicado, no qual adianta que uma pessoa teve de receber assistência médica, sem mais detalhes sobre a causa do problema.

O avião tinha descolado de Salónica rumo ao aeroporto de Memmingen, na Alemanha.

“A aeronave aterrou normalmente e os passageiros regressaram ao terminal", informou a Ryanair em comunicado, que opera sobretudo o modelo Boeing 737.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

Os meios de comunicação locais na Grécia relataram que um pedaço do motor se desprendeu e partiu uma janela, causando a despressurização da cabine e sugando parcialmente um passageiro para fora da janela.

Duas fontes com conhecimento do incidente transmitiram os mesmos detalhes à Reuters.

Vídeos não verificados publicados nas redes sociais, gravados a partir do interior do avião, mostram uma janela partida e máscaras de oxigénio penduradas do tejadilho do aparelho.