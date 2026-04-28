Tiroteio em Atenas faz vários feridos após ataques a tribunal e segurança social

Há 1h e 46min

Desconhecem-se os motivos do ataque

Várias pessoas ficaram feridas esta terça-feira após um homem armado abrir fogo em dois locais distintos no centro de Atenas, segundo as autoridades gregas citadas pela Associated Press.

O suspeito, descrito pela polícia como estando armado com uma caçadeira, terá disparado inicialmente contra um escritório da segurança social, atingindo um funcionário.

A vítima recebeu assistência no local, enquanto o atirador - um homem de 89 anos - fugiu.

Mais tarde, o mesmo homem terá atacado um tribunal na capital grega, provocando novos feridos. Imagens divulgadas pela emissora estatal ERT News mostram equipas de emergência a transportar pelo menos três vítimas do tribunal para ambulâncias.

As autoridades confirmaram a recuperação da arma utilizada e lançaram uma operação policial para localizar o suspeito. Desconhecem-se os motivos do ataque.