Três detidos na Grécia por suspeita de ataques incendiários a prédios ligados ao partido no poder

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Num dos três ataques ocorridos na semana passada, a mãe de um candidato a deputado pelo Nova Democracia morreu vítima de queimaduras. Tinha 72 anos. A polícia ainda não forneceu mais detalhes sobre a investigação e as detenções desta sexta-feira

A polícia antiterrorismo da Grécia deteve esta sexta-feira três pessoas por suspeitas de envolvimento numa série de ataques incendiários contra casas de pessoas ligadas ao partido no poder, que resultaram na morte de uma mulher na semana passada, informou o Ministério da Proteção dos Cidadãos.

A mãe de um dos candidatos a deputado pelo partido conservador Nova Democracia, de 72 anos, morreu vítima de queimaduras e quatro pessoas ficaram feridas num dos três ataques incendiários ocorridos na cidade de Tessalónica, no norte do país, no início de julho.

Os agressores, ainda não identificados, pegaram fogo a botijas de gás no exterior dos três edifícios. Os dois primeiros ataques resultaram em explosões que causaram apenas danos materiais, enquanto o terceiro feriu cinco pessoas, incluindo a mulher que acabaria por morrer num hospital da região.

A polícia ligou os suspeitos detidos na sexta-feira ao terceiro ataque, sem adiantar mais detalhes.

Dois dos edifícios visados nos ataques ​​incluíam apartamentos que albergavam figuras do partido no poder Nova Democracia, enquanto o terceiro pertencia a um político local do mesmo partido.

A Grécia tem um longo historial de décadas de ataques bombistas e incendiários contra políticos, embora nos últimos anos estes incidentes tenham causado apenas danos materiais.