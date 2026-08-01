Centenas de bombeiros na Grécia combatem para salvar Porto Germeno das chamas

Agência Lusa , MM
Há 1h e 15min
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Ventos que podem chegar a 130 km/h foram registados este sábado e dificultam combate às chamas

Centenas de bombeiros gregos tentam este sábado salvar das chamas Porto Germeno, estação balnear do golfo de Corinto, não longe das cidades de Tebas e Atenas, enquanto ventos fortes continuam a varrer o país, dificultando as operações.

Há mais de 300 bombeiros a intervir nesta localidade situada a cerca de 70 quilómetros a noroeste da capital grega.

"O fogo atingiu o mar. Certamente, algumas habitações foram danificadas", declarou à AFP um porta-voz dos bombeiros.

"Os ventos são muito fortes. Os helicópteros tentam intervir da melhor forma possível, mas alguns são incapazes e foram redirecionados para outro incêndio (no Peloponeso) onde as condições são mais favoráveis", acrescentou.

Ventos que podem chegar a 130 km/h foram registados este sábado, segundo o serviço de informação meteorológica meteo.gr do Observatório Nacional de Atenas.

O incêndio começou na sexta-feira perto da aldeia costeira vizinha de Agios Vasileios. Os moradores ignoraram inicialmente um apelo para se retirarem feito pela proteção civil, e cerca de 300 pessoas tiveram que ser retiradas pelo mar.

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Os danos em torno de Porto Germeno são "inconcebíveis", estimou no Facebook Theodore Giannaros, meteorologista especializado em incêndios florestais do Observatório Nacional de Atenas.

"A área afetada parece ultrapassar entre 4.000 e 5.000 hectares", indicou.

Incêndios florestais eclodiram esta semana em várias regiões da Grécia, nomeadamente nas ilhas de Creta e Paros, e três bombeiros perderam a vida.

Na sexta-feira, outro incêndio ameaçou o subúrbio de Haidari, a oeste de Atenas, que teve que ser parcialmente evacuado.

Um nível máximo de risco de incêndio foi decretado para hoje na grande região de Atenas, em algumas partes do Peloponeso e de Creta, na Grécia central e perto da Turquia.

Desde o início do verão, a Grécia foi relativamente poupada pelas ondas de calor e grandes incêndios, ao contrário de França e de Espanha.

O primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis, no entanto, avisou na quinta-feira que o país estava a caminho de "dias difíceis".

Fortemente afetada pela crise climática, a Grécia é todos os verões alvo de incêndios florestais devido às altas temperaturas, ondas de calor frequentes e à seca. A sua geografia, com centenas de ilhas, complica o desdobramento rápido dos socorros.

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Em França, onde dois grandes incêndios ainda preocupam as autoridades perto de Bordeaux (oeste) e no Var (sudeste), os bombeiros conseguiram contê-los apesar de setores ativos persistentes.

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Temas: Grécia Incêndios Bombeiros Fogos Porto Germeno
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