Estas pessoas afirmam que adorar os deuses da Grécia Antiga é um caminho para a felicidade

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Atenas — Um grupo de mulheres surge por trás de uma bandeira colocada em frente a uma pequena gruta, vestidas com túnicas cerimoniais brancas. Homens e mulheres de várias idades estão dispostos em semicírculo, enquanto as mulheres conduzem uma pequena procissão à volta do altar de pedra. Uma mulher coloca uma pequena estátua de Atena, a antiga deusa grega da sabedoria, na parte de trás do altar, enquanto se queima incenso.

A cena parece saída da Grécia Antiga, mas não é. Trata-se de uma comunidade pequena, mas dedicada, de pessoas em Atenas que ainda veneram deuses como Atena, Zeus, Dionísio e Poseidon — não como metáfora ou puramente por herança cultural, mas como uma prática religiosa genuína na Grécia do século XXI.

A ocasião de hoje é a Plynteria, um antigo festival ateniense de purificação que marca a limpeza ritual da estátua sagrada de Atena. E o grupo é o Labrys, um grupo moderno de politeísmo helenístico ou grego que apoia eventos comunitários e incentiva o culto doméstico para honrar os deuses antigos que melhor conhecemos através de obras de arte clássicas como "A Odisseia".

O grande sucesso de bilheteira de verão de Christopher Nolan, baseado no poema épico de Homero, é mais uma releitura do mito clássico, com um elenco de estrelas que vai desde o Odisseu de Matt Damon até à Atena de Zendaya.

Mas, para alguns membros da Labrys — cujo nome deriva do machado de dois gumes que era um símbolo sagrado nas antigas culturas minóica e grega —, o filme é mais uma prova de como Hollywood e a cultura pop ocidental afastaram os gregos modernos da sua história antiga.

Crenças que nunca desapareceram

O cofundador da Labrys, Christos Panopoulos, participa numa cerimónia em honra de Atena (Joe Baur)

O cofundador da Labrys, Christos Panopoulos, que adotou o nome religioso "Pandion" em referência a dois reis míticos de Atenas, lamenta a falta de representação grega no filme de Nolan e noutros projetos que se inspiram fortemente nos seus marcos culturais.

"É uma apropriação", explicou anteriormente, enquanto os membros da Labrys construíam um altar de pedras para a cerimónia. "Não há um único ator grego."

A sua frustração reside na perceção de que o mundo exterior estabeleceu uma separação entre a Grécia moderna e a antiga. Esta última, diz ele, pertence a todos, sem que os gregos tenham qualquer palavra a dizer sobre a forma como estas histórias são contadas — algo que ele suspeita que Hollywood não se atreveria a fazer hoje numa representação de histórias da Índia antiga, por exemplo.

Para pessoas como Panopoulos, é importante salientar que não são recriadores históricos nem encaram o seu movimento como um renascimento. Trata-se, antes, de uma continuação de práticas religiosas que se estendem ao longo de toda a história grega.

Até mesmo o cristianismo ortodoxo grego, que há muito é a religião predominante na Grécia desde que o imperador Teodósio I proibiu os sacrifícios pagãos e encerrou os templos no final do século IV d.C., se inspirou fortemente na tradição antiga. Os deuses foram transformados em ícones religiosos. Poseidon tornou-se São Nicolau, o padroeiro dos marinheiros.

A frustração face às interpretações modernas do mito grego é provavelmente amplificada pelo facto de, para pessoas como Panopoulos, estas histórias antigas continuarem a moldar a sua visão do mundo. Panopoulos chegou ao politeísmo grego após anos de busca espiritual ao longo da sua adolescência.

"Percebi que o sistema que melhor se adequava a mim e que melhor explicava as minhas crenças e experiências do mundo era o politeísmo", explica. "Como sou grego, por ter nascido aqui, o que mais se aproxima é o politeísmo grego."

Ele diz, com um sorriso suave e autoconsciente, que não houve um momento em que Zeus desceu e começou a dar-lhe ordens, talvez reconhecendo como os não crentes podem perceber os seguidores modernos do Panteão grego.

Para ele, foi um sentimento que se desenvolveu ao longo do tempo de "entrar em sintonia com algo". O politeísmo grego é a melhor forma que ele encontra para compreender o mundo e a forma como nele se insere. Panopoulos e o seu grupo podem atribuir a Zeus ou a Apolo algo que outros atribuiriam a Deus, Alá ou outra divindade — se é que atribuem alguma coisa a alguém.

"Os mitos e os atos religiosos são como uma linguagem simbólica para fazer algo, com o objetivo de alcançar algo", explicou. "E o que queremos alcançar é uma ligação com o divino. É essa a questão."

Aberto a todos

Os fiéis afirmam que as suas cerimónias não são reconstituições, mas sim a continuação de crenças que perduram na Grécia há milénios (Joe Baur)

Tal como as religiões mais tradicionais têm diferentes seitas ou grupos, a Labrys não é a única organização que acolhe uma comunidade de politeístas gregos. Na verdade, surgiu de uma cisão com o Conselho Supremo dos Helénicos Étnicos, ou YSEE, em 2007, devido ao que Panopoulos descreve como um foco excessivo na política em detrimento da prática religiosa.

O YSEE tem sido há muito acusado de promover uma mistura de antimonoteísmo agressivo, ideologia política de extrema-direita e homofobia. O grupo insiste que a religião da Grécia antiga não está alinhada com o fascismo e está aberta a qualquer pessoa, independentemente da identidade sexual, embora saliente que não celebra casamentos entre pessoas do mesmo sexo.

Panopoulos afirma que a Labrys acolhe qualquer pessoa com um interesse religioso genuíno no politeísmo grego. Os viajantes com interesse espiritual ou intelectual nestas práticas são bem-vindos a assistir a eventos públicos, como a Phallephoria — um festival da Grécia Antiga em honra de Dionísio, o deus do vinho, com desfiles e participantes a marchar enquanto transportam falos em varas como símbolos da vida, da virilidade e da regeneração da natureza.

E é em rituais abertos ao público, como o de Panopoulos, que os potenciais membros são atraídos para o grupo. Foi certamente esse o caso de Panagiotis Koutalos e Anna Sinan, que viram o grupo pela primeira vez alguns anos antes, durante uma Phallephoria em Atenas, onde vivem.

Koutalos, um professor de inglês nascido em Atenas, tinha sido criado numa família estritamente cristã, o que o deixava espiritualmente inquieto. Passou por fases em que se interessou pelo budismo e teve um breve envolvimento com o ocultismo negro, antes de se deparar com o Labrys na Phallephoria.

"Sempre tive uma mente curiosa", afirma. "O que me atraiu para este caminho foi o facto de poder ser espiritual sem que nenhuma divindade me julgasse. Numa cultura monoteísta, os nossos lados mais humanos e animalescos são algo a evitar. Neste caminho, nada é julgado."

Praticante assíduo de meditação, continua a considerar-se um budista helenista. Os dois caminhos, diz ele, não são mutuamente exclusivos.

Sinan, natural do Brasil, chegou ao grupo por um caminho mais literal. Além de ter visto os Labrys na Phallephoria, ela recorda-se de estar a caminhar perto do sítio arqueológico do Heroon de Mousaios, em Atenas — o mesmo local onde se realiza esta Plynteria —, quando viu os Labrys a realizar um ritual. Apesar de não falar grego na altura e de não ter qualquer ligação prévia à tradição helénica, ela aproximou-se deles.

"Assim que os vi, soube que seria algo de que iria gostar", diz Sinan, que começou a interessar-se pelo politeísmo ainda no Brasil. A sua família cristã no Brasil não se opôs — pelo menos não diretamente. "Publico nas minhas redes sociais, não censuro nada. Até agora, ninguém disse nada."

Sinan traça uma ligação entre a Phallephoria e o carnaval com que cresceu no Brasil. O desfile em honra de Dionísio, diz, tem a mesma energia, mas algo que as celebrações carnavalescas perderam há muito tempo.

"Aqui é uma comunidade pequena e parece muito especial", explica. "Não é apenas uma festa. Antes e depois, fazem mesmo uma oração. Não perdeu a sua essência."

Essa essência é algo que a Labrys leva a sério, fazendo o seu melhor para honrar as tradições, ao mesmo tempo que as adapta à sua prática moderna. Afinal, muitas fontes que descrevem estes eventos perderam-se — e a Plynteria não era um evento aberto ao público como os Jogos Olímpicos realizados em honra de Zeus.

Panopoulos afirma que há um processo de tentativa e erro no desenvolvimento de rituais modernos, com novas tradições a serem construídas em torno de elementos essenciais das práticas antigas que ainda hoje têm significado.

Um caminho para a felicidade

Os turistas sentem-se frequentemente atraídos por cerimónias como esta, em honra da antiga deusa grega Atena (Joe Baur)

Um grupo de turistas que visita o monumento Heroon de Mousaios é atraído pelo ritual da Labrys assim que Panopoulos começa a tocar um aulos — uma flauta de palheta dupla sobre a qual Aristóteles escreveu devido ao seu efeito emocional e até mesmo inebriante nos ouvintes. Tem, sem dúvida, algum efeito nos turistas, que começam a tirar os telemóveis para gravar, enquanto outros se aproximam cautelosamente para perguntar o que se passa.

A comunidade Labrys, agora disposta em círculo com os braços estendidos e as palmas das mãos voltadas para o céu, recita trechos dos "Hinos Orficos" — uma coleção de hinos atribuídos ao mítico músico grego Orfeu — misturados com orações modernas. Anna partilhou a sua interpretação de uma das orações finais.

"Dizemos algo como: 'Faz desta cidade a tua novamente'", explicou. "Por isso, ao mesmo tempo que limpamos e cuidamos da estátua, gosto de pensar que estamos a cuidar da cidade da deusa Atena."

No final do ritual, os membros abraçam-se uns aos outros, dizendo "Kai tou chronou" — algo como "até ao próximo ano" — antes de, à vez, derramarem uma porção de vinho no altar. Tanto na antiguidade como hoje em dia, trata-se de uma oferenda à divindade.

O filme de Nolan vai certamente reacender o interesse por estas tradições, lendas e mitos da Grécia Antiga. Mas, para a Labrys e outros politeístas gregos, os deuses não são meramente personagens do poema épico de Homero ou da busca de Matt Damon pela ilha natal de Ulisses, Ítaca. São tão reais e significativos como nos tempos, há milhares de anos, em que os templos dedicados ao Panteão Olímpico estavam em atividade por todo o país na Grécia pré-cristã.

"O mundo moderno perdeu o objetivo de alcançar a felicidade através da virtude", afirma Panopoulos. "Temos uma palavra diferente — eudaimonia — que significa que se está nesse estado permanentemente, independentemente do que aconteça à nossa volta."

Os filósofos gregos ensinavam que a eudaimonia era o objetivo de todo o ser humano e podia ser alcançada através das "virtudes", explica Panopoulos. As virtudes são "os dons dos deuses ao povo. A justiça de Zeus, a sabedoria de Atena. Como sistema religioso, este valoriza aquelas qualidades humanas essenciais que estão obviamente ausentes do mundo de hoje."