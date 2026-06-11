Grávida da Murtosa: confirmada a absolvição de Fernando Valente

Vânia Ramos
Há 1h e 22min
Fernando Valente (Paulo Novais/Lusa)
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Tribunal da Relação do Porto mantém a decisão tomada em julho do ano passado

O Tribunal da Relação do Porto confirma a absolvição de Fernando Valente, o suspeito que tinha sido acusado e absolvido do homicídio de Mónica Silva, grávida de sete meses, a 3 de outubro de 2023.

"Do acórdão absolutório proferido em primeira instância pelo tribunal de Júri foram interpostos dois recursos, pelo Ministério Público e pelo Assistente nos autos.  Ambos os recursos foram julgados não providos, tendo assim este Tribunal da Relação do Porto confirmado integralmente a absolvição do arguido da prática de todos os crimes de que era acusado – homicídio qualificado, aborto, profanação de cadáver, acesso ilegítimo, e moeda falsa", lê-se no comunicado do tribunal.

O tribunal não encontrou qualquer nulidade ou vício interno na primeira decisão e, por isso, considera "corretamente decidido que, no âmbito de uma avaliação ponderada, global e conjugada dos meios de prova dos autos, vários aspetos de fato indiciários que integravam a acusação criminal do Ministério Público ou não se demonstraram de todo, ou foram mitigados no seu valor probatório pelos demais elementos de prova, revelando–se insuficientes para demonstrar com a segurança probatória exigível a culpa do arguido".

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Segundo o acórdão de julho, foram ouvidas mais de uma dezena de pessoas, entre as quais o arguido, o viúvo de Mónica Silva (de quem esta estava separado há dois anos e em processo de divórcio), as irmãs de Mónica Silva, os filhos de Mónica Silva, a prima de Mónica Silva, os pais de Fernando Valente, um amigo de Fernando Valente e os pais de Mónica Silva.

Apesar de todos os depoimentos, o tribunal deu apenas como provado que Fernando Valente e Mónica Silva conheceram-se em outubro de 2022, "tendo o relacionamento entre ambos evoluído para uma relação de natureza íntima e sexual" - o arguido "envolveu-se sexualmente com Mónica Silva, com a qual manteve relações sexuais de cópula direta, o que sucedeu pelo menos em janeiro de 2023".

Mas o tribunal deu apenas como provado que Fernando Valente manteve uma relação íntima com Mónica Silva, ocultou essa relação, falou com Mónica Silva até pouco antes do seu desaparecimento, e foi a última pessoa com quem ela interagiu antes de deixar de estar localizável. Contudo, não foi provado que tenha matado Mónica ou o feto, nem que tenha ocultado o cadáver ou forjado mensagens.

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